«Ахмат» — «Ростов». Грозный останется проклятьем Валерия Карпина

Поражение в кубковом матче с грозненцами прервало победную серию ростовчан, и они пошли под откос. Мистика или трагедия?

29 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех ростовчан оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.66.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Ростов» 29 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ахмат» – «Ростов» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Ростов» (29.10.2022)

«Ахмат» в последнее время ощутимо прибавил по игре и результатам. Команда из Грозного стала гораздо чаще побеждать и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Сейчас у хозяев есть шанс догнать ростовский клуб, от которого они отстают всего на три очка.

Своё первое поражение в текущем сезоне «Ростов» потерпел как раз во время матча с «Ахматом» в Кубке России. Интересно, что после этого клуб посыпался и уже не выглядит таким надёжным. За последние шесть встреч он уступил в четырёх матчах и один раз сыграл вничью. Никто не ожидал таких плохих результатов от Карпина.

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В прошлом туре «Ростов» сыграл вничью с «Факелом», что у многих не укладывается в голове. Воронежская команда целый тайм провела в меньшинстве, не забила пенальти, но ростовчане умудрились упустить преимущество, пропустив на 90+7-й минуте с 11-метрового удара Георгия Гонгадзе. Можно сколько угодно сетовать на ошибку судьи и плохой газон, но факт в том, что гости не добились победы.

«Ростов» на протяжении девяти матчей не может сохранить свои ворота на замке. За это время команда пропустила 18 голов, в среднем по два за игру. При этом не было каких-то кадровых проблем в линии обороны, чтобы вот так внезапно развалиться.

«Ахмат» — полная противоположность, ведь начал добиваться положительных результатов, лишь изредка проваливаясь. Команда из Грозного выиграла в пяти из семи последних матчей, а оба поражения потерпела во встречах с «Оренбургом». «Газовики» сейчас сами в такой форме, что упрекать подопечных Сергея Ташуева будет неправильно.

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В текущем сезоне «Ахмат» дома проиграл только в двух встречах. Первый раз уступил «Крыльям Советов», когда вратарь получил удаление на 30-й минуте. Второй раз оказался слабее «Пари НН» в матче, который стал одним из самых провальных для грозненцев в текущем сезоне и привёл к отставке Андрея Талалаева.

Как только Ташуев возглавил грозненцев, они выиграли в трёх домашних матчах подряд. «Ахмат» может считаться командой, которой легко играть при своих трибунах. «Ростов» это может подтвердить. В Грозном ростовчане выиграли только один раз из семи попыток.

Уткин и Комличенко растеряли форму, атаку «Ростова» сейчас едва ли не в одиночку тянет на себе Дмитрий Полоз, который очень редко забивает с игры. В РПЛ он забил семь голов, пять из которых положил с пенальти. Комличенко последний раз забивал в ворота «Зенита» в 11-м туре РПЛ.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Ростов» 29 октября 2022 года

«Ростов» сейчас далёк от оптимальной формы, ведь у команды явно проблемы с обороной. Выезды в Грозный к «Ахмату» не самая лёгкая задача для большинства команд, особенно когда тот набирает хороший ход. Найти, за что подопечные Карпина могут зацепиться в этой игре, очень сложно. Три очка останутся в Грозном, а Валерий Георгиевич продолжит работать над ошибками.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.51.

Экспресс с коэффициентом 5.46.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Корнеев: далеко не все решения «Спартака» поддаются логике.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.

Колосков: Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» с коэффициентом 2.05.