«Аталанта» — «Наполи». Хвича Кварацхелия будет держать кулачки

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи» (05.11.2022)

В текущем розыгрыше чемпионата Италии миновало уже 12 туров. На 5 ноября запланированы четыре встречи 13-го тура. В одной из них на стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр — Маурицио Мариани.



«Аталанта» провела в текущем сезоне 12 матчей. Все в чемпионате Италии. За этот период она потерпела только поражение в матче с «Лацио» (0:2). Также сыграла вничью с «Миланом» (1:1), «Кремонезе» (тоже 1:1) и «Удинезе» (2:2). Во всех остальных встречах одержала победы.



Итоги неплохие, но разберём подробнее игру с «Лацио», которая проходила на стадионе «Джевисс». Несмотря на поддержку родных, болельщиков и отсутствие лучшего бомбардира римлян — Чиро Иммобиле, бергамаски уступили сопернику по всем параметрам. За весь матч они не нанесли ни одного удара в створ.



Ничейные результаты во встречах с «Миланом» и «Удинезе» тоже не совсем закономерны. Подопечные Джан Пьеро Гасперини с ощутимой разницей уступили соперникам территориально и по владению мячом. Очки они набрали не без удачи, особенно в матче с действующим чемпионом Италии.



Очевидно, в играх с сильными соперниками «Аталанта» пока что испытывает серьёзные проблемы. Ничего удивительного в этом нет, ведь прошлый сезон она провела неудачно, а в преддверии текущего пережила большое количество важных изменений. Новшества приносят пользу, но прибавлять однозначно есть куда.



«Наполи» же в текущем сезоне принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах. За этот отрезок он уступил лишь один раз — во встрече с «Ливерпулем» (0:2) в Лиге чемпионов. Также неаполитанцы два раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали победы.



Поражение в матче с «Ливерпулем» никак не повлияло на расположение подопечных Лучано Спаллетти в турнирной таблице. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей они добыли путёвку в плей-офф с первого места. После матча Юрген Клопп персонально похвалил экс-полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. Немецкий специалист отметил, что грузина тяжело остановить.



И это действительно так. Хвича вошёл в тройку лидеров по количеству ударов в групповом этапе Лиги чемпионов, опередив Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха. На счету грузина 22 удара в пяти матчах. Чаще били только форвард «Барселоны» Роберт Левандовски и нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.



Данные цифры отлично отражают нынешнюю форму Хвичи и то, сколько моментов создают неаполитанцы. Кстати, за 18 матчей во всех турнирах они забили 50 мячей. Немалая их часть пришлась на долю крепких соперников. В первую очередь за это стоит отдать должное опытному Лучано Спаллетти.



Экс-наставник «Зенита» прекрасно руководит командой из Неаполя. Зачастую он использует все пять замен, и почти всегда это приносит плоды. Наиболее показателен в данном плане пример Джованни Симеоне. У аргентинца очень сильный конкурент по позиции — Виктор Осимхен — но Спаллетти выделяет ему игровое время и получает соответствующую отдачу в виде голов.



В то же время Осимхен набирается сил и разрывает оборону соперников в других матчах. На данный момент он возглавляет таблицу бомбардиров Серии А. Думается, в грядущем матче партенопейцы одержат победу. Коэффициент — 2.17. В этом сезоне они провели больше матчей, чем бергамаски. Сыгранность и тонус у них наверняка лучше.

Хвичу последние дни настигает одно несчастье за другим. Неужели звёздного футболиста прокляли завистники? Недавно у него угнали машину, украв ключи от неё прямо из дома. К счастью, автомобиль был найден. Теперь из-за острой боли в пояснице Кварацхелия вынужден пропустить матч, и сроки его восстановления пока остаются открытым вопросом.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года

«Аталанта» добыла неплохие результаты в 12 турах чемпионата Италии. Однако с крепкими соперниками она порой испытывает серьёзные проблемы. Проиграла во встрече с «Лацио» — это отличное подтверждение. Нынешний «Наполи» на порядок сильнее, а также стабильнее и «Лацио», и «Аталанты». Что говорить, неаполитанцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, оставив за бортом «Ливерпуль».



Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 2.17.