«Ман Сити» — «Челси». Эрлинг Холанд выбьет Грэма Поттера

Норвежец вернулся в состав, чтобы продолжать ставить рекорды и вести клуб к новым трофеям. Лондонцы для него не проблема.

9 ноября состоится матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 9 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Челси» (09.11.2022)

В английской Премьер-лиге уже отгремели матчи 15-го тура. В ожидании 16-го тура обратим внимание на Кубок лиги Англии. На 9 ноября запланировано восемь встреч третьего раунда. В одной из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

За последние семь матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» потерпел лишь одно поражение — в игре с «Ливерпулем» (0:1). Во всех остальных встречах он одержал уверенные победы. Сначала разгромил «Вулверхэмптон» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (6:3) и «Саутгемптон» (4:0), а затем обыграл «Брайтон» (3:1), «Лестер» (1:0) и «Фулхэм» (2:1).

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Последняя встреча наиболее интересна. «Горожане» открыли счёт уже на 16-й минуте, но вскоре после этого их защитник — Жоау Канселу — «привёз» пенальти и получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, «Манчестер Сити» не перестал доминировать. Однако мяч упорно не шёл в ворота «дачников».



Чтобы исправить положение, на 64-й минуте Хосеп Гвардиола выпустил на поле Эрлинга Холанда, пропустившего из-за повреждения недавние матчи с «Севильей» (3:1) и «Лестером» (1:0). По итогу норвежец стал автором победного мяча. Он забил с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Форвард мог записать на свой счёт гол раньше, на 74-й минуте, но взятие ворот было отменено из-за небольшого офсайда. Так или иначе, забитый мяч стал для Холанда 16-м за последние 10 матчей в АПЛ. Это лучший результат турнира за такое количество встреч. Столько же было у экс-форварда «Ливерпуля» в 2013 году.

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Возвращение Холанда в строй, да ещё и столь эффектное — это очень хорошая новость для болельщиков «Манчестер Сити». Результативный нападающий в текущем сезоне забивает чаще всех в топ-5 лиг. В среднем на гол у него уходит 53 минуты. Сколько же норвежец забьёт «Челси»?

«Пенсионеры» пока что не могут похвастаться стабильностью. После увольнения Томаса Тухеля и приобретения Пьер-Эмерика Обамеянга казалось, что их дела должны пойти на лад. Предпосылки к этому были. При Грэме Поттере лондонцы оживились и добыли путёвку в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.



Однако затем последовал спад. За последние четыре матча в чемпионате Англии «Челси» не добыл ни одной победы при ничьих с «Брентфордом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). Поражения он потерпел в матчах с «Брайтоном» (1:4) и «Арсеналом» (0:1). В последнем случае синие за 90 минут нанесли лишь пять ударов, и только один из них угодил в створ.



За весь первый тайм Обамеянг лишь четыре раза коснулся мяча. Большую часть встречи его команда провела в защите. «Канониры» полностью контролировали игру и вполне могли забить больше. Предстоящий матч наверняка будет складываться по идентичному сценарию. Но «Манчестер Сити» наверняка забьёт больше «Арсенала».

У «Челси» в текущем сезоне наблюдаются серьёзные проблемы оборонительного плана. Несмотря на старания голкиперов — Эдуарда Менди и Кепы Аррисабалаги, а также Тьяго Силвы, который неоднократно выбивал мяч из собственных пустых ворот, «аристократы» пропустили 16 голов за 13 туров в АПЛ.

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За этот же отрезок «горожане» забили целых 39 мячей. Думается, они одержат в предстоящем матче победу и забьют не менее двух голов. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Так как это Кубок лиги Англии, наставники обеих команд наверняка позволят себе некоторые эксперименты. И тут вновь в более выигрышном положении хозяева.



В матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Севильей» Гвардиола выделил солидное количество игрового времени юным футболистам. Они не подвели наставника, добыв победу со счётом 3:1. Один из мячей записал на свой счёт Рико Льюис. Защитник побил рекорд Карима Бензема и стал самым молодым игроком в истории турнира, забившим в своём первом матче в стартовом составе.

Прогноз и ставки на матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 9 ноября 2022 года

«Манчестер Сити» смотрится в разы предпочтительнее. Во-первых, восстановился от повреждения и уже успел забить Эрлинг Холанд. Во-вторых, у «горожан», в отличие от «Челси», давно поставлен доминирующий командный футбол. Также на их стороне домашний стадион и поддержка болельщиков. Вряд ли «пенсионеры» выступят в грядущем матче лучше, чем во встрече с «Арсеналом». Они пока что не могут найти свою игру и испытывают проблемы оборонительного плана. Вероятнее всего, хозяева выиграют и забьют не менее двух мячей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча за 1.71.

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