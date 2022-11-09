«Верона» — «Ювентус». Экс-футболист «Спартака» тут беспомощен

Боккетти в роли тренера проваливается с треском, и в игре с туринцами ему ловить нечего.

10 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Вероны» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Верона» — «Ювентус» 10 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Верона» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус» (10.11.2022)

В текущем розыгрыше чемпионата Италии миновало уже 13 туров. На 10 ноября запланированы две встречи 14-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» встретятся местная «Верона» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Пока что смена главного тренера не приносит «Вероне» плодов. Под руководством экс-футболиста московского «Спартака» Сальваторе Боккетти она потерпела поражения во всех четырёх последних матчах Серии А. Уступила «Милану» (1:2), «Сассуоло» (тоже 1:2), «Роме» (1:3) и, наконец, «Монце» (0:2).

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Матчи с «Ромой» и «Монцей» наиболее любопытны. Дело в том, что в обеих встречах футболисты схлопотали удаления (в обоих случаях в первом тайме). Красные карточки получили центральные защитники «мастифов» — Павел Давидович и Джанджакомо Маньяни.



У Сальваторе Боккетти и без того хватает проблем оборонительного плана. У наставника крайне ограниченный выбор футболистов на усиление защитной линии. Из-за кадрового дефицита он вынужден использовать схему с тремя центральными защитниками. Пока что от данной стратегии один только вред.

Защитники очень часто ошибались и «привозили» голы. К слову, за 13 туров в чемпионате Италии «мастифы» пропустили 26 мячей — больше всех. Они по-прежнему располагаются на последнем месте в турнирной таблице и являются одними из главных претендентов на вылет.

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У «Ювентуса», несмотря на вылет из Лиги чемпионов и серьёзные кадровые потери, дела обстоят намного лучше. Клуб из Турина убедительно смотрится в чемпионате Италии. За 13 туров он потерпел лишь два поражения — в матчах с «Монцей» (0:1) и с «Миланом» (0:2).

Также «старая синьора» четыре игры завершила вничью. Во всех остальных она одержала победы, в том числе в матче с «Интером» (2:0) в последнем туре. В послематчевом интервью Массимилиано Аллегри заявил, что в борьбе за скудетто его цель — сделать всё наилучшим образом.



Специалист не питает иллюзий и понимает, что отставание от лидирующего «Наполи» очень большое (13 очков). Однако, возможно, зимние трансферы, перерыв на ЧМ-2022 в Катаре, а также сосредоточенность на работе помогут его команде войти в тройку лидеров. Сейчас у «бьянконери» есть неплохое преимущество над конкурентами — довольно крепкая линия защиты.



За 13 игр в чемпионате Италии туринцы пропустили только семь мячей — меньше всех. При этом бóльшая их часть прилетела в начале сезона, когда «старая синьора» ещё не привыкла к изменениям, которые произошли в межсезонье. За последние же четыре тура не пропущено ни одного мяча.

В предстоящем матче «Юве» наверняка одержит победу. У него больше ресурсов, опытнее главный тренер и лучше расположение в турнирной таблице. На данный момент «бьянконери» занимают пятое место. Отставание от идущего на третьей позиции «Лацио» составляет два очка.

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История очных встреч также на стороне «старой синьоры». За последние восемь матчей она потерпела поражения лишь дважды. Также было два ничейных результата. Во всех остальных встречах команда из Турина выиграла. Поставить на её победу в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Ювентус» 10 ноября 2022 года

В последних восьми турах чемпионата Италии «Верона» потерпела поражения. Ко встрече с «Ювентусом» она подходит в ужасном состоянии и без важного игрока, получившего удаление в матче с «Монцей». «Старая синьора» выглядит гораздо предпочтительнее. Она одержала победы в четырёх последних встречах Серии А, не пропустив ни одного мяча. Обыграла даже крепкий «Интер». Думается, преуспеют туринцы и в этот раз.



Ставка: победа «Ювентуса» за коэффициент 1.67.

Экспресс с коэффициентом 15.15.

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