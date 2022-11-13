Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Уже не первый, но всё ещё уникальный

14 ноября Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в матче Итогового чемпионата АТР. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Медведеву, коэффициент на его победу составляет 1.34. На победу Рублёва можно поставить в букмекерских конторах за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв 14 ноября 2022 года

Аналитики считают, что матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.08. Ставку на третий сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 2.65.

Анализ и прогноз на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв (14.11.2022)

На 14 ноября запланирован матч Итогового чемпионата АТР по теннису, в котором померятся силами пятая ракетка мира Даниил Медведев и Андрей Рублёв, занимающий седьмое место в рейтинге. Впервые в истории два россиянина оказались в одном квартете. Некоторые даже считают, что ни один из них не выйдет из группы.

По итогам жеребьёвки, помимо Медведева и Рублёва, в эту группу угодили Стефанос Циципас и Новак Джокович. Соперники очень сильные. Если наши теннисисты их обыграют и вдвоём получат путёвки в полуфинал, то это, пожалуй, будет сенсацией. Вероятнее всего, выйдет из группы только один россиянин.

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Даниил уже далеко не первый раз участвует в турнире. Он дебютировал ещё в 2019 году. В двух последующих розыгрышах спортсмен добирался до финальной стадии. В 2020 году он выиграл титул, одержав победы во всех пяти матчах, а в 2021-м дошёл до решающего матча, в котором уступил Александру Звереву.



Опыта выступлений на Итоговом чемпионате у Медведева гораздо больше, нежели у Рублёва. Последний ни разу не добирался даже до плей-офф. Однако многое будет зависеть и от тонуса теннисистов. И тут, думается, стоит отталкиваться от событий, произошедших после Уимблдона, от участия в котором наших спортсменов исключили.

На Данииле отстранение от участия в мэйджоре практически не отразилось. Сразу после его окончания теннисист выиграл АТР-250 в Лос-Кабосе. Затем он добрался до полуфинала «Мастерса» в Цинциннати, в котором уступил в упорной борьбе Стефаносу Циципасу. Также дошёл до четвёртого круга US Open, где проиграл Нику Кирьосу (6:7, 6:3, 3:6, 2:6).

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После этого Медведев пробрался в полуфинал АТР-500 в Астане, где встретился с Новаком Джоковичем. Доиграть до конца матч тот теннисист, к сожалению, не сумел из-за мышечной травмы. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Вскоре Даниил восстановился и выиграл АТР-500 в Вене, победив ряд крепких соперников.



До финала Медведев дошёл без особых проблем. Он одержал победы в двух сетах над Николозом Басилашвили (6:2, 6:2), Домиником Тимом (6:3, 6:3), талантливым Янником Синнером (6:4, 6:2) и Григором Димитровым (6:4, 6:2). В решающем матче одолел Дениса Шаповалова (4:6, 6:3, 6:2).

По Рублёву отстранение от участия в Уимблдоне ударило гораздо сильнее. Сразу после него спортсмен заявился на пять турниров, но лишь в двух из них — АТР-250 в Бостаде и АТР-500 в Вашингтоне — сумел дойти до полуфиналов. Во всех остальных случаях ему не удалось пробраться дальше третьего круга.



Однако, миновав трудности и неудачи, Андрей весьма неплохо выступил на Открытом чемпионате США. Теннисист добрался до 1/4 финала турнира «Большого шлема», обыграв не самых удобных соперников — Ласло Джере, Квон Сон У, Дениса Шаповалова и Кэмерона Норри. Дальше его не пустил Фрэнсис Тиафо.



После этого Рублёв дошёл до полуфинала АТР-500 в Астане, где потерпел поражение в матче со Стефаносом Циципасом (6:4, 4:6, 3:6). Затем спортсмен выиграл АТР-250 в Хихоне. В 1/4 финала он обыграл Томми Пола (7:5, 6:3), в полуфинале Доминика Тима, а в решающем матче — Себастьяна Корду (6:2, 6:3).

К предстоящему матчу Даниил и Андрей подходят в примерно одинаковом тонусе. Но в победу Медведева верится больше. История очных встреч насчитывает пять матчей, четыре из которых остались за Медведевым. Поставить на его победу и тотал больше 21.5 гейма можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.49.

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Стоит отметить, что в этом году призовые Итогового составляют целых $ 14 750 000. Это является рекордным показателем для турнира, причём как у мужчин, так и у женщин. Денежная мотивация наверняка сделает матчи ещё более упорными и интересными.

Прогноз и ставка на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв 14 ноября 2022 года

В грядущем матче Рублёв наверняка навяжет Медведеву упорную борьбу. Мотивации у Андрея не меньше, да и на US Open, а также на двух последующих турнирах он выступил весьма неплохо. Тем не менее шансов на победу и выход в полуфинал у пятой ракетки мира будет больше. У Даниила гораздо больше опыта выступлений в Итоговом чемпионате и лучше результаты на дистанции. История очных встреч также на его стороне.



Ставка: победа Даниила Медведева и тотал больше 21.5 гейма за 2.49.

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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