«Локомотив» — «Динамо» Минск. Судейство не помешает Игорю Никитину

Недавно «зубры» обыграли железнодорожников в Минске со счётом 5:2. В Москве их настигнет возмездие, а матч будет справедливым.

31 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.67. Победа минчан по итогам 60 минут оценена экспертами в 5.00.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск 31 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Динамо» Минск (31.10.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 31 октября состоится всего одна встреча. На льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле померятся силами местный «Локомотив» и минское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

После неудачного старта сезона «Локомотив» набрал потрясающий ход. За последние восемь матчей в регулярке он уступил лишь два раза — как раз минскому «Динамо» (2:5) и лидирующему в Западной конференции СКА (3:4). Во всех остальных играх клуб одержал победы, в том числе в матче со СКА (3:1) и московским «Динамо» (4:2).

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Стоит отметить, что оба поражения железнодорожники потерпели на выезде и одно из них получилось резонансным. Речь идёт о встрече с петербуржцами. Матч проходил на равных скоростях, но петербургские армейцы гораздо чаще нарушали правила. По итогу они получили 12 минут штрафа, хотя должны были получить как минимум 14.

Опасную игру нападающего СКА Дмитрия Яшкина высоко поднятой клюшкой на 55-й минуте судьи пропустили, невзирая на то, что чех разбил до крови лицо Александру Волкову. Вскоре после этого Яшкин записал на свой счёт победную шайбу, хотя, по сути, его вообще не должно было быть на площадке.

Минское «Динамо», напротив, неплохо, по собственным меркам, начало сезон, но затем сбавило обороты. За последние 10 матчей в регулярке оно добыло только три победы. Помимо «Локомотива», подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли замыкающих сводную таблицу КХЛ «Сочи» (5:3) и «Витязь» (2:1, по буллитам).

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Также «зубры» в овертайме уступили СКА (2:3 ОТ) и «Спартаку» (тоже 2:3 ОТ). Во всех остальных матчах потерпели поражения в основное время. Как им при этом удалось одержать разгромную победу в игре с ярославцами? Хороший вопрос. Тем более что до 15-й минуты железнодорожники уверенно вели в счёте — 2:0.

За ответом на него отправимся к главному тренеру «Локомотива» — Игорю Никитину. В послематчевом интервью он отметил, что его подопечные слишком рано поверили в победу, за что и поплатились. Специалист подчеркнул, что игра должна стать для его команды опытом. Выводы определённо были сделаны.



После поражения в матче с минчанами и СКА «Локомотив» обыграл крепкое «Торпедо» Игоря Ларионова (2:0). И это при том, что нижегородцы подходили к встрече с серией из трёх побед — в игре с «Сочи» (4:1), «Куньлунем» (3:2) и московским «Динамо» (3:0). Думаем, выиграют железнодорожники и в грядущем матче, который состоится в Ярославле.



Возьмём П1 в основное время за коэффициент 1.67. За последние 12 очных встреч «зубры» добыли победы лишь в трёх встречах. В семи из девяти оставшихся матчей ярославцы выиграли в основное время. Все предпосылки к очередной победе, на наш взгляд, имеются.

«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 31 октября 2022 года

Во-первых, «Локомотив» классово превосходит минское «Динамо», о чём свидетельствует история личных встреч. Во-вторых, матч состоится на его домашнем стадионе, в Ярославле. В-третьих, у железнодорожников гораздо лучше результаты на дистанции. Полагаем, они отомстят «зубрам» за недавнее поражение. Игорь Никитин наверняка проведёт работу над ошибками и настроит своих подопечных как надо.



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за коэффициент 1.67.

Экспресс с коэффициентом 15.38.

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