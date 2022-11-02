«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Знарок пожалеет о возвращении Радулова

Без звёздного экс-хоккеиста НХЛ клуб из Казани играет лучше, а вернув его в состав, вновь проиграет.

3 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.05. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент 3.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 3 ноября 2022 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Салават Юлаев» Уфа (03.11.2022)

3 ноября стоит уделить внимание матчу КХЛ между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Это уже третья встреча соперников в текущем сезоне.

«Ак Барс» недолго радовался победе в матче с «Нефтехимиком» (5:2), ведь после него уступил ЦСКА (2:3). Интересно, что в строй вернулись Радулов, Войнов и Шипачёв. Во время встречи с Нижнекамском им был предостовлен отдых, а в матче с армейцами они сыграли важную роль, жаль, не выиграли.

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Александр Радулов и Вадим Шипачёв сделали по результативной передаче, а Вячеслав Войнов оформил дубль из ассистов. Этого оказалось недостаточно, чтобы обыграть армейцев. По итогу казанцы проиграли со счётом 2:3. Таким образом, «Ак Барс» спустился на девятую строчку в Восточной конференции. В 24 матчах команда набрала 24 очка.



«Салават Юлаев» после 24 встреч имеет 34 очка в копилке, занимая второе место в таблице Востока. В прошлой игре клуб дома уступил «Амуру» после буллитов (1:2 Б). До этого команда шла с серией из шести побед, но она прервалась.

Не так давно «Салават Юлаев» два раза подряд обыграл «Ак Барс» — 4:1 и 3:2. Статистика указывает на победу уфимцев, для которых казанцы стали удобным соперником. Вот только нельзя недооценивать Олега Знарка. Его команда постоянно борется и сопротивляется. В 24 встречах клуб забросил 54 шайбы, а уфимцы — 66.

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Преимущество «Салавата Юлаева» ощущается, особенно по последним очным играм. Так что можно снова попробовать взять победу уфимцев за 3.70. Даже с учётом того, что за 102 личные встречи казанцы одержали 56 побед, а уфимцы — 46.

Олег Знарок не смог выиграть «зелёное дерби» два раза подряд и этим недоволен. Тренер убрал всех звёзд и одержал победу, выпустил их снова на лёд — потерпел поражение. Несмотря на это, никого не хочется ругать, ведь на табло высветились имена тех, кто является объектом критики.



Обе команды сделали выводы, но у гостей больше шансов на победу. Морально команда в хорошем состоянии, да и физически не измотана. Плюс недавняя серия побед придаёт уверенности. В последнем интервью Радулов позволил себе заявить, что он «вроде как игрок «Ак Барса». Надолго ли с таким отношением он им останется?

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Снова «зелёное дерби», и Олег Знарок подходит к нему вновь не в лучшем состоянии. Побед по-прежнему мало, а у «Салавата Юлаева» всё отлично. Тем более что в этой паре гости уже дважды подряд выходили победителями. Поэтому проверим ставку на уфимцев, ведь они уже обыгрывали казанцев на их льду.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 6.59.

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