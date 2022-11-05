«Северсталь» — «Ак Барс». Олег Знарок задавит Разина бюджетом

6 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.96. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 3.20.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс» 6 ноября 2022 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» Череповец — «Ак Барс» Казань (06.11.2022)

На 6 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре череповецкой «Северстали» и казанского «Ак Барса». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Кто из тренеров лучше подготовился к этой встрече?

Андрей Разин, увы, вместе с молодёжью начал сдавать позиции. Клуб после 26 игр со старта сезона расположился на девятой строчке в Западной конференции с 25 очками. До зоны плей-офф не хватает одного очка. Всему виной недавняя затяжная серия поражений, в которой клуб проиграл в шести встречах подряд.

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Даже победа дома в матче с «Сочи» (5:4 Б) не дала эмоционального всплеска. Сочинцы являются аутсайдерами лиги, и такой исход намекает на проблемы команды Разина. Особенно страдает защита, ведь клуб уже пропустил 81 шайбу. Впереди не самый стабильный, но весьма звёздный состав с богатым опытом.



Олег Знарок недавно тоже имел затяжную серию поражений. За последние 10 матчей казанцы выиграли в трёх встречах. Накануне «Ак Барс» обыграл дома в «зелёном дерби» «Салават Юлаев» (2:1 Б). Эта победа играет важную роль в настроении хоккеистов. Тем самым клуб поднялся на седьмую строчку в Восточной конференции, имея на балансе 26 очков.

Хорошим старт сезона у Олега Знарка не получился, а ведь до его начала все пророчили ему лидирующие позиции. Увы, всё оказалось иначе. При сравнении соперников заметно, что у гостей дела обстоят не лучше. Об этом говорит даже статистика забитых и пропущенных. Сталевары пропустили на порядок больше.

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Хотя в составе есть Александр Радулов, который в последней встрече реализовал буллит и по совместительству является лучшим бомбардиром команды с 16 очками, набранными за 24 встречи. Также хороши Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов, но от них ждут большего. У хозяев же лучшим бомбардиром является Робин Пресс — 19 очков в 25 играх.

При этом в истории личных встреч насчитывается 31 матч, где «Северсталь» одержала 11 побед, а «Ак Барс» — 20. Преимущество неплохое, однако сейчас оба соперника играют средне и явного фаворита выделить трудно. Тем более что за последние 10 личных встреч казанцы выиграли в пяти матчах в основное время и один раз за его пределами.



Примем во внимание, что платёжка казанцев куда больше череповецкой, и даже Андрей Разин не раз говорил о нехватке бюджета. Команда боролась своими силами и даже огорчала мастодонтов КХЛ. Сейчас же у неё явный спад, который не даёт клубу показать всю свою силу. У Олега Знарка же в обойме есть звёзды с опытом и мастерством. В нужный момент такие игроки просто незаменимы.

Поэтому попробуем взять ставку на то, что «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.81. С результативностью в личных встречах за последние 10 игр всё было неплохо. В семи из десяти игр тотал был выше трёх шайб. Плюс на фоне неудач Разина у Знарка в запасе есть боевой состав, который даже без звёзд обыграл «Нефтехимик» (5:2). Сейчас же соперник будет явно не сильнее.

«Северсталь» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 ноября 2022 года

Оба соперника далеки от лучшей формы, но у гостей есть хорошие резервы и звёзды в составе. Похвастаться тем же Разин не может. Его хоккеисты отлично проявили себя ещё на старте сезона, но сейчас чувствуется спад в игре. История встреч остаётся за казанским клубом. С результативностью в личных встречах тоже всё было неплохо. Потому проверим комбинированную ставку на гостей через тотал больше.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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Прогноз на матч «Северсталь» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.25.

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