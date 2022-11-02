«Рома» — «Лудогорец». Эльдор Шомуродов останется в Лиге Европы

3 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Лудогорец». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех болгарского клуба оценивается в 10.5. На ничью дают коэффициент 5.95.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Лудогорец» 3 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» – «Лудогорец» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Лудогорец» (03.11.2022)

В первом круге «Лудогорец» преподнёс сенсацию, но теперь всё должно встать на свои места. «Рома» имеет все шансы обыграть менее статусного соперника и оформить выход из группы вслед за «Бетисом», который сделал это ещё раньше. Болгары едут в Рим, чтобы отстоять свою вторую строчку, но у них ничего не получится.

Гости набрали хорошую форму, выиграв в пяти из шести последних матчей. «Лудогорец» не справился только с «Бетисом» в прошлом туре. Некоторое время болгары играли с испанцами на равных, но, когда во втором тайме Мануэль Пеллегрини выпустил на поле свою ударную силу, всё кардинально изменилось.

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В этом и есть весь «Лудогорец». Команду часто недооценивают, и она этим активно пользуется. «Рома» будет правильно настраиваться на этот матч и пройдёт серьёзную подготовку. Поэтому осечки со стороны римлян, играющих дома, быть не должно.

«Рома» в текущем сезоне редко оправдывает доверие болельщиков. Команда Жозе Моуринью способна на большее, но постоянно чего-то не хватает. В чемпионате ей необходимо бороться за верхние строчки в турнирной таблице, а в Лиге Европы есть шанс забрать ещё один трофей.

Римляне пытаются пройти группу Лиги Европы по старым методам, использованным во время победы в прошлом сезоне Лиги конференций. Такой подход поставил команду в неудобное положение. В последнем туре ей необходимо побеждать, и даже ничья не поможет получить путёвку на евровесну.

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Хорошо, что попался такой соперник, как «Лудогорец». Будь на месте болгар кто-то серьёзнее, всё могло бы быть иначе. В первом матче имела место недооценка, и она стоила трёх очков «Роме». Жаль, но та встреча ничему не научила римлян, и они потеряли очки ещё в нескольких играх.

Несмотря на качественное усиление, мы продолжаем видеть всё ту же «Рому», которая не может дотянуться до уровня грандов и очень часто мучается с командами, которые гораздо ниже по уровню. Пока был здоров Дибала – было иначе, но сейчас в игре римлян не видно вообще никакого прогресса.

За весь октябрь у «волков» была только одна действительно хорошая игра – с «Интером». Всё, что было дальше, не заслуживает никакого внимания. Четыре победы в семи последних матчах далеко не худший результат, но тот стиль, в котором они были одержаны, вообще не оставляет хороших впечатлений о «Роме».

Команда, которая имеет реально звёздную по меркам Италии атаку, забивает на уровне середняков, и голы даются ей с большим трудом. Сохранять свои ворота в неприкосновенности у римлян тоже получается плохо. В начале сезона Моуринью делал ставку на оборону, и это помогало.

Есть вероятность, что римляне смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности, но это будет не их заслуга, а, скорее, недоработка соперника. «Лудогорец» не из тех команд, которые в гостях могут навязать борьбу. Болгары будут терпеть и всеми силами цепляться за ничью.

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Своего шанса будет ждать Эльдор Шомуродов, у которого очень плохо с игровым временем. Он хочет продолжать путь в Лиге Европы и нацелен на евровесну. В таком случае у него будет больше шансов выходить на поле в случае, когда потребуется ротация из-за усталости некоторых футболистов. Не хочет обратно в Лигу конференций и сам тренер «Ромы». Жозе Моуринью дал понять всем в своём интервью, что цель — только Лига Европы, а обратно в ЛКФ его клуб не собирается.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Лудогорец» 3 ноября 2022 года

Какой плохой ни была бы «Рома», но в матче с командой уровня «Лудогорца» она выглядит явным фаворитом. Дома римляне должны обыгрывать болгар и оформлять выход из группы. Тем не менее матч не будет лёгким для подопечных Моуринью, им придётся преодолевать кучу своих проблем., одной из которых можно смело назвать результативность. Матч с командой, которая едет в Рим отстаивать ничью, вряд ли порадует нас обилием голов.

Ставка: победа «Ромы» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Ференцварош» с коэффициентом 2.30.

Месси: цель моего выступления в «ПСЖ» — победа в Лиге чемпионов.

Прогноз на матч «Челси» — «Динамо» Загреб с коэффициентом 1.90.

Александр Глеб: я вообще не знаю, кто такой Захарян и где он играет.

Прогноз на матч «Монако» — «Црвена Звезда» с коэффициентом 3.70.