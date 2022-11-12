«Оренбург» — «Краснодар». Владимир Сычевой поднимет спрос

13 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Победа краснодарцев оценивается в 3.15. На ничью дают коэффициент 3.88.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 13 ноября 2022 года
Букмекеры не сомневаются, что игра 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55.
Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» (13.11.2022)
17-й тур в РПЛ станет последним в 2022 году. Команды отправляются в отпуск, поэтому болельщики вправе ожидать максимальной самоотдачи от игроков. Экономить силы уже не нужно. 13 ноября на стадионе «Газовик» местный «Оренбург» сыграет с «Краснодаром». Встреча начнётся в 14:00 мск.
Соперники выступают нестабильно, чередуя победы и поражения. Такие перепады привели их на соседние места в турнирной таблице. «Краснодар» и «Оренбург» расположились на седьмой и восьмой строчках. Хозяева отстают на три очка.
Мбаппе: не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной.
«Оренбург» сумел сохранить свой неповторимый почерк, который клуб обрёл ещё в Первой лиге. Приверженность атакующему стилю на первых порах в РПЛ сыграла против подопечных Марцела Лички. Они проиграли в матче с «Локомотивом» (1:5), «Зенитом» (0:8), и только после этого тренер внёс коррективы в тактику.
Оказалось, что нужно всего пару изменений, чтобы «Оренбург» начал стабильно обыгрывать соперников. По количеству очков, которые подопечные Лички набрали на домашней арене, они входят в тройку лучших в РПЛ. Из восьми игр хозяева выиграли в шести (ничья и поражение) с разницей мячей «+11».
Одной из тренерских находок Марцела Лички стал нападающий Владимир Сычевой. Талантливый форвард записал в актив 11 забитых мячей, чем сделал большой вклад в успешные действия своей команды в РПЛ. По слухам, за ним уже выстраивается очередь из клубов чемпионата России. Одним из них является как раз «Краснодар».
Дзюбу зовут в «Ледниковый период» и в ММА. Это конец карьеры?
Для Александра Сторожука, который возглавляет «Краснодар», одной из главных задач перед матчем станет нейтрализация нападения соперника. Учитывая текущие результаты гостей в чемпионате, сделать это будет проблематично. Достаточно вспомнить про ничью во встрече с «Факелом» со счётом 3:3 в минувшем туре.
«Краснодар» в последних играх не впечатляет. Всего одна победа за пять матчей. Причём оборона пропускала в этих встречах ровно по два мяча. Если не поймает кураж голкипер — Матвей Сафонов, то «быкам» будет сложно сдержать нападение гостей.
История очных встреч «Оренбурга» и «Краснодара» состоит из девяти игр. Победу в четырёх матчах одержали «быки», а оренбуржцы выиграли в одной встрече. Разница забитых мячей 16:10 в пользу гостей.
«Оренбург» представляет собой команду, которая отлично играет дома. Нападающие доминируют над соперниками, заставляя работать с удвоенной нагрузкой в защите. Тем не менее перекос в сторону атаки оставляет свободные зоны для контратак. Этим легко сможет воспользоваться креативное нападение во главе со Сперцяном.
В четырёх последних домашних играх «Оренбурга» забивалось минимум четыре мяча. С учётом последних результатов, рекомендуем обратить внимание на тотал больше 3.5 и обе забьют за коэффициент 2.74.
Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» 13 ноября 2022 года
«Оренбург» перед паузой выступает на домашней арене, при своих болельщиках, яростно поддерживающих команду в течение сложного сезона. Футболисты постараются в яркой и атакующей игре добиться победы, но оборона, весьма вероятно, пропустит от грозных форвардов «Краснодара» минимум один мяч. Результаты последних игр соперников подтверждают наши выводы.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.74.
Экспресс с коэффициентом 12.15.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Локомотив» — «Спартак».
Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре.
Прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.
Обнародован состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Серхио Рамос и де Хеа не попали в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.
- 12 ноября 2022
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 11 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00