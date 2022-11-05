«Болонья» — «Торино». Алексей Миранчук затихнет на время

После невероятной победы в матче с чемпионом Италии россиянин поумерит пыл, но на короткий срок.

6 ноября состоится матч 13-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Торино». Начало – в 14:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Болоньи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.09. Успех «Торино» оценивается в 2.52. На ничью дают коэффициент 3.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Торино» 6 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Болонья» – «Торино» не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Торино» (06.11.2022)

Встречаются два итальянских середняка, которые идут на хороших сериях из трёх побед. «Торино» привлекает к себе внимание из-за классных выступлений Алексея Миранчука и Николы Влашича. За «Болоньей» следят меньше, но и там есть экс-футболист РПЛ. Полузащитник Никола Моро, арендованный у московского «Динамо».

Дела у интересующих нас игроков идут по-разному. Моро запасной в своей команде. В последнее время даже ходили слухи, что он вернётся в «Динамо» уже зимой, но руководство «Болоньи» их развеяло. За свой новый клуб он отыграл всего один полный матч в Кубке Италии, а в Серии А на его счету 92 минуты в трёх матчах.

Мостовой прокомментировал слух о возможном матче России с Бразилией.

Влашич в Турине безоговорочный игрок основы и один из лучших бомбардиров. Он забил три гола в текущем сезоне. В трёх последних матчах Никола записал на свой счёт две результативные передачи, в том числе на Алексея Миранчука в победном матче с «Миланом».

Карьера Алексея в Италии пока идёт через сплошные тернии. Из запасного игрока «Аталанты» Миранчук уехал в «Торино», чтобы больше играть. Он забил мяч в дебютном матче и получил травму, из-за которой пропустил месяц. В октябре россиянин вернулся, набрал форму и помог своей команде обыграть «Удинезе» и «Торино».

Такой результат «быков» стал хорошим сюрпризом. Фриульцы были одним из открытий сезона, победа в Удине — мощное достижение. «Милан» один из лидеров и действующий чемпион, такого обыграть даже дома дорогого стоит. Надёжная игра в обороне и доля везения, как оказалось, творят чудеса.

«Химки» одержали первую победу за три месяца.

У «Болоньи» обошлось без сюрпризов. Она побеждала в матчах с середняками. За чередой провалов клуба лишь недавно последовали положительные результаты. Некоторое время казалось, что замена Синиши Михайловича на Тьяго Мотту – это очень рискованный ход, но текущие показатели «Болоньи» говорят об обратном.

Вообще, выезды в «Болонью» для большинства команд складываются очень сложно. Подопечные Тьяго Мотты дома проиграли всего в одном матче из шести. Большинство игр получились упорными и высокой результативностью не отличались. У «быков» в текущем сезоне на выезде ещё не было ни одного ничейного результата.

Гости считаются более классной командой, подбор игроков у них интереснее, игра чуть лучше, очков они набрали немного больше. Правда, преимущество не настолько серьёзное, чтобы «быки» могли считаться явным фаворитом в гостях у «Болоньи» и пытаться играть с ней с позиции силы. «Торино» в выездных матчах так обычно и не играет, команда осторожничает, а на всю мощь включается дома.

По очным встречам: шесть ничейных результатов в 10 последних матчах. Тут особо нечему удивляться, в большинстве случаев, как и сейчас, команды подходят к матчам между собой при равенстве сил и показателей, особенно если это касается игр в Болонье. Поэтому будет правильнее поставить на ничью.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Торино» 6 ноября 2022 года

Даже с набравшими форму Миранчуком и Влашичем гостям будет трудно одержать победу. Матч пройдёт в упорной борьбе, с обилием фолов и предупреждений. При таком сценарии будет очень трудно выявить победителя, и, скорее всего, как в большинстве очных встреч, матч закончится вничью.

Ставка: ничья за 3.38.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Глушаков: Сёмин постоянно приводил священника на базу.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Денис Глушаков: Гогниева теперь не уволят? Не задавайте мне такие вопросы.

Черчесов: плей-офф Лиги Европы — это лишь промежуточный этап.