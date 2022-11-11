Финляндия — Чехия. Чемпионы мира опомнятся

12 ноября состоится матч 2-го тура этапа Еврохоккейтура Кубка Карьяла Финляндия — Чехия. Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 1.88. Успех сборной Чехии идёт за 3.44. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура этапа Еврохоккейтура Кубка Карьяла Финляндия — Чехия 12 ноября 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч Кубка Карьяла Финляндия — Чехия 12 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Гол на первой минуте идёт за 12.5. Вероятность серии буллитов оценена экспертами за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Карьяла Финляндия — Чехия (12.11.2022).

Пока в НХЛ и КХЛ вовсю идёт накал борьбы, отвлечёмся. На мировой арене начался первый этап Еврохоккейтура в Финляндии. Кубок Карьяла собрал сразу четыре команды: Финляндию, Швецию, Чехию и взамен России — Швейцарию. На 12 ноября особое внимание уделим встрече Финляндия — Чехия. Матч пройдёт на льду «Геторейд-центра» в Финляндии. Начало — в 17:30 мск.

Финляндия уже сыграла первый матч на турнире с Швейцарией (2:3 Б). В этом году в составе команды есть сразу несколько знаменитых хоккеистов из КХЛ. Харри Сятери запомнился многим в стартовой встрече, а многие болельщики «Сибири» его точно помнят. Также в составе есть Йори Лехтеря, ранее выступавший за «Спартак», и Вилле Покка из «Авангарда».

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Поражение, конечно же, неприятное, но команда боролась. Одно очко в копилке есть, и третье место в таблице. Времени горевать нет, ведь впереди ещё две встречи. Нужно готовиться, ведь сборная Чехии тоже не самый лёгкий соперник на турнире.

Чехия провела первую встречу со сборной Швеции (1:4). Она потерпела поражение и упала на последнюю строчку в таблице. В составе также присутствуют бывшие игроки из команд КХЛ. Роман Вилл из «Трактора» и Войтех Мозик из «Адмирала». Остальной состав в основном из Чешской лиги.

Однако сравнивать с грозной Швецией и Финляндией команду из Чехии точно не стоит. Уровень этих сборных выше, хотя и за последние 68 очных встреч у Суоми 36 побед, у Чехии же — 32. Явного преимущества у хозяев нет, но за последние 10 встреч у них семь побед.

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Так что для финнов этот соперник вполне удобен. Стоит проверить ставку на победу Финляндии + тотал больше 3.5 шайбы за 2.38. Во-первых, после неудачи хозяева дома постараются отыграться. Во-вторых, уровень подготовки и историческая статистика придают уверенности в победе Финляндии.

Тем более что турнир быстрый, времени на восстановление мало. Чехия играла первый матч позже, это также может повлиять, особенно в третьем периоде. Конечно, сейчас составы далеки от оптимальных, но гости в первой встрече были малозаметны. Всего 17 бросков и одна заброшенная шайба — этого явно мало. Хозяева же смотрятся приемлемо и интереснее.

Финляндия — Чехия: прогноз и ставка на матч Еврохоккейтура 12 ноября 2022 года

Кубок Карьяла стартовал, и хозяева успели проиграть. Чехия ничего не смогла противопоставить Швеции. Пускай и в очных встречах с Финляндией явного фаворита нет, и пока составы далеки от оптимальных, но хозяева дома не могут показать себя с плохой стороны, мотивация есть. Поэтому заиграем ставку на победу финнов и возьмём как минимум четыре заброшенные шайбы, ведь хочется зрелища.

Ставка: победа Финляндии и тотал больше 3.5 шайбы за 2.38.

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