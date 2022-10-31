«Виктория Пльзень» — «Барселона». Хави громко хлопнет дверью

Каталонцы уже смирились с вылетом из ЛЧ и готовы ко встрече с Лигой Европы, но в последней игре оставят воспоминания.

1 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Барселона». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Победа чешского клуба оценивается аналитиками в 10.5. Поставить на ничью можно за 6.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Виктория» — «Барселона» 1 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.75, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.47. На гол «Виктории» дают коэффициент 1.74. Гол «Барселоны» оценивается в 1.03. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Барселона» (01.11.2022)

1 ноября в 23:00 мск свисток румынского судьи Раду Петреску, который раздастся над стадионом «Дусан Арена» в Пльзени, возвестит о начале матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Виктория Пльзень» примет легендарную «Барселону».

Матчи вторника в группе С уже ничего не решают в турнирном плане. Вне зависимости от результатов игр, в плей-офф выходят «Бавария» с первого места и «Интер» со второго. «Барселона» при любом результате в матче с «Викторией» второй год подряд продолжит выступление в Лиге Европы.

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Печальный турнирный расклад для «Барсы» стал известен ещё перед стартовым свистком сыгранного на прошлой неделе домашнего матча с «Баварией». Параллельная встреча «Интера» и «Виктории» поставила точку в судьбе каталонцев.



Оправдаться за вылет из ЛЧ у «Барселоны» вряд ли получится. Тяжёлая группа, но и состав у каталонцев боевой, соответствующий соперникам. Хави не смог продемонстрировать ничего убедительного. Его команде относительно удался лишь драматичный домашний матч с «Интером», который закончился вничью со счётом 3:3.

После дежурной победы «Барселоны» в игре с «Викторией» в 1-м туре (5:1) последовали поражения во встречах с «Баварией» (0:2 и 0:3) и «Интером» (0:1). Поэтому одна ничья со «змеями» никак не скрасила горечь от всех неудач.

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Матчи «Барселоны» с «Баварией» – это какое-то проклятье. До сих пор болельщики не забыли унизительное крупное поражение каталонцев в матче с немцами со счётом 2:8. С тех пор команды сыграли ещё четыре встречи, и «Бавария» одержала четыре победы с общим счётом 11:0.

Заметно, что нынешней «Барселоне» тяжело даются большие матчи. В текущем сезоне команда Хави хорошо смотрится в чемпионате Испании, где сыграла на ноль в 10 из 12 матчах сезона. При этом сине-гранатовые оглушительно проигрывают «эль класико» мадридскому «Реалу» и сыпятся в Лиге чемпионов.



«Виктория» получает удовольствие от каждой игры в ЛЧ. Никто не расстраивается после поражений топовым клубам. Результат домашней игры с «Баварией» (2:4) порадовал чешских болельщиков, но стоит учесть, что размочить счёт чехам удалось только после того, как «Бавария» забила четыре мяча и откровенно доигрывала матч.



В чемпионате Чехии у «Виктории Пльзень» отсутствует конкуренция. Тогда зачем ей расти и увеличивать бюджет во время трансферного окна? Возможно, всё-таки делать это стоит ради таких матчей в еврокубках. В нынешнем состоянии чешскому клубу не удастся набрать очки в матче с каталонцами.

Однако без гола «Виктория» в предстоящей встрече не уйдёт. Команда уже забивала на «Камп Ноу», а теперь есть шанс, что Хави проведёт ротацию. Закончить выступления в Лиге чемпионов так, чтобы что-то осталось в памяти, хотят обе стороны. Поставить на победу гостей и «обе забьют» можно с коэффициентом 2.64.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Виктория» — «Барселона» 1 ноября 2022 года

«Барселона» второй год подряд вылетела из Лиги чемпионов, и это больно ударило по амбициям клуба. Злость после шестого подряд поражения от «Баварии» сине-гранатовым предстоит выместить на «Виктории», которая играет в Лиге чемпионов в своё удовольствие. Эта беззаботность во многом и позволит чемпиону Чехии порадовать своих болельщиков голом престижа в матче, лишённом турнирного значения.



Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.64.

Экспресс с коэффициентом 8.23.

Аршавин: РПЛ превращается в чемпионат пенальти.

Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.

Лаксальт: очень расстроен, что не попал в заявку Уругвая на чемпионат мира в Катаре.

Прогноз на матч «Порту» — «Атлетико» с коэффициентом 2.60.