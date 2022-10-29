«Спартак» — «Торпедо». Очередная жертва Абаскаля и Промеса

На днях красно-белые забили пять безответных мячей в ворота «Химок», но без Квинси. С ним будет ещё жарче.

30 октября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Торпедо». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех автозаводцев оценивается в 10.5. На ничью дают коэффициент 5.55.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Торпедо» (30.10.2022)

Завершается первый круг чемпионата России. 30 октября украшением 15-го тура станет московское дерби «Спартак» — «Торпедо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени на стадионе «Открытие Банк Арена». Домашний газон является счастливым талисманом для красно-белых, они выиграли на нём в девяти из десяти матчей.

Единственное поражение подопечные Абаскаля потерпели во встрече с действующим чемпионом — «Зенитом» (1:2). С тех пор прошло два месяца, а футболисты «Спартака» даже не помышляют сдаваться приезжим командам. После той неудачи красно-белые выиграли в пяти матчах подряд. Промес, Соболев и их партнёры забили за этот отрезок 17 голов.

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По пять мячей получили в свои ворота «Химки» и «Крылья Советов», три гола забили красно-белые «Факелу» и «Зениту». На фоне такого голевого пиршества счастливчиками чувствуют себя футболисты «Локомотива», на чью долю пришёлся только один мяч. Из этих матчей нам стоит изучить игру с «Химками», поскольку они вместе с автозаводцами находятся в зоне вылета.

Наставник химчан Спартак Гогниев резонно решил, что состязаться в открытой игре с красно-белыми занятие бесперспективное. «Химки» выстроили мощную оборонительную линию и приготовились встречать атаки хозяев. Весьма вероятно, что похожим способом будет действовать тренерский штаб «Торпедо».

Подобные схемы, безусловно, имеют право на жизнь, но требуют от исполнителей максимальной концентрации. Этим качеством футболисты «Химок», впрочем как и «Торпедо», похвастаться не могут. Подопечные Абаскаля уже на второй минуте встречи нашли лазейку к воротам, и Игнатов открыл счёт. Перестроиться соперник не смог.

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«Спартак» поймал кураж и действует в высоком темпе, грамотно используя прессинг и отрабатывая в обороне. Наконец-то тренерский штаб сумел вселить уверенность в действия вратарской бригады. Давление равномерно распределилось между Максименко, играющим в РПЛ, и Селиховым, выступающим в Кубке России.

Особую гордость Абаскаля вызывает действие атакующего блока команды. Соболев, Промес и их партнёры добились уникального взаимопонимания. Они умеют действовать вариативно, умело отдают обостряющие передачи. У Квинси, кроме 11 забитых мячей, есть шесть результативных передач. Не отстаёт от лидера команды и Соболев — к семи голам он добавил четыре ассиста.

Удачные действия футболистов «Спартака» позволили им возглавить погоню за «Зенитом». Дистанция до чемпиона составляет семь очков, но впереди ещё 15 туров, и после зимней паузы всё может кардинально измениться. Отметим для нашего прогноза, что красно-белые вторые по результативности в РПЛ. Они забили в ворота соперников 36 мячей.

История очных встреч «Спартака» и «Торпедо» состоит из 33 игр. На стороне красно-белых преимущество. Они обыграли «Торпедо» в 17 матчах. Гости одержали победы в семи матчах, а девять завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей 54:31 в пользу хозяев. Обратим внимание, что в четырёх последних очных играх на поле «Спартака» гости сумели забить только один гол.

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Тренерский штаб «Спартака» определил оптимальную тактическую схему, которая приносит результат. Беспроигрышная серия клуба достигла отметки в пять матчей. На их фоне аутсайдер «Торпедо» выглядит обречённо. Рекомендуем обратить внимание на победу «Спартака» в два мяча и более за коэффициент 1.93. Тем более в прошлой игре не было Квинси Промеса, которого отстранили от сборной. Он будет заряжен и мотивирован.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года

«Спартак» превосходит «Торпедо» по всем позициям. Особенно грозно выглядит нападение красно-белых, которое регулярно огорчает вратарей соперника. Весьма вероятно, что минимум дважды подопечные Абаскаля пробьют защиту автозаводцев. Учитывая, что за первый круг футболисты «Торпедо» забили всего семь голов, Селихову вполне по силам продлить сухую домашнюю серию.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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