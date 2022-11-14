Таджикистан — Россия. Карпин мудро отказался от Армении

17 ноября состоится товарищеский матч Таджикистан — Россия. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех Таджикистана оценён экспертами в 28.0. Ставки на ничью принимаются за 9.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Таджикистан — Россия получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.70. В случае, если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.97. Если не забьют — коэффициент 1.83. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.02.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Таджикистан — Россия (17.11.2022)

Для Таджикистана и России товарищеские матчи — это единственная возможность провести международную паузу с пользой. По тем или иным причинам сборные не попали на мундиаль в Катаре. 17 ноября они померяются силами в городе Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Начнём с хозяев. На сегодняшний день сборная Таджикистана занимает 108-е место в рейтинге ФИФА. Ни разу за всю историю существования она не пробивалась в финальную стадию чемпионатов мира. Само собой, состав национальной команды Таджикистана не блещет известными именами.

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Впрочем, «персидские львы» здорово проявили себя в квалификации ЧМ-2022. Таджикистану не удалось обойти сборную Японии и побороться за путёвку в плей-офф, но он занял второе место в группе, опередив Кыргызстан, Монголию и Мьянму. После этого было принято решение о смене главного тренера. Должность занял опытный Петар Шегрт.



Хорватский специалист стал первым в истории наставником из Европы, возглавившим Таджикистан. Под его руководством «персидские львы» сначала провели три товарищеских матча. На выезде они уступили Уганде (1:1, по пенальти 4:5) и Сирии (0:1). На домашнем стадионе обыграли Кыргызстан (1:0).

Затем был отборочный турнир Кубка Азии. Там сборная вновь добыла отличные результаты в домашних матчах — разгромила Мьянму (4:0) и обыграла Сингапур (1:0). В гостях «персидские львы» сыграли вничью с Кыргызстаном (0:0).

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Сборная России тоже недавно сталкивалась с Кыргызстаном, в товарищеском матче. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу нашей команды. Автором победного мяча стал талантливый Даниил Уткин. Всё бы ничего, но по содержанию выступление подопечных Валерия Карпина получилось непродуктивным. Особенно неудачным вышел первый тайм.

В первую очередь это связано с тем, что футболистам не хватало сыгранности. С этой же проблемой Карпин, скорее всего, столкнётся и в предстоящей встрече. В итоговую заявку на ноябрьский сбор он включил сразу семерых футболистов, не имеющих опыта выступлений за национальную команду.



В связи с отстранением России от участия в ЧМ-2022 и Евро-2024 тренеру не остаётся ничего другого, как смотреть перспективных молодых игроков и делать заметки на будущее. Не все этим довольны, ведь качество демонстрируемого командой футбола падает из-за отсутствия «химии». Зато у юных футболистов есть дополнительная мотивация — развиваться и бороться за место в сборной.



Само собой, отрицательных моментов в нынешней ситуации гораздо больше, нежели положительных. Национальная команда России лишена глобальных задач и не представляет такой важности, как раньше. Это давит на футболистов и вызывает негодование у болельщиков. Многие даже не хотят смотреть грядущий матч, так как считают, что он получится неинтересным.

Голов и комбинационного футбола действительно вряд ли будет много. Состав у сборной России экспериментальный и, как мы уже отметили ранее, ещё не сыгранный. «Персидские львы», скорее всего, выступят вторым номером, а также сделают особый акцент на том, чтобы забить и не пропустить. Всё же общий расклад сил не на их стороне. Думается, сыграет П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.94.

Карпин признался, что его приглашали в сборную Армении.

Стоит отметить, что проведение грядущей встречи одобрила ФИФА. Следовательно, за неё будут начисляться рейтинговые очки. Прогресс совсем небольшой, но это уже хоть что-то. Валерий Карпин наверняка не упустит возможность добыть эти очки. Сейчас его подопечным нужно цепляться за любые позитивные моменты.



Недавно тренер сборной признался, что перед продлением контракта с Россией ему поступило предложение из Армении. Условия были хорошими, но Карпин ответил отказом, потому что является тренером России и «Ростова». Эти слова вызывают только уважение к Валерию Георгиевичу. Теперь он должен доказать, что сборная в хорошем состоянии.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года

В индивидуальном плане футболисты Таджикистана проигрывают россиянам. Однако под руководством Петара Шегрта «персидские львы» весьма неплохо выступают на домашнем стадионе. Думается, Россия одержит победу в матче, но забьёт немного голов. У Валерия Карпина в обойме слишком много молодых футболистов, которые впервые сыграют за сборную. Им наверняка будет недоставать сыгранности и уверенности в собственных силах.



Ставка: победа России и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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