«Арсенал» — «Цюрих». Микель Артета не торопится в «Барсу»

«Канониры» решат задачу с евровесной, а в АПЛ они идут к чемпионству — тренер продолжит делать свою работу в Лондоне.

3 ноября состоится матч 6-го тура Лиги Европы «Арсенал» — «Цюрих». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев поля: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Победа швейцарского клуба оценена в 20.0. Заключить пари на ничью предлагается за 8.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги Европы «Арсенал» — «Цюрих» 3 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча «Арсенал» — «Цюрих» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.25. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги Европы «Арсенал» — «Цюрих» (03.11.2022)

Матч 6-го тура группы A Лиги Европы «Арсенал» — «Цюрих» состоится 3 ноября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 23:00 мск. Сможет ли Бо Хенриксен со своими подопечными помешать Микелю Артете финишировать на первой строчке? Разбираемся вместе.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда уступила лишь в одной встрече — с «Манчестер Юнайтед» (1:3), сыграла вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и победила в остальных десяти матчах. За столь убедительным стартом «канониров» болельщики наблюдают впервые в текущем столетии. Даже легендарный сезон-2003/2004 не был настолько хорошим.

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Микель Артета в Лиге Европы предпочитает играть полурезервным составом, предоставляя игровое время таким футболистам, как Эдди Нкетиа, Фабиу Виейра, Киран Тирни и Альберт Локонга. В матче прошлого тура ЛЕ с ПСВ «Арсенал» мог досрочно гарантировать выход в 1/8 финала плей-офф, но проиграл со счётом 0:2. Теперь во встрече с «Цюрихом» нужно добиваться максимального результата.



«Канониры» в еврокубках умело используют территориальное преимущество и превосходство в классе. Они проводят большое количество атак и чаще соперников бьют по воротам. За пять туров группового этапа Лиги Европы лондонцы забили лишь семь голов. В чемпионате Англии подопечные Микеля Артеты более эффективно используют голевые моменты.

«Цюрих» блестяще провёл прошлый сезон, по итогам которого впервые за 13 лет выиграл чемпионский титул. Сейчас сложно поверить в это, учитывая текущие результаты команды. Андре Брайтенрайтер ушёл в «Хоффенхайм». Франко Фода пришёл ему на смену, но ничем себя не зарекомендовал и был отправлен в отставку.

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Благодаря четырём победам в матчах с «Линфилдом» и «Хартс» швейцарский клуб пробился в осеннюю часть Лиги Европы. При плохих результатах на дистанции это капля в море. В последующих девяти официальных встречах во всех турнирах клуб проиграл семь раз и дважды сыграл вничью. В швейцарской Суперлиге он упал на последнее место в таблице.

Руководство приняло решение отдать команду экс-тренеру «Мидтьюлланна» – датчанину Бо Хенриксену. Под его управлением «Цюрих» всё так же не отличается стабильностью в результатах, но сумел вернуться на победную тропу. Швейцарский клуб подходит к грядущей встрече после двух побед кряду.



«Цюрих» испытывает серьёзные проблемы в национальном первенстве. После ухода голеадора Ассана Сесая и творца успехов Андре Брайтенрайтера команда находится на дне таблицы. В победу швейцарского клуба в матче с превосходящим в классе и опыте составом Микеля Артеты не верится.



«Канониры» должны реализовывать фактор родных стен и конвертировать разницу в классе в цифры на табло. Рекомендуем осторожную ставку ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.51.

Микель Артета добился огромного прогресса и заинтересовал другие топовые клубы. По данным из источников, в его кандидатуре уже заинтересовано руководство «Барселоны». Каталонцев нужно спасать, а в Лондоне наставник уже построил невероятную команду. Так зачем менять её на что-то другое? В любом случае ближайшая цель тренера — это выход в Лигу Европы с первого места.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Арсенал» — «Цюрих» 3 ноября 2022 года

«Арсенал» прогрессирует с каждым матчем и демонстрирует стабильную игру в атаке. Лишь в одной встрече в текущем сезоне «канониры» не сумели забить хотя бы гол. Суммарно на их счету уже 37 мячей за 17 игр. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.51. Тем более у лондонцев есть турнирная мотивация, а значит, они будут заряжены.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.51.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Ференцварош» с коэффициентом 2.30.

Месси: цель моего выступления в «ПСЖ» — победа в Лиге чемпионов.

Прогноз на матч «Монако» — «Црвена Звезда» с коэффициентом 3.70.

Ваноли: страдаю, наблюдая за матчами «Спартака».