Экспресс на 30 октября с коэффициентом 12.39: праздник Роналду, Абаскаля и Семака

30 октября продолжится футбольный уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс на футбол с коэффициентом 12.39 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Губерниев: Спартак Гогниев ведёт себя как придурок.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо» 30 октября

Получив поддержку от нового руководства «Спартака», испанский тренер Абаскаль выдал пятиматчевую победную серию в домашних встречах. Его подопечные действуют в атаке разнообразно, регулярно ставя соперника в тупик за счёт нестандартных ходов. Хозяева выиграли в семи из восьми матчей. «Спартак» возглавляет погоню за «Зенитом», а в активе у красно-белых 29 очков.



Назначение Андрея Талалаева пока не принесло дивидендов руководству «Торпедо». Наставнику требуется время, чтобы построить более или менее внятную оборону. Кроме успеха в игре с ЦСКА (1:0), пока похвастаться аутсайдеру нечем. Гости на последнем месте таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» в отличной форме. Группа атаки добилась идеального взаимопонимания, много создаёт голевых моментов и большинство их них реализует. Весьма вероятно, что подопечных Талалаева ждёт судьба «Химок», получивших в свои ворота пять мячей.



Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Спартака» и тотал больше 3.5 мяча за 3.14. Отметим, что в двух последних домашних играх красно-белые одержали победы и при этом было забито минимум четыре мяча.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 30 октября

В последних матчах «МЮ» только и делает, что радует своих болельщиков. Команда Эрика тен Хага начала демонстрировать очень симпатичный футбол и добивается результата.



«Вест Хэм» выиграл семь матчей из 10 последних. Это даже больше, чем у «МЮ» за тот же период, но не стоит забывать, что оппозиция у «молотобойцев» была гораздо слабее. Действительно, серьёзный соперник был у клуба только один – «Ливерпуль».

Экспресс с коэффициентом 16.51.

Лондонцы вполне могли рассчитывать на очки в игре с ним, но всё испортил незабитый пенальти. Гости могут похвастаться хорошей обороной, которая в последних встречах стала очень мало пропускать. Именно на неё и будет вся надежда в матче с «МЮ».



Правда, этого может оказаться недостаточно для победы над таким серьёзным соперником. Если положиться только на оборону и игру вторым номером, как это любит делать Дэвид Мойес в матче с топами, то есть риск, что «МЮ» всё-таки додавит гостей. Ставка на победу «МЮ» за 1.77 здесь самый оптимальный вариант.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 30 октября

Как ни крути, а в России сейчас нет команды, которая могла бы навязать серьёзную конкуренцию «Зениту» в чемпионате.

«Барселона» попытается подписать Месси во время зимнего трансферного окна.

Все попытки ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и остальных выглядят в лучшем случае нелепо, а в худшем – жалко. Команда Семака небезгрешна и может потерять очки в одном отдельно взятом матче, доказано уже несколько раз, но потом всё равно наверстает своё.

Получится ли у «Краснодара» выдать тот самый матч жизни, при котором возможна победа над «Зенитом»? Это очень сомнительно, «быки» сейчас растеряли форму и не выглядят грозным соперником, хоть и много забивают. Всего одна победа в пяти последних матчах — не тот расклад, при котором можно подходить к игре с чемпионом с надеждой на успех.



«Зенит» может позволить себе терять очки с середнячками и аутсайдерами либо же в Кубке России. В РПЛ на серьёзные матчи он умеет хорошо настраиваться и, скорее всего, не оставит шансов «Краснодару». Интересным выбором выглядит ставка на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.23.

Экспресс на матчи 30 октября

Ставка 1: победа «Спартака» над «Краснодаром» и тотал больше 3.5 мяча за 3.14.

Ставка 2: победа «МЮ» в матче с «Вест Хэмом» за 1.77.

Ставка 3: победа «Зенита» с форой (-1.5) над «Краснодаром» за 2.23.

Общий коэффициент: 3.14 Х 1.77 Х 2.23 = 12.39.

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Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.