«Крылья Советов» — «Пари НН». Михаил Галактионов зря задержался

Если уходить, то делать это вовремя. Нужен ли железнодорожникам тренер, который погубил всё, что построил Кержаков?

30 октября состоится матч 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН». Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 5.15. Ничья доступна за 4.12.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Пари НН» 30 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч может получиться результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.02, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.92. На гол «Крыльев Советов» дают коэффициент 1.14. Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.56. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.84.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» (30.10.2022)

Российская Премьер-Лига приближается к своему экватору. На выходных состоятся матчи последнего 15-го тура первого круга. Обратим внимание на встречу на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, на котором местные «Крылья Советов» примут «Пари Нижний Новгород».

Перед матчем команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. «Крылья Советов» одержали победы в трёх матчах сезона-2022/2023, а в пяти встречах сыграли вничью. Клуб задержался на 11-м месте, имея в копилке 14 очков. «Пари НН» тоже выиграл в трёх матчах из 14 туров, но набрал на одно очко меньше.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Если взглянуть на результаты пяти последних матчей, то похвастаться самарцам там нечем. Они сыграли вничью с «Краснодаром» и выиграли во встрече с «Сочи» (2:0). В четырёх прошлых играх «Крылья Советов» стабильно забивали как минимум гол. В одном из матчей дали отпор «Зениту», но всё-таки уступили — 1:2.



«Пари НН» не так хорош в атаке и забил в октябре всего два мяча. Один из них принёс победу в кубковом матче с «Краснодаром» (1:0). Ещё один гол – в матче РПЛ – влетел в ворота «Спартака» (1:2). Это было в Кубке России, а в РПЛ последний раз клуб добывал очко во встрече с «Торпедо» — 0:0.

С каждым новым туром показатели нижегородцев становятся только хуже. Несмотря на это, «Локомотив» хочет заполучить в тренеры Михаила Галактионова. Отобрав управление «Пари НН» у Кержакова, наставник завёл команду в тупик. Кто будет спасать её после него?

«Крылья Советов» – самая молодая команда РПЛ по среднему возрасту стартовых составов. В числе бомбардиров команды выделяются: 23-летний Максим Глушенков (6+3), 21-летний серб Александар Чиркович (3 гола) и совсем юное дарование – 17-летний Сергей Пиняев (2+1). По голу на свой счёт записали 19-летние Владислав Шитов и Александр Коваленко.

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Команду уже второй год возглавляет бывший тренер «Чертаново» — Игорь Осинькин. В прошлом сезоне «Крылья» под его руководством финишировали на солидном восьмом месте. Значительное обновление состава в межсезонье заставило тренера выстраивать команду почти с нуля, и с этой задачей он справляется лишь отчасти.



Михаилу Галактионову предстоит обойтись без центрального защитника Никиты Каккоева и опорника Мамаду Майги. Большая потеря для «Пари НН», учитывая ограниченные кадровые ресурсы. Проблемы в обороне нижегородцев только увеличивают шансы хозяев не просто одержать победу, а сделать это уверенно. На победу «Крыльев Советов» всухую можно поставить с коэффициентом 2.78.

Прогноз и ставка на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Пари НН» 30 октября 2022 года

В матче двух молодых и нестабильных команд из нижней половины турнирной таблицы победит та, которая является более устойчивой в последнее время. «Крылья Советов» часто теряют очки, но самарцы забивают в семи из восьми последних матчей во всех турнирах. «Пари НН» забил лишь дважды с середины сентября, и это принесло команде всего одну победу, да и то в кубковом матче. Выезд в Самару с тренером, который мыслями уже в Москве, не принесёт ничего, кроме боли.



Ставка: победа «Крыльев Советов» всухую за 2.78.

Экспресс с коэффициентом 8.60.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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