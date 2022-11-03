«Химки» – «Оренбург». Спартак Гогниев переживёт нервный срыв

Никто не знает, чего ожидать от тренера химчан после очередного поражения. Эксперты просят оградить его от РПЛ.

4 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Химки» – «Оренбург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех химчан оценивается аналитиками в 4.66. На ничью предлагают поставить за 4.18.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» 4 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 16-го тура чемпионата России «Химки» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» (04.11.2022)

Программа 16-го тура чемпионата России открывается в пятницу одним матчем. «Химки» на одноимённом стадионе примут гостей из Оренбурга. Хозяева всё ещё имеют неплохие шансы выбраться из зоны прямого вылета, но также они рискуют опуститься на самое дно турнирной таблицы. «Оренбург» же вновь приближается к первой шестёрке. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

«Химки» сейчас в очень плохой ситуации. В команде творятся странные дела, и далеко не все они связаны напрямую с футболом. Ужасные результаты, разумеется, часто заставляют прибегать к неоднозначным решениям. Клуб якобы приглашал на базу священника после серии поражений, потом Спартак Гогниев не сдерживается и спорит с судьями в матче с «Динамо», ругается матом, а после этого эмоционально радуется голу с пенальти при счёте 0:6 на трибуне.

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На самом деле, если основываться на нынешней форме химчан, то радость от единственного гола при разгроме не слишком и удивляет. Команда выглядит весьма слабой физически, темп большинства соперников поддержать не способна, а игроки замедляются. В обороне возникают регулярные провалы, а тот самый гол стал первым за четыре матча.

Уже довольно бессмысленно отмечать тот факт, что все победы «Химок» ушли вместе с Сергеем Юраном. Фамилия российского специалиста, выдавшего очень неплохой старт с командой в нынешнем сезоне, остаётся на устах болельщиков и по-прежнему фигурирует в списке возможных замен Гогниева. Тем не менее пока команда остаётся при своём и в лучшем случае добивается ничьих, но даже их было всего три за 15 последних матчей во всех турнирах.

Чего действительно всегда можно ожидать от «Химок» в последние месяцы, так это яркого сценария матчей. Также хозяевам по большей части удавалось сдерживать контратаки аутсайдеров — «Факела» и «Урала». В матчах с серьёзными соперниками химчане стабильно пропускают много – за две прошлые игры от «Спартака» и «Динамо» — 11 мячей.

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«Оренбург» рано причислять к грандам, однако считаться с собой подопечные Марцела Лички всех давно заставили. Гости уже полтора месяца пребывают в прекрасной игровой форме. Команда не проигрывает на протяжении трёх матчей подряд, а на отрезке из восьми встреч во всех турнирах уступила всего один раз – не удалось удержать ничью с «Динамо» (2:3).

Впрочем, стоит отметить, что все последние успехи «Оренбурга» были связаны исключительно с домашними матчами. Календарь сложился столь интересным образом, что шесть игр из восьми последних оренбуржцы провели на своём поле. При этом на выезде они играют слабее, одержав победу только в одной из девяти встреч нынешнего сезона. По большому счёту «Оренбург» вполне можно назвать исключительно домашней командой РПЛ.

Кроме того, у гостей по-прежнему нестабильная линия обороны. Любопытный факт в том, что в данный период сезона у оренбуржцев худшие показатели по пропущенным мячам в РПЛ наравне с «Химками» – обе команды пропустили за первый круг уже 34 гола. С середины сентября команда Лички смогла оставить свои ворота в неприкосновенности всего один раз, всухую обыграв «Пари НН» (2:0). При этом в четырёх играх она пропускала минимум два гола.

Однако любые оборонительные недостатки «Оренбурга» пока прекрасно компенсируются его атакующей эффективностью. В этом сезоне он не смог забить всего в двух матчах: с «Зенитом» и «Краснодаром». На протяжении восьми игр подряд гости поражают ворота соперников минимум дважды. Оренбуржцы уже давно стали гарантом результативного футбола, ведь в 16 из 19 матчей сезона с их участием во всех турнирах стабильно пробивался тотал в три мяча.

В этом матче есть шанс увидеть результативный футбол. Тактически «Химки» сейчас не способны навязать сопернику свой сценарий игры, но в атаке у них по-прежнему хватает классных исполнителей. Реализовать хотя бы один из немногочисленных моментов у чужих ворот хозяева смогут. Тем более что оборона «Оренбурга» отнюдь не блещет надёжностью.

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Гостям это и не требуется, ведь их стиль позволяет добывать необходимый результат за счёт мощного давления впереди. Владимир Сычевой в прекрасной форме, забив уже 11 голов, а в поддержке у форварда есть креативные аргентинцы Мансилья, Вера и Флорентин. С подобным натиском химчане сейчас справиться не в состоянии. Поэтому стоит присмотреться к ставке на победу «Оренбурга» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.60.

Прогноз и ставка на матч 16-го тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» 4 ноября 2022 года

«Химки» дошли до той стадии кризиса, когда в домашнем матче с «Оренбургом» у экспертов безоговорочным фаворитом являются гости. Команда Спартака Гогниева не выигрывает слишком давно и сейчас может проявить себя лишь в нападении. Оборона оренбуржцев качеством не радует и пропускает регулярно. Однако атакующих ресурсов подопечным Лички должно хватить, чтобы не только продлить беспроигрышную серию, но и снова выиграть.

Ставка: победа «Оренбурга» и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 10.79.

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