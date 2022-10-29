«Торино» — «Милан». Алексей Миранчук — не чемпионский уровень

Тягаться с победителем Серии А — 2021/2022 россиянину ещё рано, особенно после травмы.

30 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.17. Успех туринцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Милан» 30 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан» (30.10.2022)

В чемпионате Италии миновало 11 туров. На 30 октября запланировано целых пять встреч 12-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Олимпико ди Торино» местный «Торино» примет действующего чемпиона Италии — «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный судья — Розарио Абиссо.

В четырёх из шести последних туров чемпионата Италии «Торино» потерпел поражения. Сначала он уступил «Интеру» (0:1), «Сассуоло» (тоже 0:1) и «Наполи» (1:3). Затем сыграл вничью с «Эмполи» (1:1), уступил «Ювентусу» (0:1) и, наконец, одержал победу в матче с «Удинезе» (2:1).

Зобнин не хочет ехать в сборную России. Кто вообще будет играть с Таджикистаном?

Одним из главных героев встречи с «маленькими зебрами» стал экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Практически все атаки «Торино» в первом тайме шли через россиянина. Одна из них закончилась взятием ворот. Получив пас с фланга от Николы Влашича, хавбек грациозно развернулся и отдал зрячую передачу Олу Эйне. Защитник точно пробил в нижний угол и открыл счёт.



Во втором тайме россиянин стал реже встречаться с мячом, и Иван Юрич заменил его на Неманью Радоньича. Стоит отметить, что тренер безоговорочно доверяет Миранчуку и связывает с ним большие надежды. Однако полузащитник находится в процессе адаптации после травмы, ведь прошло не так много времени.

«Милан» за 11 туров в чемпионате Италии потерпел лишь одно поражение — в матче с «Наполи» (1:2). Также он два раза сыграл вничью — с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). Во всех остальных встречах одержал победы, в том числе с «Удинезе» (4:2), «Интером» (3:2) и «Ювентусом» (2:0).

«Барселона» попытается подписать Месси во время зимнего трансферного окна.

На данный момент «россонери» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Серии А. Единственной, но немаловажной их проблемой является выбывший из строя основной голкипер — Мика Меньян. Вратарь получил рецидив травмы на тренировке и отправился в лазарет на неопределённый срок.

Без Меньяна подопечные Стефано Пиоли дважды проиграли в матчах с «Челси» (0:3 и 0:2) в Лиге чемпионов. Хотя первая встреча проходила в Лондоне, а большую часть второй «дьяволы» провели в меньшинстве из-за раннего удаления. Красную карточку получил Фикайо Томори на 18-й минуте.



В остальном дела у миланцев идут отлично. Благодаря грамотному руководству Пиоли они продолжают развиваться, демонстрировать красивый командный доминирующий футбол и стабильно добывать хорошие результаты. Думаем, в предстоящем матче «россонери» одержат победу. Возьмём П2 за коэффициент 2.17.



В шести из семи последних очных встреч миланцы одержали победы. Сейчас их остановить вдвойне труднее. Как мы уже отметили ранее, действующий чемпион Италии занимает второе место в турнирной таблице Серии А. С одной стороны, опередить лидирующий «Наполи» ему будет непросто. Неаполитанцы набрали невероятный ход.

С другой – конкуренция за чемпионство уже не первый год заставляет выкладываться «россонери» на 100% в каждом матче. Не последнюю роль в данном плане играют и ораторские качества Златана Ибрагимовича. 41-летний швед яростно переживает за успехи своего клуба и с нетерпением ждёт возможности вернуться на футбольное поле. Вешать бутсы на гвоздь он не собирается.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Милан» 30 октября 2022 года

Четыре поражения в шести последних матчах Серии А говорят многое о нынешнем состоянии «Торино». Возвращение Миранчука в строй и его результативные действия — это хорошо. Тем не менее в таком тонусе у гранатовых, на наш взгляд, нет шансов отобрать очки у «Милана». «Россонери» уже сейчас мотивированы борьбой за скудетто с «Наполи». Стабильность и история последних очных встреч также на их стороне. Полагаем, гости наберут три очка.



Ставка: победа «Милана» за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 9.17.

Малафеев: сборная России — это семья.

Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

Черчесов: времени на радость от выхода в плей-офф Лиги Европы у нас нет.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».