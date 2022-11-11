«Урал» — «Факел». Виктор Гончаренко будет разочарован

Белорус не разгадает защитные ребусы Пятибратова и поделит очки с соперником, но этого ему будет мало.

12 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел». Начало – в 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Победа воронежцев оценивается в 4.75. На ничью дают коэффициент 3.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Урал» — «Факел» 12 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что игра 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» (12.11.2022)

Российская Премьер-Лига уходит на зимние каникулы. Запоминается последнее, поэтому для клубов важно добиться положительного результата в матче 17-го тура. 12 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» встретится с воронежским «Факелом». Арбитр даст стартовый свисток в 12:00 мск.

В шести последних встречах «Урал» сыграл великолепно. Футболисты выиграли четырежды. Под ударами подопечных Гончаренко пали «Локомотив» (4:2), «Химки» (2:1), «Ростов» (2:1) и «Крылья Советов» (2:1).

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Два матча подряд клуб из Екатеринбурга завершил вничью. Три очка «Урал» не сумел добыть в играх с «Сочи» (2:2) и «Локомотивом» (2:2). Во встрече с железнодорожниками победа была близка, но соперник сумел отыграться на последних секундах.

Если брать достижения Гончаренко, то с учётом кубковых матчей «Урал» довёл свою беспроигрышную серию до восьми встреч. Хозяева покинули зону вылета и закрепились на 11-й строчке в турнирной таблице. В копилке команды 18 очков.

Гончаренко сумел наладить позиционную атаку, которая регулярно выполняет свою работу на отлично. В шести матчах футболисты «Урала» забивали в ворота соперников минимум два мяча. Как это часто бывает, если с атакой всё хорошо, то защита оголяется. Поэтому клуб пропускал в каждой из этих игр.

Каррера считает, что шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство равны.

Весьма вероятно, что тренерский штаб «Факела» внимательно разберёт тактическую схему «Урала». Нужно отметить, что гости чаще всех играют вничью в чемпионате. Таких матчей у подопечных Пятибратова уже 10.

«Факел» завершил ничейным результатом шесть из последних семи встреч. В некоторых играх воронежцам откровенно не везло, поскольку они упускали победу на последних минутах, а в остальных встречах героически спасались. В минувшем туре с «Краснодаром» (3:3) Ираклий Квеквескири двумя точными ударами под занавес встречи лишил «быков» победы.

История очных встреч «Урала» и «Факела» состоит из восьми игр. Футболисты из Екатеринбурга обыграли воронежцев в четырёх матчах. Гости одержали всего одну победу, а три игры завершились вничью. Перевес хозяев очевиден, хотя «Факел» умеет удивлять.

«Урал», весьма вероятно, хотел бы продлить осеннюю часть чемпионата ещё на пару туров, ведь команда набрала потрясающую форму. Тем не менее в каждом из шести последних матчей хозяева пропускали минимум один мяч. «Факел» не так прост, команда проиграла всего одну встречу в РПЛ из последних восьми. С учётом прошлых результатов рекомендуем обратить внимание на ничью и обе забьют за коэффициент 4.85.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Факел» 12 ноября 2022 года

Виктор Гончаренко привёл «Урал» в норму, и команда отблагодарила наставника внушительной беспроигрышной серией. Тем не менее ошибки в обороне не позволяют сохранить свои ворота на замке. «Факел» превратился в самую миролюбивую команду, и ему будет вполне достаточно одного забитого мяча, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника.

Ставка: ничья и обе забьют за 4.85.

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