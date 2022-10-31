«Бавария» — «Интер». Немцы станут идеальным примером

1 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех миланцев оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» (01.11.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 1 ноября состоятся восемь матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Альянц-Арена» встретятся «Бавария» и «Интер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В предыдущих пяти турах группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» одержала уверенные победы. Сначала она обыграла «Интер» (2:0) и «Барселону» (2:0), а затем выиграла в двух матчах с «Викторией Пльзень» (5:0 и 4:2). В 5-м туре немецкий клуб вновь оказался сильнее «Барселоны», одержав победу со счётом 3:0.

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Рассмотрим поподробнее последний случай. Несмотря на то что встреча проходила на «Камп-Ноу», баварцы превзошли каталонцев по всем параметрам. Красные не позволили сине-гранатовым нанести ни одного удара в створ. Если бы не потрясающая игра Марка-Андре тер Штегена, они выиграли бы с более крупным счётом.

Интриги в группе уже нет. Мюнхенцы досрочно получили путёвку в 1/8 финала с первого места, а миланцы абсолютно точно не спустятся ниже второй строчки. Однако у «Баварии», в отличие от «нерадзурри», есть мотивация не только сохранить престиж, но и продлить рекордную серию побед на групповом этапе Лиги чемпионов. На данный момент она насчитывает 12 матчей.

Пожалуй, у «Баварии» больше шансов на победу. За 20 матчей во всех официальных турнирах она потерпела поражение лишь в одном — с «Аугсбургом» (0:1) в Бундеслиге. Четыре раза клуб играл вничью. Во всех остальных встречах одержал победы. За этот отрезок мюнхенцы забили 69 мячей!

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«Интер» менее стабилен. Только за 12 матчей в чемпионате Италии он потерпел поражения в четырёх встречах: с «Лацио» (1:3), «Миланом» (2:3), «Удинезе» (1:3) и «Ромой» (1:2). Во всех остальных играх добыл победы, но практически все они были одержаны над командами из нижней части турнирной таблицы.

Думаем, в грядущем матче «Бавария» одержит результативную победу. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.81. В последней очной встрече мюнхенцы катком прошлись по «нерадзурри». Они выиграли по владению мячом и нанесли гораздо больше ударов, в частности в створ ворот.

Андре Онана очень часто выручал, совершив 10 сейвов, но даже этого оказалось мало. Тогда играли в Италии, а теперь «Интеру» предстоит выезд в Германию. В Мюнхене их ждёт непростое испытание. Болельщики будут заряжены и передадут своё настроение футболистам.

Стоит отметить, что после разгромной победы в матче с «Барселоной» несколько футболистов основного состава «Баварии» отметили успех в испанском ночном клубе. После этого они помогли Юлиану Нагельсману разгромить «Майнц» (6:2) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года

«Бавария» стабильнее «Интера», и у неё есть дополнительная мотивация — продлить рекордную серию побед на групповом этапе ЛЧ. У мюнхенцев прекрасно обстоят дела с результативностью, а миланцы в этом сезоне часто терпели поражения от сильных команд. Всё складывается в пользу разгромной победы немцев. Если уж на выезде мюнхенцы были близки к тому, чтобы забить три мяча «нерадзурри», то на домашнем стадионе они наверняка сумеют увеличить количество голов.



Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

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Экспресс с коэффициентом 8.23.

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