«Торино» — «Сампдория». Миранчук ответит критикам

9 ноября состоится матч 14-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Сампдория». Начало игры – в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70, а успех «Сампдории» оценивается аналитиками в 5.70. Ничья доступна за 3.96.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Торино» — «Сампдория» 9 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.80, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.18. На гол «Торино» дают коэффициент 1.16. Если забьёт «Сампдория», сыграет коэффициент 1.73. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура Серии А «Торино» — «Сампдория» (09.11.2022)

До чемпионата мира по футболу совсем немного времени. В итальянской Серии А осталось сыграть всего два тура в течение одной недели, прежде чем чемпионат встанет на паузу до января. Обратим внимание на матч, который состоится в Турине. В рамках 14-го тура «Торино» принимает гостей из соседней Генуи – «Сампдорию».

Хозяева стадиона «Олимпико ди Торино» с 17 очками расположились на 10-м месте в турнирной таблице. Столько же набрала находящаяся строчкой выше «Салернитана», но до идущего на восьмом месте «Удинезе» целая пропасть в шесть очков. У «Сампдории» положение куда хуже – шесть очков и 18-е место. Чтобы выкарабкаться из зоны вылета не хватает минимум трёх очков.

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У трёх последних матчей Серии А с участием «Торино» было кое-что общее. Во-первых, все эти три встречи закончились со счётом 2:1. Но только две из них были для туринцев победными – в гостях с «Удинезе» и дома с «Миланом». Неудачей закончился выезд в Болонью.



Во-вторых, во всех этих трёх матчах отмечался результативными действиями российский полузащитник Алексей Миранчук. В матче с «Удинезе» он отдал пас на первый гол «Торино», автором которого стал Ола Эйна. После игры с «Миланом» Миранчук попал в заголовки спортивных газет как автор победного гола, а единственный мяч в проигранной встрече с «Удинезе» был забит с пенальти, который заработал россиянин.

Несмотря на результативные действия, Миранчук получает невысокие оценки от спортивной прессы. Лидером атак «Торино» по мнению болельщиков является другой бывший игрок из РПЛ – Никола Влашич. Впрочем, у хорвата всего три забитых мяча и один ассист в 13 матчах. Как и ещё у трёх его одноклубников. Более одного гола забили шесть футболистов «Торино», включая Миранчука, на счету которого два мяча.

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Победа в матче с «Миланом» важна для «Торино» не только в медийном смысле из-за громкого имени соперника, но и из-за его силы. Это поражение для чемпиона Италии стало единственным за шесть последних игр во всех турнирах. Остальные пять встреч закончились для «россонери» победами.

На счету «Сампдории» таких побед в текущем сезоне нет. Команда Деяна Станковича выиграла всего в трёх из 15 матчей сезона-2022/2023. Две из трёх побед были одержаны в Кубке Италии во встречах с командами Серии B. В этих кубковых встречах было забито три из девяти мячей «Сампдории» после старта сезона.



Слабая игра в атаке – причина бед «Сампдории» в чемпионате. Меньше генуэзцев в Серии А не забивает никто. Даже соседи по зоне вылета отличались в этом сезоне почти в два раза чаще.



Идущий строчкой ниже «Кремонезе» оказался одним из двух соперников «Сампдории», который не смог распечатать ворота Эмиля Аудеро. Второй командой, что интересно, стал «Ювентус», но он, в отличие от «Кремонезе», не проиграл, а сыграл вничью.

«Сампдория» лишь два раза за последние девять туров набирала очки, но при этом только в трёх встречах на этом отрезке соперники генуэзцев побеждали их с разницей более чем один мяч. Однако, несмотря на общую низкую результативность, «Сампдория» чаще забивает на выезде, чем дома. По одному мячу было забито в четырёх из пяти последних гостевых игр.

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«Торино» одержал в текущем чемпионате пять побед, но каждая из них была с небольшим преимуществом – с разницей в один гол. Поставить на то, что хозяева и в предстоящей игре повторят этот исход можно с коэффициентом 3.32.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Торино» — «Сампдория» 9 ноября 2022 года

«Сампдория» практически не представляет опасности для «Торино». Генуэзцы мало забивают, редко набирают очки и завязли в зоне вылета. Туринцы крепко держатся в середине таблицы, одержав победы в пяти матчах Серии А. При этом туринцы предпочитают выигрывать с небольшой разницей в счёте. Команду из соседнего города придётся обыгрывать с таким же трудом.



Ставка: победа «Торино» с разницей в один мяч за 3.32.

Экспресс с коэффициентом 5.52.

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