«Байер» — «Брюгге». Сердар Азмун и Андрей Лунёв мимо всего

Иранец травмирован, а россиянин не востребован — оба останутся без еврокубков.

1 ноября состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Байер» — «Брюгге». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита хозяев: поставить на победу немецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех бельгийцев оценивается в 5.35. На ничью дают коэффициент 4.68.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура ЛЧ «Байер» — «Брюгге» 1 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 6-го тура Лиги чемпионов «Байер» — «Брюгге» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Байер» — «Брюгге» (1.11.2022)

Заканчивается групповой этап Лиги чемпионов, и уже 1 ноября на стадионе в Леверкузене местный «Байер» примет бельгийский «Брюгге» в заключительном туре. Стартовый свисток арбитра о начале важной встречи прозвучит в 20:45 мск.

Одним из самых ярких моментов 5-го тура Лиги чемпионов стал нереализованный пенальти футболистом мадридского «Атлетико» Янником Карраско в ворота «Байера». Благодаря фантастической реакции Лукаша Градецки «матрасники» пролетели мимо плей-офф ЛЧ, а подопечные Хаби Алонсо сохранили шансы на участие в Лиге Европы.

Канчельскис: Пиняеву нужно собирать чемоданы и бежать в Европу.

По большому счёту «фармацевтам» крупно повезло, что подопечные Диего Симеоне не реализовали свои многочисленные моменты по ходу встречи. Ведь ни для кого не секрет, что хозяева находятся в плохой форме. Они одержали всего две победы в последних 10 официальных матчах.

Основные проблемы «Байера» заключаются в плохо организованной обороне. 12 пропущенных мячей в последних четырёх играх — неприемлемый результат для участника Лиги чемпионов. Последнее место в группе ЛЧ и 15-я строчка в Бундеслиге явно сигнализируют о необходимости проведения изменений в тактике.

Единственное светлое пятно в «Байере» — голкипер Лукаш Градецки. Ему в каждой игре Лиги чемпионов приходится работать на пределе. Защита регулярно ошибается и позволяет бить по воротам. Восемь мячей — это ещё не предел, и клуб мог пропустить больше.

Босния и Герцеговина отказалась от товарищеского матча со сборной России.

Нужно отдать должное и коллеге Градецки по амплуа — голкиперу бельгийского «Брюгге» Симону Миньоле. Только в пятом матче группового этапа он позволил сопернику забить, правда, сразу четыре мяча. До этого недоразумения Миньоле четыре встречи подряд сыграл на ноль. Это удивительно, учитывая неоднозначную репутацию спортсмена.

Именно крепкая оборона помогла бельгийскому клубу возглавить группу. Напомним, «Брюгге» набрал 10 очков и обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ. Весьма вероятно, что гости захотят остаться на первом месте и выложатся на максимум. Они опережают «Порту» на одно очко.

Шансы добиться желаемого у подопечных Карла Хуфкенса есть. Они не проигрывали на выезде в текущем розыгрыше ЛЧ. Футболисты «Брюгге» обыграли «Порту» со счётом 4:0 и завершили ничейным исходом матч с «Атлетико». Поэтому не стоит говорить об отсутствии мотивации у гостей на последнюю игру группового этапа.

Левандовски: я счастлив играть за «Барселону».

«Брюгге» решительно настроен закончить групповой этап на первом месте. Мотивации у «Байера» намного больше, но он слабо подготовлен тактически. Большое количество ошибок позволит гостям часто контратаковать. Поэтому рекомендуем изучить ставку на победу «Брюгге» за коэффициент 4.95.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Брюгге» 1 ноября 2022 года

«Брюгге» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по всем ключевым показателям превосходит находящийся в глубоком кризисе «Байер». Неудача во встрече с «Порту» сбила с футболистов гостей позолоту. Весьма вероятно, что слабая немецкая оборона традиционно допустит несколько грубых ошибок, которые приведут к итоговой победе «Брюгге».

Ставка: победа «Брюгге» за 5.35.

Экспресс с коэффициентом 8.23.

Газзаев: Головин и Миранчук представляют Россию и российский футбол.

Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.

Пике и Рамос попали в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2022.

Прогноз на матч «Порту» — «Атлетико» с коэффициентом 2.60.