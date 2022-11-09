«МЮ» — «Астон Вилла». Криштиану Роналду рассчитается с Унаи Эмери

«Красные дьяволы» не ожидали поражения в прошлом матче, но долго ждать возможности отомстить не пришлось.

10 ноября состоится матч 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Победа бирмингемцев оценена в 5.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 10 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.03. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «МЮ» — «Астон Вилла» (10.11.2022)

Матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», а его начало запланировано на 23:00 мск. Сможет ли Эрик тен Хаг взять реванш у команды Унаи Эмери? Разбираемся вместе.

За 14 туров «МЮ» проиграл в четырёх матчах — «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4) ещё на старте сезона, а также «Манчестер Сити» (3:6) и неожиданно «Астон Вилле» (1:3). Дважды сыграл вничью и победил в остальных семи встречах, в том числе «Ливерпуль» (2:1) и «Арсенал» (3:1). Располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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Нидерландский специалист не стал отходить от расстановки 4-2-3-1, используя Маркуса Рашфорда на острие атаки, хотя эта роль отводилась Антони Марсьялю. Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне набрал 21 (18+3) очко по системе «гол+пас», не входил в планы Эрика тен Хага и чаще появлялся на поле в матчах Лиги Европы. И это на фоне не самой результативной игры команды в АПЛ.



За последние десять официальных матчей «МЮ» проиграл лишь однажды — как раз «Астон Вилле» (1:3). Сейчас манкунианцы представляют из себя гораздо бóльшую угрозу, чем на стартовом отрезке. За последние 17 официальных игр они пропустили 16 голов (шесть из них от «Ман Сити»), а в девяти встречах сохранили ворота в неприкосновенности.

Криштиану Роналду — главный ньюсмейкер «МЮ» за последний месяц. В матче с «Тоттенхэмом» он досрочно отправился в подтрибунное помещение, правда, к тому моменту манкунианцы вели в счёте 2:0. Эрик тен Хаг жёстко отреагировал на эту выходку — не включил португальца в заявку на следующий матч с «Челси» и отстранил его от тренировок.

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал журналистам, что переживает из-за сложного положения лидера национальной команды при Эрике тен Хаге. К счастью для наставника и Криштиану, ситуацию удалось урегулировать. Нидерландский специалист вернул португальца в состав, и тот забил гол в ворота «Шерифа» (3:0), а также отдал результативную передачу в матче с «Реалом Сосьедад» (1:0).

Не успел португалец уладить эти неприятности, как вляпался в новый скандал — вокруг коррупционного расследования в отношении «Ювентуса». Неудивительно, что руководство «МЮ» присматривается к Эрику Шупо-Мотингу как варианту потенциальной замены Роналду уже в ближайшее трансферное окно. Камерунский нападающий мог бы усилить игру команды впереди.



«Астон Вилла» была в зоне вылета, и руководство клуба назначило нового тренера — Унаи Эмери, который с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021 выиграл Лигу Европы, а годом спустя довёл команду до полуфинала Лиги чемпионов. Его дебют у руля «Астон Виллы» удался. Он начал работу с победы в матче с «МЮ» (3:1). Сможет ли он закрепить результат в Кубке лиги?

Манкунианцы в последнее время заметно прибавили. Подопечные Эрика тен Хага стали надёжней играть у собственных ворот и при явных проблемах с реализацией голевых моментов демонстрировали неплохие результаты. Унаи Эмери оборвал девятиматчевую беспроигрышную серию «МЮ». Маркус Рашфорд и компания жаждут взять реванш.

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На фоне фактора родных стен, преимущества в классе и игровой форме шансы на победу велики. При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на победу «Манчестер Юнайтед» за 1.61.

Прогноз и ставки на матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 10 ноября 2022 года

Унаи Эмери дебютировал с победы, но вряд он смог так быстро отладить игровые процессы «Астон Виллы» и решить все проблемы. Команда из Бирмингема вряд ли сможет повторить результат прошлой личной встречи. Для «МЮ» и вернувшегося в обойму Криштиану Роналду теперь дело чести взять реванш, и домашние трибуны будут гнать команду вперёд. Отсюда ставка на победу хозяев за коэффициент 1.61.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.61.

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