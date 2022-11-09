«Вашингтон» — «Питтсбург». Александр Овечкин сойдётся в битве капитанов с Кросби

10 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» 10 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.22. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.0.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» (10.11.2022)

В Национальной хоккейной лиге накал борьбы продолжает расти. На 10 ноября запланировано всего четыре встречи регулярного чемпионата, но скучать не придётся. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтон» — «Питтсбург», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:30 мск. Александр Овечкин радостно встретит Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Вашингтон» показывает очень странные результаты. Накануне Александр Овечкин дома обыграл Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (5:4). При этом до этого на своём льду столичные уступили аутсайдеру — «Аризоне» (2:3). И к слову, это было четвёртое поражение «Кэпс» подряд. Пока клуб расположился на 12-м месте в Восточной конференции с 14 очками, набранными за 14 встреч.

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Конечно, радостно за Александра Овечкина, который забросил шайбу, ставшую 788-й в карьере и ещё отдал передачу, став первой звездой игрового дня. Однако Евгений Кузнецов был не менее заметен. Россиянин набрал четыре очка в матче, сделав два ассиста и дубль голов.



«Питтсбург» же явно имеет колоссальный спад в игре. Команда недавно потерпела поражение в седьмом матче кряду, уступив «Сиэтлу» (2:3). Майк Салливан даже сумел поругаться с болельщиками в недавней встрече с «Баффало» (3:6). Такая серия игр способствовала тому, что клуб спустился на 14-е место в Восточной конференции с 10 очками за 12 встреч.

При этом главные лидеры команды выглядят неплохо. У Евгения Малкина 12 очков, у Сидни Кросби -14, а Джейк Гюнцель набрал 10 очков в восьми встречах. Однако это не сильно помогает команде. Статистика забитых и пропущенных очень интересная 42:44. Так что говорить о явных проблемах в обороне не стоит, как и в нападении, но серия поражений пока не заканчивается.

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При этом история очных встреч, насчитывающая 85 игр, разделилась практически поровну. У «Вашингтона» — 41 победа, а у «Питтсбурга» — 44. Преимущества нет, плюс у обеих команд в этом сезоне не клеится. Стабильность отсутствует, зато в семи из десяти последних игр тотал был выше 4.5 шайбы. Так что вполне можно проверить ставку на тотал больше 6 шайб за 1.65.



Ставить на победу одной из команд в основное время риск. Хозяева нестабильны, прошлые игры это доказали, а у гостей череда поражений затянулась. Дома у «Кэпс» за последние пять очных встреч лишь две победы, но сейчас у гостей ситуация ещё хуже. Поэтому не станем рисковать и поставим на голы.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 10 ноября 2022 года

Хозяев со старта сезона лихорадит, проиграть аутсайдеру, но обыграть Макдэвида — чудо. Гости захворали ещё сильнее и пока окончанию серии поражений не видать конца. При этом с результативностью проблем нет. Статистика прошлых очных игр это доказывает, поэтому проверим ставку на тотал больше, ведь брать победу одной из команд сейчас явный риск.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 15.24.

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