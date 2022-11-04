«Факел» — «Краснодар». Зона вылета останется домом

Воронежцы постараются выбраться из низов таблицы, но «быки» им помешают. Придётся клубу задержаться там ещё на какое-то время.

5 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Факел» – «Краснодар». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.52.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура РПЛ «Факел» — «Краснодар» 5 ноября 2022 года

Букмекеры не верят, что матч 16-го тура чемпионата России «Факел» – «Краснодар» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Факел» — «Краснодар» (05.11.2022)

В программе второго игрового дня 16-го тура чемпионата России четыре матча. Один из них пройдёт в Воронеже, где местный «Факел» на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» примет гостей из Краснодара. Хозяева вновь имеют отличные шансы покинуть зону вылета. Гости могут подняться на одну позицию и ворваться в пятёрку сильнейших клубов. Стартовый свисток в матче будет дан в 16:30 мск.

В прошлом туре «Факел» потерпел поражение от «Оренбурга» (1:4) и не смог покинуть зону вылета, хотя все конкуренты очки в своих матчах потеряли. Обидно, но в нынешнем сезоне далеко не все способны справиться с мощным нападением оренбуржцев. По большому счёту для воронежцев ничего после поражения не поменялось, ведь им по-прежнему необходимо набрать одно очко.

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Сейчас для подопечных Дмитрия Пятибратова это не выглядит непосильной задачей, ведь они набрали неплохой ход. Воронежцы за текущий сезон потерпели поражения в пяти матчах – меньше только у пяти клубов. Более того, хозяева уступали лишь соперникам более высокого уровня, а с конкурентами в борьбе за выживание почти не ошибались. Впрочем, у команды другая беда – она не выигрывает.

И это действительно проблема, ведь в целом «Факел» стабильно добивается положительного для себя результата. До поражения в игре с «Оренбургом» у команды была беспроигрышная серия длиной в пять матчей, но все они завершились вничью. Однако стоит отметить, что воронежцы прекрасно выступают на домашнем стадионе. Восемь из 12 очков они набрали на своём поле, а единственное поражение потерпели во встрече со «Спартаком» (1:4).

У «Факела» недостаточно опытный состав для выступлений в РПЛ, но он вывозит матчи качественной обороной и характером. Команда прекрасно умеет сушить игры и максимально эффективно использует свои шансы при стандартных положениях. В семи домашних матчах воронежцы всего дважды пропустили больше двух мячей, и даже «Зенит» не смог пробиться через их оборону.

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«Краснодар» тоже в нынешнем сезоне уже пострадал от «Факела», ведь в 1-м туре на своём поле «быки» сыграли с ним вничью (2:2). Сейчас на выезде номинальному фавориту вновь будет тяжело. Краснодарцы выступают довольно скомканно – весь октябрь у них были проблемы с набором очков и за пять последних матчей удалось добиться всего одной победы. В прошлом туре вновь потерпели поражение, но минимальное и от действующего чемпиона «Зенита» (0:1).

«Быки» сейчас остро нуждаются в очках, потому что за четыре последних тура они трижды терпели поражения. Да, можно отметить, что соперники были не из простых – «Ростов», «Ахмат» и «Зенит» явно не уступают команде Александра Сторожука по большинству показателей. Тем не менее гораздо важнее, что в выступлениях «Краснодара» уже довольно давно нет уверенности. Он старается играть в качественный атакующий футбол, но слишком часто проваливается в обороне.

С конца августа гости стабильно пропускают в свои ворота минимум один мяч. За девять последних встреч не пропустить удалось только от «Пари НН» (2:0) и «Крыльев Советов» (0:0). Впрочем, стоит отметить, что ошибается команда в этом сезоне в основном с равными или более мастеровитыми командами. Из представителей нижней части таблицы и борьбы за выживание отобрать очки у клуба смог только «Факел».

Кроме того, на выезде краснодарцы играют пока вполне неплохо – в семи матчах чемпионата они проиграли только «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:4). К слову, только в этих играх в гостях они пропустили больше одного мяча в свои ворота. «Быки» отлично защищаются на выездах, ведь меньше них на чужом поле пропустили лишь «Зенит» и ЦСКА. Надёжность в линии обороны не всегда позволяет побеждать, однако преимуществом очевидно является.

В данной игре интрига на хорошем уровне, вопреки тому, что до сих пор между командами довольно ощутимая классовая пропасть. «Факел» пусть и не побеждает, но уже давно зарекомендовал себя очень неуступчивой командой, способной поистине навязать борьбу любому сопернику. На своём поле воронежцы проиграли в сезоне всего в одной встрече и очки стараются набирать стабильно, поэтому недооценки от «Краснодара» быть не должно.

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Эксперты, разумеется, считают гостей фаворитами, однако коэффициент на их победу высокий, что не так часто бывает в матчах аутсайдера и гранда. Это и понятно, ведь «быки» выступают не слишком убедительно и проиграли в трёх из четырёх последних матчей. На сей раз им также должно хватить класса, чтобы не проиграть. На чистую победу «Краснодара» ставить рискованно, но стоит рассмотреть её с форой (0) и с коэффициентом 1.75.

Ставка на матч 16-го тура РПЛ «Факел» — «Краснодар» 5 ноября 2022 года

«Факел» и «Краснодар» определённо нельзя назвать равными соперниками, но сейчас в их очном матче интрига держится на высоком уровне. В игре первого круга воронежцы смогли отобрать очки у «быков» на выезде, а дома они заряжены. Краснодарцы теряют много очков, проиграли в трёх из четырёх последних матчей, и ждать от них уверенной победы пока не приходится. Тем не менее класс, скорее всего, вновь возьмёт своё, и гости не провалятся.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 12.57.

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