ЦСКА — «Локомотив». Сергей Фёдоров вновь не найдёт нить

Армейцы прервали длинную победную серию в прошлом матче, а тренер сетовал на игру без обороны, но ничего не изменит.

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.88. Победа ярославцев по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.00.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 7 ноября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (07.11.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. На 7 ноября запланированы четыре встречи. В одной из них на льду стадиона «ЦСКА-Арена» встретятся ЦСКА и «Локомотив». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Последняя очная встреча соперников закончилась победой армейцев (3:2).

С тех пор прошло немало времени. ЦСКА его даром не терял. За последние 12 матчей в КХЛ клуб потерпел поражение только во встрече с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). Также он по буллитам обыграл «Амур» (3:2 Б). Во всех остальных встречах одержал победы в основное время, в том числе в дерби с московским «Динамо» (3:1).

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Таким образом, действующий чемпион КХЛ поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. От лидирующего СКА он отстаёт на целых 13 очков. От догоняющего «Локомотива» армейцы оторвались на одно очко. Удастся ли подопечным Сергея Фёдорова укрепить свои позиции?



Для ответа на этот вопрос разберём поражение в матче с «Нефтехимиком». Потерпели его армейцы совсем недавно. Стоит отметить, что встреча стала для них третьей за шесть дней и третьей на выезде подряд. Ранее москвичи одержали крупную победу во встрече с «Сочи» (6:0) и в непростом матче обыграли «Ак Барс» (3:2).

Встреча с казанцами и плотный график отняли у ЦСКА много сил. Армейцы выступили не лучшим образом и из-за несогласованности действий на льду пропустили несколько необязательных шайб. Хотя решающим стал момент в овертайме, когда Сергей Фёдоров решил заменить голкипера на полевого игрока. В этот раз излюбленный наставником трюк пошёл команде во вред. В конце игры он отметил, что команда потеряла нить и играла без обороны.

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«Локомотив» чуть менее стабилен. За последние 12 игр в КХЛ он потерпел поражения в матчах с «Адмиралом» (2:3, по буллитам), минским «Динамо» (2:5) и СКА (3:4). Также железнодорожники обыграли в овертайме «Северсталь» (4:3 ОТ). Во всех остальных встречах одержали победы в основное время.

Объединяет неудачно сложившиеся матчи то, что ярославцы выступали на выезде. Не сказать, что они в текущем сезоне испытывают серьёзные проблемы в гостях. Однако поражения навевают на мысль о том, что «Локомотиву» не удастся выиграть в матче с действующим чемпионом КХЛ в Москве.



Тем не менее списывать со счетов подопечных Игоря Никитина определённо рано. Если разобрать матч со СКА, то станет понятно, что им по силам как минимум навязать равную борьбу ЦСКА. Встреча с петербуржцами проходила на равных скоростях и вполне могла затянуться до овертайма.



Более того, если бы арбитры не прозевали очевидное нарушение нападающего СКА Дмитрия Яшкина, забросившего немного позднее победную шайбу, то железнодорожники могли бы даже замахнуться на два очка. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Обе команды умеют настраиваться на важные матчи, и у обеих отлично функционируют линии атаки, что подтверждает статистика. За 25 матчей армейцы забросили 80 шайб. Железнодорожники за 26 игр забросили меньше — только 68 шайб, но немалая их часть пришлась на долю крепких соперников. Также отметим, что последние шесть очных встреч получились результативными.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 ноября 2022 года

Грядущая встреча обещает получиться очень интересной и насыщенной на события. Обе команды подходят к ней в отличном тонусе. У ЦСКА немного больше шансов на победу, так как встреча состоится на его домашнем стадионе. Плюс у армейцев лучше обстоят дела с результативностью. С другой стороны, «Локомотив» смотрится весьма собранно и боеспособно. Ждём много заброшенных шайб. История очных встреч совсем не против такого исхода.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

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