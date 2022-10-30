«Верона» — «Рома». Эльдор Шомуродов будет полезен

31 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Рома». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех клуба из Вероны оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Верона» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Рома» (31.10.2022)

В текущем розыгрыше чемпионата Италии миновало уже 11 туров. На 31 октября запланированы две встречи 12-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне местная «Верона» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После крайне неудачного старта сезона руководство «Вероны» решило произвести смену наставника. Габриэле Чоффи был отправлен в отставку. Новым главным тренером клуба стал бывший футболист «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти. Само собой, команда досталась итальянцу в ужасном состоянии.

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Ранее жёлто-синие потерпели четыре поражения подряд в чемпионате Италии — от «Лацио» (0:2), «Фиорентины» (тоже 0:2), «Удинезе» и «Салернитаны» (в обоих случаях 1:2). Не имеющий тренерского опыта, но прекрасно знакомый с системой «Вероны» Боккетти также стартовал с двух неудач. Его подопечные уступили «Милану» (1:2) и «Сассуоло» (1:2).



В обеих встречах жёлто-синие выступили весьма неплохо. Местами они смотрелись даже лучше соперников. Частыми и острыми атаками «мастифы» заставили понервничать даже болельщиков действующего чемпиона Италии. Однако ошибки оборонительного плана и банальное невезение не позволили им зацепиться за очки.

Удастся ли Боккетти исправить имеющиеся недочёты и прервать серию неудачных выступлений? В предстоящем матче — вряд ли. Перехитрить опытного Жозе Моуринью — задача не из лёгких. Добыв победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы над ХИКом (2:1), португальский наставник превзошёл легендарного сэра Алекса Фергюсона, став тренером с наибольшим количеством побед в еврокубках.

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За 11 туров в чемпионате Италии под руководством Моуринью «Рома» потерпела поражения лишь в трёх встречах. Соперниками были пребывающие на подъёме команды — «Удинезе» (0:4), «Аталанта» (0:1) и «Наполи» (тоже 0:1). Также она сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). Во всех остальных матчах одержала победы, в том числе с «Интером» (2:1).

У римлян не всё получается в текущем сезоне. По различным причинам они физически просели. Уступили «Наполи» в матче последнего тура Серии А именно из-за этого. Всю встречу «волки» показательно оборонялись, не давая пространства техничным футболистам неаполитанцев, в частности Хвиче Кварацхелии. Однако всё решил один момент, произошедший на 80-й минуте.



Защитнику «Ромы» — Крису Смоллингу — не хватило сил остановить нападающего «Наполи» — Виктора Осимхена. Находясь первым на мяче, Смоллинг проиграл борьбу Осимхену и позволил нанести точный удар в дальний угол. Надёжный Руй Патрисиу не был готов к такому стечению обстоятельств и не спас свою команду.



После игры Жозе Моуринью заявил о том, что не считает победу «Наполи» заслуженной. Пожалуй, его можно понять. Специалист сделал всё возможное для того, чтобы обезвредить мощнейшую линию атаки «Наполи» и добыть очки. Однако всего один эпизод не позволил ему достичь желаемого.

Думаем, можно взять П2 за коэффициент 1.87. С одной стороны, у «джаллоросси» накопилась усталость. Кроме того, не так давно выбыл из строя их результативный нападающий — Пауло Дибала. Аргентинец получил травму в матче 9-го тура Серии А с «Лечче» (2:1) и, по предварительным данным, отправился в лазарет на срок от четырёх до восьми недель.

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С другой стороны, у «Вероны» в этом сезоне дела с результатами обстоят совсем плохо. За 13 матчей во всех официальных турнирах она добыла победу лишь в одном. Это была встреча с располагающейся на 18-м месте в турнирной таблице Серии А «Сампдорией» (2:1). Также жёлто-синие сыграли вничью с «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (тоже 1:1). Во всех остальных играх потерпела поражения.

Может оказаться полезным в этой игре Эльдор Шомуродов, который выходит на замену. Узбекский футболист хочет получать больше игрового времени и постоянно доказывает, что нужен клубу. Игра с «Вероной» не настолько серьёзная, чтобы бросать на поле весь основной состав, поэтому может пригодиться помощь Шомуродова, и Моуринью должен дать ему шанс проявить себя.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года

Назначение на должность главного тренера Сальваторе Боккетти заметно оживило «Верону». Тем не менее она по-прежнему терпит неудачи и располагается в зоне вылета. У «Ромы» тоже хватает проблем, но опытный Жозе Моуринью, невзирая на них, чуть было не отобрал очки у набравшего невероятный ход «Наполи». В успех гостей нам верится больше. У них лучше результаты на дистанции и выше качество состава.



Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 1.87.

Экспресс с коэффициентом 15.38.

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