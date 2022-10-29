«Краснодар» — «Зенит». Бразильцы напугают Матвея Сафонова

30 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 30 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (30.10.2022)

В чемпионате России миновало уже 14 туров. На 30 октября запланировано четыре встречи 15-го тура. В самой поздней из них на стадионе «ФК Краснодар» померятся силами «Краснодар» и «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный судья — Владимир Москалёв.

За последние шесть туров в РПЛ «Краснодар» добыл только две победы — в матче с пребывающими в кризисе «Химками» (3:1) и «Пари Нижний Новгород» (2:0). Также он сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0). Поражения потерпел во встречах с ЦСКА (1:4), «Ростовом» (2:3) и «Ахматом» (тоже 2:3).

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10 пропущенных мячей за шесть встреч в РПЛ заставляют насторожиться, ведь у «быков» один из самых надёжных голкиперов в чемпионате России — Матвей Сафонов. Интересно, что именно он «привёз» несколько голов, которые по итогу стали ключевыми. Впрочем, к защитникам его команды тоже накопилось немало вопросов.



С другой стороны, у краснодарцев неплохо функционирует линия атаки. Лишь два раза за 14 туров РПЛ они уходили с поля без гола. В текущем сезоне чёрно-зелёные забили 27 мячей. Девять из них записал на свой счёт техничный полузащитник Эдуард Сперцян.

Как бы там ни было, до «Зенита» краснодарцам далеко. Впрочем, как и всем остальным российским клубам. На данный момент команда из Санкт-Петербурга уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» и ЦСКА попытаются догнать, но разрыв слишком большой.

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За 14 туров в РПЛ сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения при трёх ничейных результатах — в матче с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1). При этом первые две ничьих пришлись на начало сезона-2022/2023. Обусловлены они тем, что подопечные Сергея Семака подходили к матчам не в лучшем тонусе — без той сыгранности, которая имеется сейчас.

Во всех остальных играх петербуржцы одержали победы, в том числе над главными конкурентами — «Спартаком» (2:1), ЦСКА (тоже 2:1) и «Ростовом» (3:1). За 14 матчей они пропустили только пять мячей, а сами забили 43 — больше всех. Добрую половину из них записали на свой счёт бразильцы — Малком, Вендел, Густаво Мантуан и Клаудиньо.



Далеко не все рады доминированию «Зенита» в РПЛ и тому, что у него гораздо больше ресурсов, нежели у других команд. Однако действующий чемпион России семимильными шагами идёт к очередной защите титула. Во встрече последнего тура он крупно обыграл «Сочи» (7:0). А как сложится грядущий матч?



В его преддверии Сергей Семак отметил, что чёрно-зелёные традиционно здорово выступают на домашнем стадионе и готовы сыграть на равных с любым клубом. Также он поделился мнением, что набрал отличную форму полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. Всё так и есть. Полагаем, встреча будет насыщенной на события и очень интересной.

Тем не менее рекомендуем поставить на победу «Зенита» + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.15. Шесть из восьми последних очных матчей заканчивались именно так. В двух других краснодарцы сумели зацепиться за ничейные результаты (1:1 и 2:2), хотя петербуржцы выиграли у них по всем показателям.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 30 октября 2022 года

В трёх из шести последних матчей чемпионата России «Краснодар» проиграл. При этом от сильных соперников «быки» очень много пропустили. Матвей Сафонов, похоже, подрастерял форму. Идущий на первом месте в турнирной таблице «Зенит» наверняка испортит ему статистику ещё сильнее. Всё-таки петербуржцы забили 43 мяча в 14 матчах. История очных встреч всецело на стороне их победы.



Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.17.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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