Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.4: Семак и Абаскаль уйдут в отпуск на позитиве

12 ноября продолжится очередной тур РПЛ, последний перед зимней паузой. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября

«Локомотив» готовится дать серьёзный отпор соседям, иначе его просто не поймут болельщики. Другое дело, что возможности железнодорожников сейчас ограничены и тягаться с одной из лучших команд лиги им будет тяжело. Двум другим соседям «Локо» уже недавно проигрывал точно так же в домашних матчах, так что фактор родного поля мало что даст железнодорожникам.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Спартак» неожиданно потерял очки в Сочи и не смог в полной мере воспользоваться осечкой «Зенита». Красно-белые выступают относительно стабильно, осечки случаются, но по игре претензий к «Спартаку» нет, разве что в последних матчах с хорошими соперниками команда стала меньше забивать. Но для обороны «Локо» Соболев и Промес могут стать настоящим кошмаром.

«Локомотив» сейчас наглухо выпал из числа топов РПЛ, до уровня нынешнего «Спартака» ему далеко, и мы в очередной раз в этом убедимся. Гости своего не упустят и продолжат погоню за «Зенитом». Предлагаем поставить на победу «Спартака» за 1.92.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 12 ноября

«Крылья Советов» сумели поправить турнирное положение, набрав девять очков в последних четырёх турах — переиграли «Сочи» (2:0), «Пари Нижний Новгород» (2:1) и «Торпедо» (2:0). На зимнюю паузу команда уйдёт на безопасном расстоянии от зоны вылета.

Коллектив Игоря Осинькина в целом достойно провёл летне-осеннюю часть сезона. За 16 туров в пассиве команды лишь шесть поражений при пяти ничейных результатах и пяти победах. Расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы. От ближайшего представителя красной зоны их отделяет семь очков.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Команда хороша в защитном блоке. В пассиве самарцев лишь 22 мяча. Только четыре клуба пропустили меньше.

«Ростов» в сезоне-2022/2023 долгий промежуток времени дышал «Зениту» в спину. Подопечные Валерия Карпина в шести последних турах потеряли семь очков и сбавили давление на команду Семака. Отставание от лидера чемпионата составляет восемь очков.

Жёлто-синие также хороши в обороне. Футболисты высоко прессингуют и выполняют за игру по 12,4 перехвата, но за 16 туров лишь три раза сохранили собственные ворота в безопасности.

За счёт уверенной игры в воздухе (выигрывают в среднем по 16 воздушных единоборств — второй результат в чемпионате) игроки производительно играют в атаке при сравнительно невысокой активности игры у штрафной соперников. Выполняют по 12,9 удара, из которых 4,8 в створ ворот, и забили 29 голов.

Рекомендуем осторожную ставку на обе забьют за 1.64.

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября

«Зенит» таки доигрался до первого поражения в текущем сезоне РПЛ, он подпустил к себе преследователей и устроил настоящий скандал с поиском виноватых после матча с «Ахматом». Питерцы полностью провалили начало того матча, после чего так и не смогли прийти в себя, чтобы исправить ситуацию. Теперь они будут срывать злость на худшей команде лиги, у которой всего одна победа при 12 поражениях.

Автозаводцы неплохо выступают в Кубке России, а в чемпионате смогли только сенсационно обыграть ЦСКА ещё в середине сентября. В шести последних матчах у «Торпедо» был всего один забитый гол, но и пропускала команда Андрея Талалаева немного.

Во всяком случае, так было до встречи с действующим чемпионом. «Зенит» будет предельно мотивирован после поражения и уже не будет так прощать москвичей, как в матче первого круга. Питерцы уверенно разберутся с соперником даже на его поле. Предлагаем поставить на победу «Зенита» с форой (-2.5) за 2.35.

Экспресс на матчи 12 ноября

Ставка 1: победа «Спартака» над «Локомотивом» за 1.92.

Ставка 2: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Ростов» за 1.64.

Ставка 3: победа «Зенита» над «Торпедо» с форой (-2.5) за 2.35.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.64 Х 2.35 = 7.39.

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