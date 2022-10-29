Сколько зарабатывают профессиональные бетторы на ставках?

Ходят слухи, что профессиональные спортивные бетторы зарабатывают на ставках более 1,5 млн рублей в год. Но новички стремятся достичь успеха без предварительной подготовки и анализа рынка спортивных пари и забывают, что на удачу в ставках влияют преимущество, размер ставки и оборот.

Сколько зарабатывают профессионалы?

Доходы профессионалов в спортивных ставках засекречены. Профессиональные бетторы не говорят о своей профессии, боясь осуждения. Бетторы, которые нашли свою стратегию в ставках, не будут говорить об этом открыто, поскольку не хотят выдавать секреты или наводить на себя службы безопасности букмекеров.

Несмотря на скрытность профессиональных бетторов, букмекерские сайты выделяют игроков как «профессионалов» на основе сумм, которые они выиграли на ставках. Скорее всего, топ-пользователи одинаково легко выигрывают и проигрывают крупные суммы.

Многие успешные бетторы работают в составе команды – «синдиката», где делят банкролл, ресурсы и выигрыши между собой. Из-за этого сложно точно определить, сколько зарабатывают профессиональные прогнозисты.

Попробовать силы на ставках можно с минимальными вложениями и максимально выгодными котировками. Букмекер «Марафонбет» предлагает зарегистрированным клиентам коэффициенты без наценок.

Переменные, влияющие на прибыльность

Несмотря на то что сложно узнать, сколько зарабатывают профессиональные бетторы, некоторые переменные определяют их общий выигрыш в ставках на спорт.

Минимальная ставка

Если игрок использует стратегию крупных ставок, для большего выигрыша ему необходимо увеличивать сумму пари.

Стратегия с минимальными или ставками с нефиксированной суммой — показатель неудачливого игрока на длинной дистанции, который чем больше ставит, тем выше вероятность проигрыша пари.

Оборот суммы

Общая сумма ставок составляет оборот.

Оборот поставленных на пари денег определяет, сколько пользователь может выиграть или проиграть за любой период.

Размер ставки — средняя ставка

Средний размер ставки может повлиять на то, насколько большими будут колебания результатов за определённый период. То, насколько сильно размер ставки отклоняется от среднего значения, указывает на дисперсию.

Низкие ставки или большое количество ставок означают меньшую дисперсию, при которой более вероятны небольшие колебания результатов.

Большие ставки или меньшее количество ставок означают большую дисперсию, при которой более вероятны большие колебания результатов.

Высокая дисперсия и большие колебания ведут к неизбежным крупным потерям.

В интернете много видео о том, сколько зарабатывают профессиональные бетторы. Впечатляющие ролики показывают, как беттор превращает 5000 рублей в 50 000 рублей за несколько минут.

Любой беттор может сделать огромный единичный выигрыш. Как при игре в рулетку, может поставить 100 000 рублей на «чёрное» и сразу удвоить деньги.

Неважно, сколько зарабатывает игрок на ставках прямо сейчас; важно то, сколько он заработает в долгосрочной перспективе.