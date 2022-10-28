«Динамо» – «Химки». 0:5 со «Спартаком» ещё не конец бедам Гогниева

29 октября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» – «Химки». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех химчан оценивается аналитиками в 7.90. На ничью предлагают поставить за 5.15.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура РПЛ «Динамо» – «Химки» 29 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Динамо» – «Химки» (29.10.2022)

В программе второго игрового дня 15-го тура чемпионата России три матча. Первый состоится в Москве, где на стадионе «ВТБ Арена» местное «Динамо» примет «Химки». Хозяева претендуют на место в первой четвёрке турнирной таблицы и отстают всего на три очка от «Ростова» и ЦСКА. Гости постараются сделать всё, чтобы не упасть ниже. Стартовый свисток в этом матче будет дан в 14:00 мск.

«Динамо» всё ещё нельзя назвать стабильной командой, способной претендовать на самые высокие места в РПЛ. Это и неудивительно, ведь бронзовый призёр прошлого сезона по большому счёту всё начал с нуля – без ряда важных игроков и с новым тренерским штабом. У Славиши Йокановича было немало проблем на старте, команда не могла стабильно набирать очки. Однако теперь всё налаживается.

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В октябре бело-голубые впервые показали качественную игру на обеих сторонах поля и практически не проигрывают. В четырёх последних встречах во всех турнирах москвичи потеряли очки всего один раз – не смогли дожать ЦСКА (1:1). Тем не менее сейчас у хозяев три победы подряд – в Кубке оказались сильнее «Ростова» (3:1), а в РПЛ уверенно выиграли в матчах с «Оренбургом» (3:2) и «Локомотивом» (3:1). Эти победы помогли закрепиться в семёрке.

У «Динамо» очень яркая сбалансированная линия нападения. Сплав молодости и опыта – Фёдор Смолов отвечает за качество реализации, забив уже шесть голов, а рядом всегда готовы помочь талантливые Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Хозяева не уходят с поля без гола на протяжении шести матчей, а в трёх предыдущих встречах пробивают тотал 2.5 мяча.

С обороной пока не всё идеально, однако пропускает команда также не слишком много. При среднем показателе в два голевых момента у своих ворот москвичи редко пропускали больше одного мяча. На своём поле показатели ещё лучше – только «Зенит» и безумный атакующий «Оренбург» забили динамовцам больше 1,5 мяча.

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«Химки», в свою очередь, сейчас в таком состоянии, что только на забитый гол рассчитывать и могут. Спартак Гогниев пока держится на посту главного тренера команды, ведь руководство клуба понимает, что очередная кадровая перестановка едва ли решит все проблемы, однако результатов нет. После расставания с Сергеем Юраном красно-чёрные начали стремительное падение на дно и остановить процесс пока никак не получается.

Показатели действительно катастрофические, ведь с середины августа, уже на протяжении 14 матчей подряд во всех турнирах, химчане не могут выиграть. Более того, на этом отрезке команда всего дважды смогла набрать очки с соперниками из нижней части таблицы. Произошло это в матчах с «Факелом» и «Крыльями Советов» с одинаковым счётом 0:0.

Ранее у «Химок» основные проблемы были в линии обороны – защитники попросту не справлялись с прессингом и не успевали за нападающими. У гостей третья худшая оборона чемпионата, и в этом сезоне они в семи матчах пропускали в ворота минимум три гола. В прошлом туре подопечные Гогниева не смогли ничего поделать со «Спартаком», забившим им пять безответных мячей.

Сейчас наблюдаются проблемы с атакой, несмотря на стиль Гогниева. Команда не может забить на протяжении трёх матчей, с учётом Кубка. Реализация настолько слабая, что хуже только один клуб — «Торпедо». Стоит отметить, что в этом сезоне «Химки» практически не забивают большим командам – в девяти играх с «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА, «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом» у них в активе всего три мяча. В шести из этих встреч не забивали вообще.

На данный момент между соперниками слишком большая разница в классе, даже с учётом того, что «Динамо» также далеко от своего прошлогоднего образца. Однако команда Йокановича заметно прогрессирует и уже выбралась на победную тропу, а ближайший календарь до очередного дерби с ЦСКА позволяет рассчитывать на шесть очков из шести возможных. Матч с «Химками» не может закончиться провалом.

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Бело-голубым нужно добиться уверенной победы не только по игре, но и по счёту. «Динамо» наладило игру в обороне, а «Химки», наоборот, стали менее эффективны в атаке и не забивают на протяжении трёх встреч. Сейчас у красно-чёрных слишком много проблем, и далеко не все они связаны с футбольной стороной. Так и не скажешь, за счёт чего они смогут выбраться из кризиса, и в этом матче также едва ли порадуют голом. Рассмотрим ставку на то, что одна из команд не забьёт с коэффициентом 1.93.

Прогноз и ставка на матч 15-го тура РПЛ «Динамо» – «Химки» 29 октября 2022 года

У «Динамо» лучший период в сезоне – команда не проигрывает в четырёх матчах подряд. Календарь позволяет выставлять боевой состав и отдавать все силы на поле. «Химки» продолжают скатываться на самое дно таблицы, они совсем не выигрывают и почти не набирают очков, а с недавних пор ещё и не забивают. С большими командами у химчан всегда были проблемы в атаке, и наверняка они не смогут избежать их вновь.

Ставка: обе забьют – нет за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

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