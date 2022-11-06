«Райо Вальекано» — «Реал». Анчелотти свергнет «Барсу»

«Сливочным» придётся постараться, чтобы не нарваться на вторую осечку подряд и вернуть себе первое место.

7 ноября состоится матч 13-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 5.40. На ничью дают коэффициент 4.18.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Райо Вальекано» – «Реал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» (07.11.2022)

Для команд осталось всего два матча, после которых наступит перерыв, а сборники отправятся на чемпионат мира. «Реалу» необходимо выиграть в матчах у двух середнячков: «Райо Вальекано» и «Кадиса», чтобы уйти на перерыв лидером. Да и вообще, чемпионская гонка в текущем сезоне обещает быть напряжённой, так что незапланированные потери очков, такие как в прошлом туре, нужно свести к минимуму.

«Райо Вальекано» — стабильный середняк, который вышел на серию из четырёх матчей без поражений. Причём «пчёлы» демонстрируют очень хорошую игру, не зря же они отобрали очки у «Атлетико» и обыграли в прошлом туре «Севилью». Текущее девятое место клуб заслужил.

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«Реал» имеет на игру меньше, чем у каталонцев, поэтому должен побеждать. Карло Анчелотти собрал максимально боевой состав, из потерь можно выделить только дисквалифицированного Тони Крооса и Карима Бензема. Лучший бомбардир клуба не примет участия в игре из-за плохого самочувствия. После двух неудачных матчей «сливочные» выплеснули эмоции во встрече с «Селтиком» и показали, что не растеряли форму.

Единственное, что немного напрягает в игре гостей, так это оборона. Казалось бы, после возвращения Тибо Куртуа эта линия вновь должна стать эталоном надёжности, но бельгиец после травмы стабильно пропускает в каждом матче. Защитники Давид Алаба и Менди последние игры тоже проводили слабо, так что не стоит винить одного вратаря.

Участие опытного Радамеля Фалькао в матче под большим вопросом. После игры с «Атлетико», в которой колумбиец забил решающий гол, он больше не выходил на поле из-за мышечной травмы. «Пчёлам» повезло, что они не зависят в атаке от одного футболиста, у них достаточно игроков, способных взять на себя игру.

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Победа «Райо Вальекано» в этом матче выглядит сенсацией. Даже зацепиться за ничью с таким «Реалом» дорогого стоит, не говоря уже о победе. В Испании ещё не нашлось команды, способной обыграть «сливочных» в сезоне-2022/2023. Хозяева могут оказать достойное сопротивление и даже забить, воспользовавшись проблемами обороны мадридцев, но не выиграть.

На этот возможный гол у «Реала» есть кому отвечать. Потрясающую форму набрал Федерико Вальверде. Стабильно забивают в последних матчах Винисиус Жуниор и Родриго. Никто из последних соперников «Райо Вальекано» не мог похвастаться такой мощной атакой. Хозяевам будет очень сложно удержать свои ворота в неприкосновенности.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года

Матч не будет лёгким для «Реала». «Сливочные» иногда в Примере недооценивают соперников, что приводит к потере очков. Несмотря на пару осечек, «сливочные» сейчас в хорошей форме, достаточной для того, чтобы выиграть в матче с крепким середняком. Несмотря на всё, клуб всё-таки пропустит один мяч. Хорошая ставка на победу гостей и обмен голами.

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 7.90.

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