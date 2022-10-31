«Рейнджерс» — «Аякс». Шотландцы верят в фантастический камбэк

Задача выйти в Лигу Европы почти невыполнима, но болельщики в Глазго не теряют надежды, как и команда.

1 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Глазго Рейнджерс» — «Аякс». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Аякса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех шотландского клуба оценивается аналитиками в 3.92. Поставить на ничью можно за 4.12.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Аякс» 1 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.48, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.64. На гол «Рейнджерс» дают коэффициент 1.35. Гол «Аякса» оценивается в 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Аякс» (01.11.2022)

1 ноября в 23:00 мск свисток шведского рефери Гленна Нюберга, который раздастся над стадионом «Айброкс» в Глазго, возвестит о начале матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Глазго Рейнджерс» примет «Аякс».

Два известных клуба в очной встрече сразятся за путёвку в плей-офф Лиги Европы. Турнирное положение «Рейнджерс» почти безнадёжно. Для того чтобы выбить «Аякс» с третьей строчки турнирной таблицы группы А, шотландской команде необходимо побеждать с разницей в пять мячей. Возможно ли такое?

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Огромное значение имеет первая встреча между командами, в которой «Аякс» разгромил «Рейнджерс» со счётом 4:0. Единственный гол «Рейнджерс» был отменён после видеопросмотра, а всего шотландская команда смогла нанести лишь пять ударов по воротам соперника, один из которых пришёлся в створ.



Тот катастрофический результат положил для «Рейнджерс» начало серии из пяти матчей, о которых болельщики предпочли бы забыть. Итальянский «Наполи» дважды обыграл шотландскую команду с одинаковым счётом 2:0, а «Ливерпуль» выиграл в первой игре — 2:0, а во второй забил неприлично много — 7:1.

Команда Джованни ван Бронкхорста семь из девяти голов «Ливерпуля» пропустила во вторых таймах. Четыре из шести мячей «Наполи» также были забиты после перерыва. Это многое говорит о неспособности «Рейнджерс» держать концентрацию в течение всего матча и о физической готовности команды.

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Разгром «Рейнджерс» стал для «Аякса» единственным положительным воспоминанием о групповом этапе Лиги чемпионов. В следующих четырёх играх амстердамцы проиграли с общим счётом 4:15. Особенно не повезло им с «Наполи», который в двух матчах забил 10 мячей.

Возможно, для более успешной игры на международной арене обеим командам не хватает конкурентной среды в своих национальных чемпионатах. «Рейнджерс» в 12 матчах шотландской Премьер-лиги в девяти одержал победу.



«Аякс» за 11 матчей в чемпионате Нидерландов проиграл один раз. В последних трёх встречах «Аякса» в Эредивизии забивалось не менее пяти мячей за игру. Повышенная результативность в играх амстердамцев – это единственное, что роднит их матчи на внутренней и международной арене.



У «Рейнджерс» похожая ситуация. В чемпионате Шотландии не менее четырёх голов забивалось в семи из десяти последних матчей с участием клуба. Можно рассчитывать, что перед своими зрителями команда не будет отсиживаться в обороне. Это может привести к очередному плачевному результату, но голов всё равно будет много. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.37.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Аякс» 1 ноября 2022 года

Рейнджерс» пробился в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 12 лет, но оказался совершенно не готов к уровню турнира, проиграв в пяти матчах с общим счётом 1:19. «Аякс» тоже не оправдал ожиданий, пропустив 15 мячей. «Рейнджерс» для путёвки в Лигу Европы нужно выигрывать со счётом минимум 5:0, но обе команды знают, что это нереально. Поэтому можно сыграть в своё удовольствие и подарить зрителям на стадионе «Айброкс» праздник футбола с большим количеством голов.



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 8.23.

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