«Зенит» — «Ахмат». Андрей Лунёв всё-таки нужен

5 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех гостей оценивается в 16.1. На ничью дают коэффициент 7.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (5.11.2022)

Перерыв между первым и вторым кругами РПЛ отменяется, а встречи идут в режиме нон-стоп. Уже 5 ноября на поле выйдет действующий чемпион. Главный матч 16-го тура — это встреча «Зенит» — «Ахмат». Игра начнётся в 16:30 мск на стадионе «Газпром Арена».

После невероятной победы со счётом 7:0 в матче с «Сочи» от подопечных Сергея Семака на домашней арене болельщики будут ждать очередного шоу. Причём каким будет соперник — совершенно неважно. Весьма вероятно, что завышенные ожидания могут сыграть с «Зенитом» злую шутку.

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Остаётся надежда на умение тренерского штаба искать способ для мотивации своих подопечных. Опытный Сергей Семак уже давно доказал, что для него несложно настроить команду на матчи с соперниками из середины турнирной таблицы. Встреча с «Ахматом» станет очередной проверкой для хозяев.

Для самоуспокоенности футболистов «Зенита» есть веские причины. Они в первом круге не проиграли ни в одной из игр. Соперникам удалось лишь трижды завершить встречи ничейным исходом. Стоит отметить крепкую оборону действующего чемпиона — всего пять пропущенных мячей за первый круг первенства.

Тем не менее в последних домашних матчах «Зенита» соперники нашли слабое звено в обороне клуба из Санкт-Петербурга. В двух из трёх официальных встреч в ворота подопечных Семака забили по одному голу. Скорее всего, это следствие появившихся ошибок. В предстоящей игре действовать от обороны перед своими болельщиками они, похоже, не будут.

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Любопытно, что забили чемпиону клубы, которые никак нельзя отнести к опасным в атаке. Голами отметились футболисты «Факела» и «Крыльев Советов». На этом фоне снова пошли разговоры о возвращении из Леверкузена бывшего голкипера «Зенита» — Лунёва. Складывается впечатление, что Семак недоволен своей вратарской бригадой.

«Ахмат» как раз представляет серьёзную угрозу для ворот «Зенита». Девять матчей провели на выезде футболисты из Грозного в текущем сезоне и ни разу не ушли с поля без забитого мяча. Начало серии заложил тренерский штаб под управлением Андрея Талалаева, а сменивший его Сергей Ташуев не сбавляет обороты.

Стоит отметить, что только в семи гостевых играх РПЛ «Ахмат» забил 14 мячей. Подопечным Семака стоит ждать неприятностей не только от лучшего бомбардира клуба Мохамеда Конате. В линии полузащиты «Ахмата» собраны футболисты с отличным голевым чутьём. Артём Тимофеев и Бернард Бериша записали в актив по три гола.

Несмотря на высокую результативность в гостевых матчах, «Ахмат» не может стабильно набирать очки. За парой удачных игр обязательно следовал провал. Видимо, это и стало одним из ключевых факторов, которые привели к отставке Талалаева. В восьми последних встречах клуб из Грозного одержал пять побед и трижды уступил сопернику.

История очных матчей «Зенита» и «Ахмата» состоит из 32 игр. Пока преимущество на стороне действующего чемпиона. Он обыграл гостей в 15 встречах. Подопечные Ташуева одержали победы в шести играх, а оставшиеся 11 завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей 51:26 в пользу команды под управлением Сергея Семака.

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«Зенит», безусловно, лучший клуб в РПЛ на сегодняшний день и по праву занимает первое место в турнирной таблице. Сейчас самое опасное для чемпиона — самоуверенность и пренебрежительное отношение к сопернику. Ничья с «Факелом» стала тревожным сигналом. Исходит опасность и от «Ахмата» — команда регулярно забивает на выезде. Рекомендуем обратить внимание на ставку обе забьют за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября 2022 года

«Зенит» выступает мощно, обладает лучшей атакой в РПЛ и стабильно набирает очки, но в последних встречах ошибается в защите. Не самые сильные соперники, «Факел» и «Крылья Советов», забили по мячу в ворота чемпиона. Весьма вероятно, что сумеют отметиться голом и футболисты «Ахмата».

Ставка: обе забьют за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 8.10.

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