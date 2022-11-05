«Торпедо» — «Крылья Советов». Талалаев поторопился со словами

6 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех москвичей оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов» 6 ноября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Крылья Советов» (06.11.2022)

Миновал первый круг Российской Премьер-Лиги. На 6 ноября запланированы три матча 16-го тура. В одном из них на стадионе «Лужники» в Москве померятся силами «Торпедо» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный арбитр — Алексей Амелин.

За 15 туров в чемпионате России «Торпедо» добыло только одну победу — в матче с ЦСКА (1:0), и то не без удачи. Также клуб из Москвы три раза сыграл вничью. Во всех остальных встречах проиграл. На данный момент он замыкает турнирную таблицу. От идущих на предпоследнем месте «Химок» отстаёт на шесть очков.

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Положение у автозаводцев незавидное, и недавняя смена главного тренера пока что не предвещает им ничего хорошего. Под руководством недавно уволенного из «Ахмата» Андрея Талалаева чёрно-белые провели три матча в РПЛ. Уступили «Локомотиву», «Ахмату» и «Спартаку» (во всех случаях 0:1).



С одной стороны, «Торпедо» не проигрывает крупно. С другой стороны, в этом заслуга не Талалаева, а голкиперов команды — Егора Бабурина и Александра Довбни. На двоих вратари совершили 16 сейвов. Также отметим, что соперники упустили немало голевых моментов. Их подвела реализация.

Сами же автозаводцы за эти три встречи нанесли лишь четыре удара в створ ворот. При этом два из них пришлись на долю «Ахмата», защитники которого допускали ужасные ошибки и «привозили» выходы один на один со своим вратарём. На дистанции проблемы атакующего плана у «Торпедо» также заметны невооружённым глазом.

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За 15 матчей в чемпионате России чёрно-белые забили только семь мячей. Четыре из них — под руководством Николая Савичева. При нём же, прямо перед назначением Талалаева, автозаводцы добыли ранее упомянутую победу в матче с ЦСКА и дважды сыграли вничью — с «Факелом» (2:2) и «Пари Нижний Новгород» (0:0). Может быть, боссам «Торпедо» стоило дать Савичеву больше времени на исправление ситуации?

У «Крыльев Советов» дела обстоят лучше, чем у «Торпедо», но не сильно. За 15 туров в чемпионате России они одержали победы в четырёх встречах и в пяти сыграли вничью. Сейчас самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

Главной проблемой «Крыльев» является нестабильность. В последних пяти матчах в РПЛ они собрали всю палитру результатов. Сначала сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0), разгромно проиграли во встрече со «Спартаком» (2:5) и победили «Сочи» (2:0), а затем уступили «Уралу» (1:2) и одержали верх над «Пари Нижний Новгород» (2:1).



Практически во всех этих встречах подопечные Игоря Осинькина активно шли вперёд и создавали потенциально голевые моменты. В четырёх из пяти они нанесли не меньше ударов, чем соперники, в том числе в створ. Уступили в данном плане лишь «Уралу», и то лишь потому, что большую часть встречи провели в меньшинстве.



Как бы там ни было, Осинькин заслуживает особой похвалы. Наставник успешно развивает талантливых молодых футболистов. Под его руководством ощутимого спрогрессировали Александр Солдатенков, Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Недавно все трое попали в расширенный состав сборной России.

Что касается грядущего матча, то в победу «Крыльев» верится куда больше, чем в «Торпедо». Пусть самарцы не всегда добывают нужный результат, зато стабильно демонстрируют красивый командный комбинационный футбол и регулярно создают опасность у ворот соперников. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.90.

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В недавнем интервью Андрей Талалаев предрёк скорый прогресс в игре своего нынешнего клуба. Он отметил, что разница между командами небольшая и заключается лишь в завершении моментов. Вот только сначала же нужно эти моменты создать, а автозаводцы большую часть этого сезона сидят в глухой обороне, ожидая ошибок соперника.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов» 6 ноября 2022 года

Назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Торпедо» не приносит плодов. Клуб крайне невзрачно смотрится в атаке. Автозаводцы могут положиться лишь на своих голкиперов, но ведь и они не железные. У «Крыльев Советов» лучше результаты на дистанции, а также великолепно поставлен атакующий футбол. Самарцы смотрятся предпочтительнее.



Ставка: победа «Крыльев Советов» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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