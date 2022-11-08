«Металлург» — «Авангард». Илья Воробьёв напомнит про 7:4

«Лисы» возвращаются домой после трёх поражений на выезде, а тут под горячую руку попадаются омичи, которых они уже били в этом сезоне.

9 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.87, а успех омичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.68.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 9 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.49. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.54. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (09.11.2022)

На 9 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между магнитогорским «Металлургом» Ильи Воробьёва и омским «Авангардом». Матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» спустился на вторую строчку в Восточной конференции, набрав 37 очков в 27 играх. Выше расположился «Салават Юлаев» с 39 очками. Всё из-за недавней выездной серии, где магнитогорцы проиграли в трёх матчах кряду. Сперва было поражение во встрече с «Динамо» (1:4), следом «лисы» уступили «Локомотиву» (1:4). Накануне Илья Воробьёв подарил два очка СКА Романа Ротенберга (3:4).

Жамнов: Овечкин может побить рекорд Хоу до конца 2022 года.

Единственное, что может порадовать — окончание выездной серии. Как раз недавно «Металлург» дома выиграл в трёх матчах подряд. Плюс с «Авангардом» в этом сезоне Илья Воробьёв уже играл и одержал победу (7:4) на домашней арене. Дмитрий Рябыкин в тот момент уже покинул омичей и присоединился к тренерскому штабу магнитогорцев.



«Авангард» же после ухода главного тренера потихоньку приходит в себя. Сейчас клуб на шестой строчке Восточной конференции, набрав 29 очков за 27 встреч. В последних восьми играх команда потерпела всего два поражения. Накануне клуб обыграл дома «Витязь» (3:1). Это стало четвёртой победой подряд для подопечных Михаила Кравеца.

Такое положение дел радует. Последняя встреча с магнитогорцами оставила небольшой осадок. Времени менять тактику и игру у омичей попросту не было в той ситуации. Исход встречи был практически предрешён. Сейчас же оба соперника в неплохой форме. «Лисы» дома проиграли последний раз во встрече с «Динамо» (1:3), но это было чуть меньше месяца назад.

Фетисов: Третьяк сумасшедший, раз сравнивает Ротенберга с Тарасовым.

Статистика очных встреч соперников весьма интересная. За 76 матчей у «Авангарда» 42 победы, против 34 у «Металлурга». Плюс соперники сейчас в неплохой форме. Илья Воробьёв однозначно будет настроен только на победу, ведь неудачную серию перекрывать нужно. Да и за последние пять игр регулярки в Магнитогорске у хозяев три победы в матчах с омичами.



Так что вполне можно попробовать и сейчас ставку на победу хозяев. Плюс в девяти из десяти прошлых очных игр тотал был выше четырёх шайб. Комбинированный вариант на П1 + ТБ 4.5 шайбы за 2.24 выглядит неплохо. С результативностью проблем нет, у «Авангарда» 74 заброшенные шайбы, у «Металлурга» — и вовсе 84 гола. Так что болельщикам скучать не придётся.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 ноября 2022 года

«Авангард» потихоньку налаживает свою игру, а «Металлург» хоть и провалил выездную серию, но дома дела обстоят куда лучше. Статистика очных встреч в Магнитогорске остаётся за хозяевами, плюс мотивации у «лис» вернуть лидирующее место на Востоке полно, шансы есть. С результативностью в сезоне проблем нет, да и в личных встречах соперники с голами проблем не испытывают. Потому проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Егор Чинахов: я бы точно не вернулся в Россию.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.

Суперзвезда Голливуда подтвердил желание приобрести клуб НХЛ.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Миннесота» с коэффициентом 3.85.

Овечкин входит в топ-3 игроков НХЛ с худшей полезностью.