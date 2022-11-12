«Фулхэм» — «МЮ». Роналду пусть бережёт себя

Криштиану приболел или боится травмироваться перед ЧМ, но даже в случае его отсутствия у тен Хага не будет проблем.

13 ноября состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.97, а успех «Фулхэма» оценивается аналитиками в 4.04. Ничья доступна за 4.02.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 13 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.39, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.71. На гол «Фулхэма» дают коэффициент 1.37, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается в 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» (13.11.2022)

До чемпионата мира остаётся всё меньше времени. Национальные чемпионаты готовы уйти на паузу. Английская Премьер-лига вернётся в «Боксинг Дэй» 26 декабря, но пока осталось сыграть последний тур перед перерывом. Последним матчем в расписании уикенда значится игра на стадионе «Крейвен Коттедж», где «Фулхэм» принимает «Манчестер Юнайтед».

Это будет вторая подряд игра лондонского клуба с командой из Манчестера. Неделей ранее «Фулхэм» провёл драматичный выездной матч на стадионе «Этихад». К 28-й минуте счёт был 1:1, а «Манчестер Сити» остался в меньшинстве. «Фулхэм» всё-таки не удержал ничейный результат. Эрлинг Холанд забил с пенальти на 95-й минуте.

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Эта неудача прервала серию из четырёх матчей без поражений. До поездки в Манчестер «дачники» сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2), обыграли «Астон Виллу» (3:0), «Лидс» (3:2) и поделили очки с «Эвертоном» (0:0). Но до этой серии «Фулхэм» проиграл в четырёх матчах за шесть туров. Поэтому находится сейчас в середине таблицы АПЛ.



Впрочем, для поднявшейся из Чемпионшипа команды это неплохой результат. Как мы помним, предыдущий взлёт в Премьер-лигу в 2020 году закончился для лондонцев вылетом обратно в Чемпионшип. Португалец Марку Силва, который возглавляет «Фулхэм» второй сезон, пока успешно справляется с задачей не повторить тот печальный опыт.

Матч с «Манчестер Сити» оставил вне игры двух футболистов основного состава. Крайний защитник Кенни Тете и полузащитник Харрисон Рид из-за перебора жёлтых карточек не сыграют с «МЮ». Также с трибун этот матч будет наблюдать лучший бомбардир «Фулхэма» – Александр Митрович.

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Сербский центрфорвард забил феноменальные 43 мяча в 44 матчах прошлого сезона Чемпионшипа. В АПЛ Митрович также показывал хорошую результативность. Девять голов в 12 матчах – это третье место в таблице бомбардиров после Эрлинга Холанда из «Ман Сити» и Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Как бы то ни было, возможность проверить на прочность защиту обеих команд из Манчестера предоставится Митровичу уже после чемпионата мира, куда он поедет в составе сборной Сербии, предварительно залечив травму лодыжки.



«Манчестер Юнайтед» также не сможет рассчитывать на своего самого медийного игрока. Криштиану Роналду из-за болезни пропустил матч Кубка лиги с «Астон Виллой» и неизвестно, успеет ли он выздороветь перед выездом в Лондон. Впрочем, в случае «МЮ» самый медийный не означает самый результативный.



Самые полезные игроки «МЮ» во всех турнирах – Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш. Все трое отличились в матче Кубка лиги с «Астон Виллой» (4:2). В этом, правда, есть определённые трудности для «МЮ». Эта встреча состоялась в четверг, и в ней было задействовано много игроков основы. Тогда как соперник имел целую неделю на подготовку к матчу.

Победа в матче с «Астон Виллой» стала для «МЮ» четвёртой в пяти встречах во всех турнирах. Единственная осечка на этом отрезке – игра прошлого тура всё с той же «Астон Виллой» (1:3), которая проводила 1-й тур АПЛ после назначения нового главного тренера Унаи Эмери, что повлияло на настрой команды.

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Игра среди недели не проблема для «Манчестер Юнайтед». Благодаря Лиге Европы команда адаптировалась к матчам в воскресенье после четвергов. Эрик тен Хаг показывает с «МЮ» отличные результаты, выиграв в четырёх из пяти последних матчей во всех турнирах. У соперника травмирован ключевой игрок, и ещё два футболиста выбыли из-за дисквалификации. На победу гостей дают коэффициент 1.97.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 13 ноября 2022 года

«Фулхэм» проводит неплохой для себя сезон после подъёма из Чемпионшипа. Лучший бомбардир «Фулхэма» залечивает травму лодыжки, чтобы быть готовым к чемпионату мира, а его сменщики не впечатляют. «МЮ» не сможет рассчитывать на Криштиану Роналду, но это даже к лучшему – вместо него могут сыграть Рашфорд, Марсьяль и Фернандеш. Не обязательно это сделают все трое, ведь для победы хватит и одного гола.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 10.53.

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