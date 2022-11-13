Российский кошмар забыт. Германия покорит Катар после провала на ЧМ-2018

На мундиале в России немцы не вышли из группы. Теперь всё будет иначе.

До старта долгожданного и скандального ЧМ-2022 в Катаре остались считаные дни. Некоторые футбольные фанаты предлагают бойкотировать турнир под лозунгом «15 тысяч смертей не стоят 5760 минут футбола». Дело в том, что во время стройки стадионов погибло множество строителей-мигрантов из-за аномально высокой температуры воздуха. К слову, из-за погодных условий впервые турнир пройдёт не летом.

Группу E можно назвать одной из сильнейших на чемпионате мира в Катаре. Здесь главной интригой является борьба испанцев и немцев за первое место в турнирной таблице. Жеребьёвка отправила к ним за компанию сборные Коста-Рики и Японии. Смогут ли не самые звёздные команды помешать сильнейшим сборным начала XXI века выйти в плей-офф?

Испания не готова доминировать

Сборная Испании в рейтинге ФИФА занимает седьмое место. Луис Энрике стремится к восстановлению гегемонии на международной арене через омоложение состава. Ряд талантливых игроков подходят к мундиалю как сформированные футболисты.

Речь идёт как о Гави, Педри, Ферране Торресе и Ансу Фати, которые при Хави стали ключевыми игроками «Барселоны», так и о Роберте Санчесе, здорово проявившем себя в АПЛ в воротах «Брайтона». На фоне травмы Кепы Аррисабалаги и отсутствия в предварительном списке вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа шанс засверкать в Катаре есть.

Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.

Сборная Испании заметно прибавила в последние годы. Луис Энрике вернул её идентичность. Футболисты за счёт тотального превосходства во владении мячом (76% в среднем) и высокой культуре паса (91,4% точных передач) отличались активной игрой в атакующем блоке в отборочном цикле. Подводила только реализация. Отсутствие центрального нападающего экстра-класса сказывается.

Сборная Испании феерила на мировой арене в промежутке с 2008 по 2012 год, но вряд ли сейчас готова к восстановлению былой доминации. В борьбе за лидерство в группе E букмекеры выделяют «Красную фурию» в качестве фаворита, оценивая шансы на победу коэффициентом 1.95. Шансы на триумф на ЧМ-2022 котируют коэффициентом 10.0.

Германия едет исправляться за ЧМ в России

Сборная Германии занимает 11-ю строчку в рейтинге ФИФА. «Немецкая машина» разочаровала болельщиков результатами на чемпионате мира в России и последующем чемпионате Европы. Йоахим Лёв решил уйти с руководящей должности, подведя черту под 15-летним периодом работы. Его место у руля занял Ханс-Дитер Флик.

Амбициозный специалист зарекомендовал себя с лучшей стороны у руля «Баварии». Кроме того, вселил оптимизм в преддверии ЧМ-2022 в Катаре в сборную Германии, уверенно преодолев квалификацию. Бундестим под началом Флика выиграла в девяти матчах с суммарным счётом 36:4. И это при одном поражении.

Несмотря на провальные выступления на последних двух крупных международных турнирах, Германия остаётся одной из самых стабильных и сбалансированных команд в Катаре. Коэффициент на победу Германии в группе E составляет 2.15. Коэффициент на победу в турнире — 11.0. То есть немцы входят в топ-10 претендентов на трофей.

Серхио Рамос и де Хеа не попали в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.

Напрягают разве что кадровые потери. На ЧМ в Катаре тренерский штаб не сможет рассчитывать на Тимо Вернера и Марко Ройса. Впрочем, обладая опытным костяком с яркими молодыми футболистами — Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала — Ханс-Дитер Флик всё равно постарается реабилитироваться за провальные выступления сборной на ЧМ-2018.

Япония поверила в себя

Сборная Японии в рейтинге ФИФА занимает 24-е место. Это вторая сборная из зоны АФК, выше располагается только Иран. Японцы без особых проблем квалифицировались в Катар, продемонстрировав не только производительную игру в атаке, но и достаточно надёжную оборону. Суммарный счёт после 18 матчей отборочного раунда – 58:6 в пользу японцев.

Флик огласил заявку сборной Германии на ЧМ-2022.

К финальной части мундиаля «синие самураи» подходят без серьёзных кадровых потерь. Учитывая, что на трёх из шести последних чемпионатах мира выходили в плей-офф, недооценивать их не стоит. Хотя с жеребьёвкой, конечно, не повезло. На то, что Япония выиграет группу, дают коэффициент 15.0. А вот в победу команды на турнире не верят, оценивая в 350.

Коста-Рика смирится с ролью жертвы

Коста-Рика занимает 31-ю строчку в рейтинге ФИФА. Это третий по силе представитель зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2022 в Катаре. При этом стоит сказать, что на мундиаль она пробивалась через межконтинентальные стыковые матчи, где минимально обыграла Новую Зеландию (1:0). Без доли везения не обошлось, однако нужный счёт всё же отстояла.

При этом Коста-Рика не отличается звёздностью состава. В заявку на ЧМ попали ключевые фигуры – Кейлор Навас, Сельсо Борхес и Хоэль Кэмпбелл. Шансы на выход из группы оценивают коэффициентом 15.0, а на победу в квартете – 55.0. Сенсационный триумф на турнире котируется коэффициентом 1000. Но едва ли в это кто-то верит всерьёз.

Прогноз и ставка на группу Е чемпионата мира в Катаре

На прошлом мундиале, который состоялся в России в 2018 году, сборной Германии руководил Йоахим Лёв. Тогда немцы попали в одну группу со Швецией, Мексикой и Южной Кореей. Несмотря на всю бойкость квартета, непроходимым назвать его было трудно. Тем не менее финишировала команда Лёва даже ниже корейцев — а именно на четвёртом месте, набрав три очка.

Понятно, что после такого провала болельщики наверняка ждут от Германии работы над ошибками. И с Ханс-Дитером Фликом, при котором команда действительно начала преображаться в лучшую сторону, такая возможность есть. Мы бы даже проверили ставку на то, что немцы выиграют группу, за коэффициент 2.15.

Дело в том, что мотивации сборной Германии не занимать. Со сборными Японии и Коста-Рики справиться вполне реально, а сборная Испании не выглядит таким грозным конкурентом, как раньше. Состав у испанцев молодой и перспективный, однако нестабильный. Скорее всего, финишируют более маститые немцы выше.

Ставка: Германия выиграет группу Е за 2.15.

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