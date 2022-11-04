ЦСКА — «Пари НН». Игорь Акинфеев подтвердит слова Юрия Сёмина

5 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» 5 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» (05.11.2022)

Миновал первый круг Российской Премьер-Лиги. На 5 ноября запланированы четыре встречи 16-го тура. В самой поздней из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померятся силами ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

За 15 туров в чемпионате России ЦСКА потерпел поражения лишь в матчах с «Зенитом» (1:2) и «Торпедо» (0:1). Также он пять раз сыграл вничью. Во всех остальных встречах клуб одержал победы. За этот отрезок красно-синие забили 29 мячей, а сами пропустили 15 — меньше только у «Зенита».

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На данный момент армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от идущего на втором месте «Спартака» составляет три очка. Итоги весьма неплохие, но в недавнем интервью Владимир Федотов отметил, что его команда могла рассчитывать на более весомые показатели.



Помешала ЦСКА набрать больше очков плохая реализация моментов. Показателен в данном плане матч с «Торпедо», в котором команда проиграла. Красно-синие доминировали и без устали атаковали. Они нанесли 23 удара, а также упустили по меньшей мере три потенциально голевых момента. Забить так и не сумели.

«Пари Нижний Новгород» из 15 туров РПЛ в трёх одержал победу — с «Уралом» (1:0), «Факелом» (3:1) и «Ахматом» (3:1). Также он четыре раза сыграл вничью. Во всех остальных матчах потерпел поражения. На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице. От зоны прямого вылета его отделяют четыре очка.

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В ближайшем будущем нижегородцам вряд ли удастся подняться выше. Дело в том, что в скором времени они должны расстаться с Михаилом Галактионовым. По некоторой информации, «Локомотив» уже согласовал контракт с россиянином. Он должен заступить на должность после матча 17-го тура между «Пари НН» и «Ахматом».

Предвкушение смены главного тренера вряд ли мотивирует футболистов команды из Нижнего Новгорода. Кстати, в пяти из шести последних матчей в чемпионате России они потерпели поражения. Уступили «Оренбургу» (0:2), «Спартаку» (1:2), «Зениту» (0:3), «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (1:2).



Итог не закономерен лишь в последнем случае. Главный арбитр встречи — Виталий Мешков — ошибочно удалил защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука и напрасно назначил 11-метровый удар в ворота нижегородцев в компенсированное ко второму тайму время. Если бы не этот эпизод — была бы ничья.



Тем не менее за последние два матча в РПЛ нижегородцы получили четыре красные карточки и 13 жёлтых. Возможно, и в предстоящей встрече с их стороны будет много борьбы и нарушений. Весьма вероятно, что дело дойдёт до удалений и в этот раз. Думаем, ЦСКА победит и не пропустит. Коэффициент — 2.16.

Как мы уже отметили ранее, ЦСКА нечасто пропускает. По большей части это заслуга Игоря Акинфеева. Опытный голкипер находится в отличной форме и демонстрирует потрясающую игру. Совсем недавно он удостоился похвалы от экс-наставника «Локомотива» — Юрия Сёмина. Специалист заявил, что Акинфеев на данный момент является лучшим вратарём РПЛ. С этим трудно не согласиться.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» 5 ноября 2022 года

У ЦСКА есть проблемы с реализацией моментов. Зато в отличной форме находится Игорь Акинфеев. Да и результаты на дистанции у армейцев весьма неплохие. «Пари Нижний Новгород» за последние шесть матчей в чемпионате России не добыл ни одной победы при пяти поражениях. За этот отрезок нижегородцы забили только два мяча, причём один из них — с пенальти. Думается, они всухую уступят в грядущем матче, который состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.



Ставка: победа ЦСКА всухую за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.96.

Чаушич: чемпионат России из-за «Зенита» стал немного скучным.

Прогноз на матч «Факел» — «Краснодар» с коэффициентом 4.40.

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