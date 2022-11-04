Экспресс на 4 ноября с коэффициентом 10.64: Гогниев тонет, Разин ищет спасения

Химчане в глубоком кризисе, а их тренер отстранён. Череповчане будут исправлять статистику в матче с худшим клубом КХЛ.

Закончился групповой этап еврокубков, но это не означает, что 4 ноября не будет интересных событий. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.64 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Обнародован расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» 4 ноября

Несколько недель назад эти команды встретились в Сочи, и та победа, со скромным счётом 2:1, стала последней для «Северстали» на сегодняшний день. Далее последовала серия из шести поражений. Лишь в двух матчах «Северстали» удалось довести дело хотя бы до овертайма. При этом в шести из семи этих матчей зрители становились свидетелями не менее шести заброшенных шайб.

«Сочи» – это команда лиги. У него в два раза меньше очков, чем у предпоследнего места, меньше заброшенных и больше всех пропущенных шайб. Последний раз команда побеждала во Владивостоке ровно месяц назад. 10 следующих матчей завершились 10 поражениями.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Пять из шести последних очных встреч между «Сочи» и «Северсталью» были весьма результативными. В них забрасывалось не менее шести шайб. В текущем сезоне команды очень много пропускают. Ставка на тотал больше 5.5 шайбы выглядит отличным вариантом за коэффициент 2.10.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург» 4 ноября

После разгромных поражений в матчах со «Спартаком» и «Динамо» ситуация в «Химках» накалилась до предела. Спартак Гогниев сорвался и показал себя не с наилучшей стороны. Пока все обсуждают эту ситуацию и не заостряют внимание на игре «Химок», а стоило бы. Игра у них просто кошмарная, без малейших проблесков хоть какой-то идеи, мысли или плана. Даже на фоне «Оренбурга» хозяева смотрятся как команда, которая должна играть лигой ниже.

«Газовики» выиграли в шести из восьми последних матчей. Вряд ли кто-то мог ожидать такой прыти от команды Марцела Лички. Хороший подбор легионеров, озарение, которое временами сходит на Сычевого, всё очень часто складывается в пользу «Оренбурга».

Экспресс с коэффициентом 10.79.

При этом гостей не назовёшь «баловнями судьбы», ведь высокие результаты они заслужили великолепной игрой и самоотдачей. Оренбуржцы не боятся играть в свой футбол даже с признанными грандами.

Найти хоть минимальные шансы «Химок» в матче с таким «Оренбургом» очень сложно. Скорее всего, гости не ограничатся просто минимальной победой, так что можно попробовать поставить на победу «Оренбурга» с форой (-1) за 2.38.

Прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Штутгарт» 4 ноября

«Что такое не везёт и как с этим бороться» — присказка, которой можно описать результаты «жеребят». Обилие травм подкосило оборону команды, и она стала пропускать от любого соперника. Последней командой, которая забила «Боруссии» меньше двух голов, был «Лейпциг». Игра с ним прошла в середине сентября. После этого клуб в шести матчах пропустил 16 голов и смог набрать в них всего четыре очка, хоть и забивал в каждой игре.

Кварацхелия попал в сферу интересов «Реала», «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити».

«Штутгарт» прибавил в последних матчах, но побеждал он откровенно слабые команды, а когда попал на другую «Боруссию», то был нещадно бит. Гостевые матчи даются «швабам» с трудом, да и вообще команда выглядит сомнительно, она пока играет без постоянного тренера, да и по составу уступает многим, в том числе и «Боруссии».

Хозяевам пора брать себя в руки и прерывать череду неудач. Соперник для этого подходящий, если не побеждать такие команды, как «Штутгарт», то кризис может затянуться надолго. Поставить на победу «Боруссии» можно за 2.13.

Экспресс на матчи 4 ноября

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Северсталь» – «Сочи» за 2.10.

Ставка 2: победа «Оренбурга» в матче с «Химками» за 2.38.

Ставка 3: победа «Боруссии» М в матче со «Штутгартом» за 2.13.

Общий коэффициент: 2.10 Х 2.38 Х 2.13 = 10.64.

Прогноз на матч «Жирона» — «Атлетик» с коэффициентом 2.85.

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча.

В «Зените» исключили возвращение Лунёва.

Прогноз на матч «Труа» — «Осер» с коэффициентом 3.00.