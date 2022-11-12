«Химки» — «Сочи». Спартак Гогниев больше полезен на трибунах

13 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Химки» – «Сочи». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех химчан оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 4.10.
Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Химки» — «Сочи» 13 ноября 2022 года
Букмекеры считают, что матч 17-го тура чемпионата России «Химки» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.
Анализ и прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Химки» — «Сочи» (13.11.2022)
В программе третьего игрового дня 17-го тура чемпионата России всего три матча. Разогревом перед очередным московским дерби выступит матч в Химках, где местный одноимённый клуб примет гостей из Сочи. Перед большим перерывом хозяева могут подняться на пару строчек в турнирной таблице, но зону вылета точно не покинут. Гости постараются ворваться в первую семёрку, но сделать это будет сложно. Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 мск.
Под конец первой части сезона в РПЛ стали происходить действительно интересные события. Разумеется, одно из главных произошло в прошлом туре, когда «Химки» после 15 матчей подряд без побед наконец выиграли. Дрогнул «Оренбург», и это ещё более удивительно, ведь команда Марцела Лички славится тем, что в играх с аутсайдерами обычно терзает оборону до последнего. Сейчас же входящей в топ-5 атаке чемпионата не удалось ни разу пробить худшую защиту.
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Стоит ли рассматривать эту победу переломным моментом для красно-чёрных? Возможно, да, но и переоценивать её нельзя. Во-первых, «Химки» в некотором роде играли без давления со скамейки, ведь Спартак Гогниев дисквалифицирован. Во-вторых, три очка добыты в максимально простом стиле и не без доли везения, ведь хозяева забили два гола со всего двух ударов в створ ворот. Впрочем, результат остаётся и психологических сил очевидно придаст.
Возвращаясь в реальность предстоящего тура, необходимо отметить, что у «Химок» по-прежнему всё очень плохо. Победа никоим образом турнирное положение команды не улучшила. Да, теоретически хозяева могут потеснить «Факел» и «Локомотив», располагающиеся всего в одном очке, но зону на понижение покинуть в любом случае не смогут. Основная борьба за выживание химчанам предстоит уже после перерыва, и к тому моменту необходимо решить ряд задач.
В данный же момент у «Химок» вторая худшая атака РПЛ – больше двух голов она забила впервые за три месяца, а в трёх из пяти последних игр не забивала вовсе. Вторая худшая защита, пропустившая уже 34 гола, что в среднем по два мяча за матч. Однако есть и хорошая статистика, ведь на домашнем стадионе подопечные Спартака Гогниева не пропускают уже вторую встречу подряд. В предыдущий раз реализация подвела «Факел», и голов болельщики не увидели.
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Впрочем, рассчитывать на подобное хозяева могут и сейчас, ведь в соперниках – «Сочи». Серебряный призёр прошлого сезона сейчас выступает так, словно прошлогодние успехи были чистой случайностью и от той команды ничего не осталось. С начала сентября гости выиграли всего в одном матче, и отставание от первой четвёрки чемпионата растёт с каждым туром. Более того, сочинцам сейчас сложно удерживать даже девятую строчку.
Перемены в команде назрели, и уже на предыдущий матч со «Спартаком» (1:1) её готовил не Вадим Гаранин, а Александр Точилин. Дебют нового рулевого вышел относительно хорошим, ведь с одним из лидеров удалось поделить очки, и после игры тренер «Сочи» заявлял, что его команда была ближе к победе. Важно отметить, что эта ничья стала уже второй подряд после серии из трёх поражений во всех турнирах. У гостей есть шанс уйти на перерыв без потерь.
Хотя здесь необходимо сделать одну ключевую оговорку – оба ничейных результата «Сочи» раздобыл на своём поле. На выезде показатели клуба катастрофические. Во всех турнирах команда провела 10 игр в гостях и выиграла только во встрече с «Торпедо». С соперниками топ-уровня у сочинцев не складывается в принципе. Есть поражения в матчах с «Зенитом» (0:7), «Спартаком» (0:3), ЦСКА (1:2), и в игре с «Оренбургом» южане уступили — 1:4.
«Сочи» дома и на выезде – это в нынешнем сезоне совсем разные команды. У них совершенно не клеится игра в нападении. Из 25 голов в РПЛ только семь были забиты в гостях. Есть и кадровые проблемы, ведь не в лучшем состоянии главный бомбардир команды — Кристиан Нобоа. Если южане слишком рискуют, то почти гарантированно пропускают много в ответ, но результат добыть так и не могут.
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В августе «Сочи» не оставили шансов в очной встрече «Химкам» дома (4:1), однако сейчас подобной результативности ждать от команд не приходится. Примечательно, что в трёх последних играх РПЛ между клубами не было обилия голов. Вероятно, красно-чёрные на эмоциональном подъёме смогут пробить нестабильную оборону гостей и засушить счёт.
Сочинцы в гостях снова не забьют больше одного мяча. Таким образом, логично будет рассмотреть в этой игре ставку «хозяева не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча» с коэффициентом 3.26.
Прогноз и ставка на матч 17-го тура РПЛ «Химки» — «Сочи» 13 ноября 2022 года
Встреча кризисных команд, но с обновлёнными перспективами. «Химки» после первой за несколько месяцев победы постараются вновь не проиграть – задача сложная, но «Сочи» подходящий для неё соперник. Они очень плохо выступают в нынешнем сезоне на выезде, не побеждая и катастрофически мало забивая. Класса, чтобы не допустить очередной сенсации, сочинцам, очевидно, хватит, но выиграть в последнем матче года всё же не получится.
Ставка: «Химки» не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча за 3.26.
Экспресс с коэффициентом 12.15.
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