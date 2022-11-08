«Кёльн» — «Байер». Сердар Азмун будет крепко спать в своём колхозе

9 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Германии «Кёльн» — «Байер». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Кёльна» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Байер» 9 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Шальке» (09.11.2022)

Позади матчи 1/16 финала Кубка Германии, а также 13 туров немецкой Бундеслиги. На 9 ноября запланировано пять встреч 14-го тура. В одной из них на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне встретятся местный «Кёльн» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

За последние восемь туров в чемпионате Германии «Кёльн» добыл только две победы. Одну в матче с «Боруссией» Д (3:2), а вторую в игре с «Аугсбургом» (тоже 3:2). Вничью он сыграл с располагающимся в зоне вылета «Бохумом» (1:1), который до этого потерпел поражения в шести встречах подряд, а также с «Хоффенхаймом» (1:1).

Предраг Кашчелан: решение об отстранении российских футболистов несправедливо.

Во всех остальных матчах красно-белые уступили. Сначала проиграли «Униону» (0:1), мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:5) и «Майнцу» (0:5), а затем уступили «Фрайбургу» (0:2). Стоит отметить, что во всех этих встречах они много фолили. За этот отрезок футболисты получили три красные карточки.



Если бы не удаления, команда из Кёльна могла бы рассчитывать на более впечатляющие результаты. Впрочем, во встрече с «Фрайбургом» обошлось без красных карточек. Тем не менее подопечные Штеффена Баумгарта уступили сопернику по всем параметрам.

«Байер» за последние пять матчей в немецкой Бундеслиге потерпел в двух встречах поражения — с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:5) и «Лейпцигом» (0:2). Вничью он сыграл с «Вольфсбургом» (2:2). Победы одержал в играх с «Шальке» (4:0) и с располагавшимся на тот момент на втором месте в турнирной таблице «Унионом» (5:0).

Лунёв заявил, что хотел бы остаться в Европе в случае ухода из «Байера».

Относительно начала текущего сезона результаты очень хорошие. Прогресс «фармацевтов» связан с Хаби Алонсо. Испанец очень быстро адаптировался в команде. Помимо успехов в чемпионате Германии, его подопечные сумели добыть путёвку в Лигу Европы, сыграв вничью с «Атлетико» (2:2) и «Брюгге» (0:0) в матчах 5-го и 6-го туров группового этапа Лиги чемпионов.

Ощутимо прибавили при Алонсо многие футболисты «Байера», в том числе Мусса Диаби. 23-летний нападающий забил четыре мяча и отдал две голевые передачи за пять матчей в чемпионате Германии. Также стал получать больше игрового времени и радовать результативностью Адам Гложек. Чех даже вытеснил из стартового состава именитого соотечественника — Патрика Шика.



Хотя не всем повезло так, как Диаби и Гложеку. Экс-футболисты «Зенита» — Андрей Лунёв и Сердар Азмун — давно не появлялись на поле. Первый проигрывает конкуренцию Лукашу Градецки, а второй получил травму на разминке перед матчем с «Порту» в Лиге чемпионов и надолго выбыл из строя. Активно ходят слухи, что в ближайшем будущем оба могут вернуться в Россию.



Пока же футболистам остаётся только наблюдать за успехами «фармацевтов» и делиться подробностями жизни в Германии. Кстати, в недавнем интервью Лунёв отметил, что Азмун живёт в колхозе. Он поделился мнением, что нападающему не хватает только конюшни. Также голкипер предположил, что иранец, возможно, уже посматривает через окно за соседскими лошадьми и подбирает одну из них себе.

Как бы там ни было, небольшими фаворитами предстоящего матча выглядят гости. У них лучше комплектация состава и последние результаты. Поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.26. За последние пять очных встреч они уступили лишь один раз. Также была одна ничья. Во всех остальных случаях «фармацевты» одержали победы.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Байер» 9 ноября 2022 года

Под руководством Хаби Алонсо «Байер» постепенно прогрессирует и набирает ход. Крупная победа в матче с «Унионом» внушает уверенность, что он одержит верх и в предстоящей игре. «Кёльн» за последние три встречи в чемпионате Германии не добыл ни одной победы при одной ничьей. Вряд ли он сможет дать отпор гостям из Леверкузена.



Ставка: победа «Байера» за коэффициент 2.26.

Экспресс с коэффициентом 15.42.

Прогноз на матч «Торино» — «Сампдория» с коэффициентом 7.00.

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.

ФИФА и УЕФА разрешили сборной России провести матч с Таджикистаном.

Чистяков возобновил тренировки с основным составом «Зенита».