«Астон Вилла» — «МЮ». Криштиану Роналду испортит дебют Унаи Эмери

6 ноября состоится матч 15-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 6 ноября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» (06.11.2022)

В английской Премьер-лиге команды добрались уже до 15-го тура. На 6 ноября запланировано пять встреч. В одной из них на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме померятся силами местная «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный арбитр — Энтони Тейлор.

Не так давно «Астон Вилла» рассталась со Стивеном Джеррардом. Под руководством англичанина она одержала победы только в двух матчах из 11 в чемпионате Англии — с «Эвертоном» (2:1) и «Саутгемптоном» (1:0). Также три раза команда сыграла вничью. Во всех остальных встречах уступила, в том числе «Фулхэму» (0:3).

Валерий Карпин продлил контракт с РФС до 2024 года.

После поражения от «дачников» бирмингемцы разгромили «Брентфорд» (4:0) и уступили «Ньюкаслу» (0:4). Затем главным тренером команды стал опытный Унаи Эмери, выигравший Лигу Европы с «Вильярреалом» в сезоне-2021/2022. Ранее он уже работал в АПЛ, но с лондонским «Арсеналом». Стоит отметить, что этот опыт был не очень удачным.



Сколько времени Эмери потребуется на адаптацию в новом клубе — пока неизвестно. В недавнем интервью испанский специалист рассказал, что смотрит сериалы, в том числе «Острые козырьки», на иностранном языке, чтобы усовершенствовать свои знания и лучше понять историю Бирмингема. Похвально, но вряд ли это поможет ему избежать поражения в матче с «Манчестер Юнайтед».

За последние девять встреч во всех турнирах манкунианцы не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Ньюкаслом» (0:0) и «Челси» (1:1). Во всех остальных матчах одержали победы, в том числе в игре с «Вест Хэмом» (1:0) в АПЛ, а также «Шерифом» (3:0) и «Реалом Сосьедад» (1:0).

Итальянский журналист сравнил Дивеева с молодыми Кьеллини и Бонуччи.

Последние три встречи интересны тем, что в них все 90 минут провёл Криштиану Роналду. Знаменитый португалец помирился с Эриком тен Хагом и стал получать игровое время. В этих трёх матчах он забил гол и сделал одну результативную передачу.

Совсем недавно главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что переживал из-за ситуации, связанной с положением лидера национальной команды. Он отметил, что волновался по поводу Роналду, когда сообщали, что он не будет тренироваться с основной командой.



Сейчас ситуация наладилась, но будущее Криштиану и его тонус всё ещё находятся под большим вопросом. Отметим, что у португальца в текущем сезоне сильно хромает реализация моментов. В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Омонией» (3:2) он не сумел забить в пустые ворота с нескольких метров.



Как бы там ни было, фаворитами предстоящего матча выглядят гости. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Эрику тен Хагу усложняют жизнь травмы важных игроков, в том числе Рафаэля Варана. Однако в целом манкунианцы выглядят очень собранно. У них звёздный состав и отличные результаты на дистанции.

Возможно, в будущем именно благодаря Унаи Эмери «Астон Вилла» выберется из чёрной полосы и поднимется в верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата Англии. По некоторой информации, она может заключить контракты с Эденом Азаром («Реал») и Пау Торресом («Вильярреал»). Однако в победу бирмингемцев в грядущем матче верится с большим трудом.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 6 ноября 2022 года

«Астон Вилла» в текущем сезоне смотрится ужасно, и Унаи Эмери вряд ли сумеет так быстро отладить её игровые механизмы. Для испанца предстоящая встреча станет дебютной во главе клуба из Бирмингема, а, как водится, первый блин часто получается комом. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не знает поражений на протяжении девяти матчей во всех турнирах. На наш взгляд, есть все предпосылки к продлению серии.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

Губерниев предположил, что судья Чистяков влюбился в Соболева.

Джикия: сборная России потихоньку щупает Азию.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.

Российский триколор на форме сборной США по футболу. Это не шутка!

Прогноз на матч «Барселона» — «Альмерия» с коэффициентом 2.15.