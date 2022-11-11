«Наполи» — «Удинезе». Хвича Кварацхелия спокоен за результат

Неаполитанцы разделаются с таким соперником, даже если грузин не поможет. Слишком простая задача для Спаллетти.

12 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Удинезе» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе» 12 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе» (12.11.2022)

В текущем розыгрыше чемпионата Италии миновало уже 14 туров. На 12 ноября запланированы три встречи 15-го тура. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померятся силами «Наполи» и «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В этом сезоне «Наполи» демонстрирует потрясающий командный футбол и преуспевает во всех турнирах. Лучано Спаллетти заслуживает исключительной похвалы. По большей части благодаря его грамотному руководству партенопейцы добыли путёвку в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

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В чемпионате Италии успехи у неаполитанцев не хуже. Они возглавляют турнирную таблицу с солидным отрывом от догоняющего «Лацио». Во всех 10 последних турах подопечные Лучано Спаллетти одержали победы, в том числе в матче с крепкой «Аталантой» (2:1) и «Эмполи» (2:0).



Встречи с «Аталантой» и «Эмполи» интересны тем, что в них не принял участия самый результативный футболист «Наполи» — Хвича Кварацхелия. Грузин, влюбивший в себя не только местную публику потрясающей игрой, пропустил матчи из-за травмы, полученной в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

В недавнем интервью Спаллетти заявил, что во встрече с «Аталантой» Хвичу качественно подменил Элиф Элмас. Специалист выразил мнение, что дать отдых грузинскому футболисту было правильным решением. Этим же специалист передал сообщение другим игрокам «Наполи», что они выступают в одной команде вместе с другими игроками, а не одни.

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Спаллетти очень заботится о командном духе, и стоит отметить, что сейчас моральный настрой его подопечных на высоте. Примерно та же история была и с «Удинезе», но в начале сезона. Команда выступала с воодушевлением и непринуждённо обыгрывала сильных соперников, в том числе «Рому» (4:0) и «Интер» (3:1).

Долгое время «маленькие зебры» располагались в топ-4 Серии А. Однако затем они начали сбавлять обороты и терять позиции. За последние шесть туров подопечные Андреа Соттиля не одержали ни одной победы. Сначала они сыграли вничью во встрече с «Аталантой» (2:2), «Лацио» (0:0), уступили «Торино» (1:2), а затем поделили очки с «Кремонезе» (0:0), «Лечче» (1:1) и «Специей» (тоже 1:1).



Итоги встреч с «Аталантой» и «Лацио» легко объяснимы, ведь уровень соперников был достаточно велик. Поражение в матче с «Торино» — тоже ещё куда ни шло, но вот три ничейных результата подряд во встречах с аутсайдерами заставляют серьёзно насторожиться. Впрочем, скорее всего, именно неудача в игре с «быками» надломила настрой футболистов «Удинезе».



Кстати, одним из главных героев того матча стал экс-полузащитник московского «Локомотива» — Алексей Миранчук. Россиянин помог «Торино» открыть счёт на 14-й минуте. Хавбек с разворота отдал изящную передачу, которую превратил в гол его одноклубник — Ола Эйна. Выходит, партенопейцам есть за что поблагодарить Миранчука.

В матче последнего тура чемпионата Италии с располагающейся неподалёку от зоны вылета «Специей» «Удинезе» выступил ужасно. «Маленькие зебры» проиграли сопернику по всем показателям и чудом не пропустили больше. Если бы не их голкипер — Марко Сильвестри — совершивший пять сейвов, итоговый счёт на табло был бы иным.

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Думается, неаполитанцы одержат в предстоящей игре победу. За 20 матчей во всех турнирах они забили целых 54 мяча, причём немалая их часть пришлась на долю крепких соперников. Хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.13. История последних очных встреч совсем не против такого исхода. Восемь из девяти игр закончились именно так.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе» 12 ноября 2022 года

«Наполи» преуспевает во всех турнирах и демонстрирует великолепный футбол. Даже без Хвичи он уверенно обыгрывает сильных соперников. В матче с «Удинезе», выбившимся из колеи после поражения во встрече с «Торино», неаполитанцы наверняка одержат результативную победу. История последних личных встреч полностью на стороне такого исхода.



Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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