«Челси» — «Динамо» Загреб. Арсен Захарян — зимой, а сейчас важнее реванш

О трансфере россиянина в Лондоне подумают позже, а сейчас нужно отомстить за проигрыш Загребу при Тухеле.

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех хорватов оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Динамо» Загреб 2 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Динамо» Загреб получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Динамо» Загреб (02.11.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 2 ноября состоятся восемь матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Динамо» Загреб. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

После назначения Грэма Поттера на должность главного тренера дела у «Челси» пошли в гору. За последние четыре тура группового этапа Лиги чемпионов клуб не потерпел ни одного поражения при одном ничейном результате — в матче 2-го тура с «Зальцбургом» (1:1). Победы он одержал в играх с действующим чемпионом Италии — «Миланом» (3:0 и 2:0) и всё тем же «Зальцбургом» (2:1).

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Таким образом, лондонцы обеспечили себе досрочный выход в плей-офф с первого места. В чемпионате Англии они поначалу тоже не знали неудач. В матче 9-го тура обыграли «Кристал Пэлас» (2:1). Следом разгромили «Вулверхэмптон» (3:0), оказались сильнее «Астон Виллы» (2:0), а также сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Однако после этого Грэм Поттер столкнулся со своей бывшей командой — «Брайтоном». Встреча проходила на стадионе «Фалмер» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1. Болельщики «чаек» встретили Поттера без хлеба и соли. В течение встречи они распевали кричалки с угрозами, что следующим утром английский специалист будет уволен.

Тем не менее Грэм Поттер по-прежнему остаётся главным тренером «Челси». У него есть некоторые проблемы, касающиеся кадровых ресурсов. Находятся в лазарете сразу два важных игрока — Н'Голо Канте и Рис Джеймс, но в остальном синие смотрятся весьма хорошо.

У клуба из Лондона потрясающий состав, который, кстати, вскоре может пополниться полузащитником московского «Динамо» — Арсеном Захаряном. Переход хавбека в «Челси» должен был состояться ещё летом, но из-за сложностей с переводом денег сделка сорвалась. Шансы на зимний трансфер остаются.

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«Динамо», в свою очередь, за последние четыре тура группового этапа Лиги чемпионов не одержало ни одной победы при одной ничьей — с «Зальцбургом» (1:1). Поражения оно потерпело в матчах с «Миланом» (1:3 и 0:4) и тем же «Зальцбургом» (0:1). Статистика говорит сама за себя: два забитых и девять пропущенных мячей.

На данный момент подопечные Анте Чачича замыкают турнирную таблицу группы. Стоит отметить, что у «Динамо» есть дополнительная мотивация, ведь в случае победы оно может обойти «Зальцбург» и получить путёвку в Лигу Европы. Однако шансов на евровесну у команды из Загреба совсем немного.

У хорватов есть техничные игроки, в чём многие убедились, посмотрев матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом». То, какой гол на пару соорудили Бруно Петкович и Мислав Оршич на 56-й минуте встречи — вызывает эстетическое удовольствие. Возможно, сумеют забить подопечные Анте Чачича и в грядущем матче.

Однако уровень хорватского чемпионата гораздо ниже английского, и в плане командной игры динамовцы сильно уступают лондонцам. В последней очной встрече «Динамо» не без удачи удалось одержать победу (1:0). Тогда главным тренером «Челси» был Томас Тухель. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

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Хороший шанс для Грэма Поттера в очередной раз доказать всем, что он лучше Томаса Тухеля. Тем более специалисту необходимо исправиться за разгромное поражение в матче с «Брайтоном», которое долго не забудут болельщики. Победа в Лиге чемпионов подойдёт для этого как нельзя кстати.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Динамо» Загреб 2 ноября 2022 года

На домашнем стадионе «Челси» разгромил «Милан», который два раза уверенно обыграл «Динамо». Несмотря на то что «пенсионеры» уступили «Брайтону» и наверняка озабочены мыслями о лондонским дерби с «Арсеналом», в их победе не возникает сомнений. У команды из Загреба индивидуально слабее состав.



Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

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