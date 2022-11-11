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«Урал» — «Факел», прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Урал» — «Факел». Виктор Гончаренко будет разочарован
Николай Павлов
«Урал» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ
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Белорус не разгадает защитные ребусы Пятибратова и поделит очки с соперником, но этого ему будет мало.

12 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел». Начало – в 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Победа воронежцев оценивается в 4.75. На ничью дают коэффициент 3.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Урал» — «Факел» 12 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что игра 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» (12.11.2022)

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
12 ноября 2022, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Факел
Воронеж

Российская Премьер-Лига уходит на зимние каникулы. Запоминается последнее, поэтому для клубов важно добиться положительного результата в матче 17-го тура. 12 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» встретится с воронежским «Факелом». Арбитр даст стартовый свисток в 12:00 мск.

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В шести последних встречах «Урал» сыграл великолепно. Футболисты выиграли четырежды. Под ударами подопечных Гончаренко пали «Локомотив» (4:2), «Химки» (2:1), «Ростов» (2:1) и «Крылья Советов» (2:1).

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Два матча подряд клуб из Екатеринбурга завершил вничью. Три очка «Урал» не сумел добыть в играх с «Сочи» (2:2) и «Локомотивом» (2:2). Во встрече с железнодорожниками победа была близка, но соперник сумел отыграться на последних секундах.

Если брать достижения Гончаренко, то с учётом кубковых матчей «Урал» довёл свою беспроигрышную серию до восьми встреч. Хозяева покинули зону вылета и закрепились на 11-й строчке в турнирной таблице. В копилке команды 18 очков.

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Гончаренко сумел наладить позиционную атаку, которая регулярно выполняет свою работу на отлично. В шести матчах футболисты «Урала» забивали в ворота соперников минимум два мяча. Как это часто бывает, если с атакой всё хорошо, то защита оголяется. Поэтому клуб пропускал в каждой из этих игр.

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Весьма вероятно, что тренерский штаб «Факела» внимательно разберёт тактическую схему «Урала». Нужно отметить, что гости чаще всех играют вничью в чемпионате. Таких матчей у подопечных Пятибратова уже 10.

«Факел» завершил ничейным результатом шесть из последних семи встреч. В некоторых играх воронежцам откровенно не везло, поскольку они упускали победу на последних минутах, а в остальных встречах героически спасались. В минувшем туре с «Краснодаром» (3:3) Ираклий Квеквескири двумя точными ударами под занавес встречи лишил «быков» победы.

История очных встреч «Урала» и «Факела» состоит из восьми игр. Футболисты из Екатеринбурга обыграли воронежцев в четырёх матчах. Гости одержали всего одну победу, а три игры завершились вничью. Перевес хозяев очевиден, хотя «Факел» умеет удивлять.

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«Урал», весьма вероятно, хотел бы продлить осеннюю часть чемпионата ещё на пару туров, ведь команда набрала потрясающую форму. Тем не менее в каждом из шести последних матчей хозяева пропускали минимум один мяч. «Факел» не так прост, команда проиграла всего одну встречу в РПЛ из последних восьми. С учётом прошлых результатов рекомендуем обратить внимание на ничью и обе забьют за коэффициент 4.85.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Факел» 12 ноября 2022 года

Виктор Гончаренко привёл «Урал» в норму, и команда отблагодарила наставника внушительной беспроигрышной серией. Тем не менее ошибки в обороне не позволяют сохранить свои ворота на замке. «Факел» превратился в самую миролюбивую команду, и ему будет вполне достаточно одного забитого мяча, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника.

Ставка: ничья и обе забьют за 4.85.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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