Экспресс на 10 ноября с коэффициентом 7.65: Боккетти тонет, «Реал» рвёт и мечет

10 ноября в европейских чемпионатах пройдут матчи очередных туров и кубковые игры. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.65 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка лиги «МЮ» — «Астон Вилла» 10 ноября

Ещё неделю назад эта вывеска выглядела вполне дежурно и обещала «МЮ» лёгкую прогулку, но всё изменилось после того, как «Астон Вилла» объявила о назначении на пост главного тренера Унаи Эмери. У испанского специалиста, который попрощался с «Вильярреалом», особые взаимоотношения с «Манчестер Юнайтед». Ещё свежо в памяти многих игроков «МЮ» поражение от «жёлтой подводной лодки», которое потерпели «красные дьяволы» в финале Лиги Европы — 2020/2021.

И, конечно, особую интригу этому матчу придаёт только что состоявшаяся встреча этих команд в рамках Премьер-лиги. Дебют у руля «Астон Виллы» вышел у Эмери лучше не придумаешь – 3:1 на переполненном стадионе в Бирмингеме. Но повторить этот перформанс в Манчестере будет куда сложнее.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Астон Вилла» не проигрывала «МЮ» в гостях лишь четыре раза в XXI веке. А то, что «красные дьяволы» выйдут на матч с жаждой реванша, можно не сомневаться. Особенно будет стараться Криштиану Роналду, который после известного демарша в матче с «Тоттенхэмом» и пропуска матча с «Челси» четыре игры подряд играет от звонка до звонка. Правда, на счету португальца на этом отрезке лишь один голевой пас и две жёлтые карточки. Героями встречи станут другие футболисты.

Эрик тен Хаг показал в этом сезоне, что у него нет второстепенных турниров. Основной состав выставлялся даже на матчи Лиги Европы, к которым у английских клубов традиционно пренебрежительное отношение. На «Олд Траффорд» команда не пропускает пять матчей подряд во всех турнирах. Но и больше двух мячей «МЮ» забил лишь однажды за последние девять матчей. Победа хозяев будет сложной и нерезультативной.

Менее рисковая ставка – на тотал меньше 2.5 мяча, которая сыграла в пяти из шести последних домашних матчей «МЮ».

Прогноз на матч Серии А «Верона» — «Ювентус» 10 ноября

«Верона» в межсезонье потратила на усиление € 37 млн, но денежные вливания не сумела подкрепить результатами. За стартовые девять туров команда выиграла лишь однажды — у «Сампдории» (2:1), а два матча завершились вничью. Руководство клуба отправило Габриэле Чоффи в отставку и вверило команду в руки Сальваторе Боккетти.

Ситуация кардинально не изменилась, но прогресс заметен. «Мастифы» навязали достойную борьбу «Милану» (1:2), «Сассуоло» (1:2) и «Роме» (1:3). Однако после поражения от «Монцы» (0:2) опустилась на дно турнирной таблицы.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

«Ювентус» набрал хороший темп. Команда Массимилиано Аллегри выиграла в пяти из шести последних матчей с суммарным счётом 11:0, проиграв лишь «Милану» (0:2). Такой спурт позволил «старой синьоре» подняться в зону еврокубков, сократив отставание от третьего места до двух очков. В грядущей встрече Аркадиуш Милик и компания должны без проблем разбираться с андердогом.

Рекомендуем осторожную ставку на победу «Ювентуса» за 1.70.

Прогноз на матч Примеры «Реал» — «Кадис» 10 ноября

К «Реалу» неожиданно подкралось первое поражение в Примере. Мадридцы проиграли соседям из «Райо», причём абсолютно по игре, действующий чемпион был сам на себя не похож. Судя по всему, у «сливочных» не получилось вернуть оптимальную форму и закончить первую часть сезона на мажорной ноте им не светит.

«Кадис» сейчас — один из главных аутсайдеров лиги, но он старается выбраться из зоны вылета и в последнее время цеплялся за очки с любыми соперниками. Гости проиграли только один матч из восьми последних и явно пришли в себя после кошмарного старта сезона.

«Кадис» набрал хорошую форму, но будет пытаться отстоять ничью и не особо лезть вперёд. В матчах с «Реалом» такая тактика не самый лучший вариант, особенно если у тебя серьёзные проблемы в обороне. Разозлённые неудачами «сливочные» без особого труда разберутся с соперником. Предлагаем поставить на победу «Реала» с форой (-2.5) за 2.23.

Экспресс на матчи 10 ноября

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «МЮ» — «Астон Вилла» за 2.02.

Ставка 2: победа «Ювентуса» в матче с «Вероной» за 1.70.



Ставка 3: победа «Реала» в матче с «Кадисом» с форой (-2.5) за 2.23.

Общий коэффициент: 2.02 Х 1.70 Х 2.23 = 7.65.

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