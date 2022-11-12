«Оренбург» — «Краснодар». Владимир Сычевой поднимет спрос

13 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Победа краснодарцев оценивается в 3.15. На ничью дают коэффициент 3.88.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 13 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» (13.11.2022)

17-й тур в РПЛ станет последним в 2022 году. Команды отправляются в отпуск, поэтому болельщики вправе ожидать максимальной самоотдачи от игроков. Экономить силы уже не нужно. 13 ноября на стадионе «Газовик» местный «Оренбург» сыграет с «Краснодаром». Встреча начнётся в 14:00 мск.

Соперники выступают нестабильно, чередуя победы и поражения. Такие перепады привели их на соседние места в турнирной таблице. «Краснодар» и «Оренбург» расположились на седьмой и восьмой строчках. Хозяева отстают на три очка.

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«Оренбург» сумел сохранить свой неповторимый почерк, который клуб обрёл ещё в Первой лиге. Приверженность атакующему стилю на первых порах в РПЛ сыграла против подопечных Марцела Лички. Они проиграли в матче с «Локомотивом» (1:5), «Зенитом» (0:8), и только после этого тренер внёс коррективы в тактику.

Оказалось, что нужно всего пару изменений, чтобы «Оренбург» начал стабильно обыгрывать соперников. По количеству очков, которые подопечные Лички набрали на домашней арене, они входят в тройку лучших в РПЛ. Из восьми игр хозяева выиграли в шести (ничья и поражение) с разницей мячей «+11».

Одной из тренерских находок Марцела Лички стал нападающий Владимир Сычевой. Талантливый форвард записал в актив 11 забитых мячей, чем сделал большой вклад в успешные действия своей команды в РПЛ. По слухам, за ним уже выстраивается очередь из клубов чемпионата России. Одним из них является как раз «Краснодар».

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Для Александра Сторожука, который возглавляет «Краснодар», одной из главных задач перед матчем станет нейтрализация нападения соперника. Учитывая текущие результаты гостей в чемпионате, сделать это будет проблематично. Достаточно вспомнить про ничью во встрече с «Факелом» со счётом 3:3 в минувшем туре.

«Краснодар» в последних играх не впечатляет. Всего одна победа за пять матчей. Причём оборона пропускала в этих встречах ровно по два мяча. Если не поймает кураж голкипер — Матвей Сафонов, то «быкам» будет сложно сдержать нападение гостей.

История очных встреч «Оренбурга» и «Краснодара» состоит из девяти игр. Победу в четырёх матчах одержали «быки», а оренбуржцы выиграли в одной встрече. Разница забитых мячей 16:10 в пользу гостей.

«Оренбург» представляет собой команду, которая отлично играет дома. Нападающие доминируют над соперниками, заставляя работать с удвоенной нагрузкой в защите. Тем не менее перекос в сторону атаки оставляет свободные зоны для контратак. Этим легко сможет воспользоваться креативное нападение во главе со Сперцяном.

В четырёх последних домашних играх «Оренбурга» забивалось минимум четыре мяча. С учётом последних результатов, рекомендуем обратить внимание на тотал больше 3.5 и обе забьют за коэффициент 2.74.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» 13 ноября 2022 года

«Оренбург» перед паузой выступает на домашней арене, при своих болельщиках, яростно поддерживающих команду в течение сложного сезона. Футболисты постараются в яркой и атакующей игре добиться победы, но оборона, весьма вероятно, пропустит от грозных форвардов «Краснодара» минимум один мяч. Результаты последних игр соперников подтверждают наши выводы.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.74.

Экспресс с коэффициентом 12.15.

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