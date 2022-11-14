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СКА — «Динамо» Минск, прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2022, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

СКА — «Динамо» Минск. Ротенберг отыграется на белорусах
Николай Дятлов
СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ
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Лучшая команда чемпионата не разочарует болельщиков на домашнем льду и вернётся к победам.

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Динамо» Минск. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех минчан оценивается аналитиками в 6.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.60.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Минск 15 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч СКА – «Динамо» Минск получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.35. Вероятность овертайма в матче оценивается в 7.10. Поставить на то, что первый гол в матче забьют хозяева, в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Минск (15.11.2022)

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15 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
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15 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу пять матчей. Наиболее интригующий пройдёт в Санкт-Петербурге, где местный СКА Романа Ротенберга примет минское «Динамо» Крэйга Вудкрофта. Команды закрепились в первой восьмёрке Западной конференции, но между ними 20 очков разницы. Первое вбрасывание в матче состоится в 19:30 мск.

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СКА сейчас является отличным примером того, что даже самая безупречная на первый взгляд команда не способна пройти весь регулярный сезон без неудач. Лучший клуб КХЛ шёл к этому планомерно – потерпел поражение в матче с «Динамо» Москва, а затем уступил «Локомотиву» (1:3). Между этими поражениями всегда были серии побед минимум в семь матчей. Однако теперь проблем стало больше.

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Армейцам с Невы не удалось избежать трудностей в дальневосточном турне – «Адмирал», «Амур» и «Сибирь» нанесли им чувствительные поражения. В двух встречах команда Романа Ротенберга пропускала по три гола, а в семи последних матчах в её воротах оказывалось не менее двух шайб. Качество игры в обороне у СКА действительно стало хуже, и во многом это связано с кадровой ситуацией, ведь то и дело периодически вылетают игроки ротации разных позиций.

Ротенберг уже отмечал, что не может вести ротацию, а хоккеистов приходится подтягивать даже из молодёжной системы. Вскоре в команде могут произойти кадровые изменения, ожидается серьёзное подкрепление на вратарскую позицию и в оборону. Пока же СКА придётся решать вопросы в обороне и в полной мере полагаться на реализацию в нападении, ведь с ней тоже не всё гладко. В трёх предыдущих матчах удалось забить всего четыре гола.

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Впрочем, переоценивать лёгкий кризис фаворита не стоит. Во-первых, с выездами в Хабаровск и Владивосток проблемы у многих. «Адмирал» и «Амур» прекрасно умеют сушить матчи и идут в топе по игре в меньшинстве. Во-вторых, нападение у армейцев по-прежнему лучшее. Уже заброшено 104 шайбы при средней результативности в 3,47 гола за матч. У них пятое большинство в лиге и на домашнем льду шикарные показатели – 10 побед подряд, при которых забито 34 гола.

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С таким давлением впереди минскому «Динамо» в данный момент справиться будет довольно сложно. Подопечные Крэйга Вудкрофта также играют в достаточно безумный хоккей без оглядки на свои ворота. В последнем матче с ЦСКА (5:8) команда устроила настоящее шоу. Она проигрывала со счётом 2:6 после двух периодов, отыгрывала пару шайб, но всегда пропускала в ответ. Так много за одну встречу «зубры» ещё не пропускали, однако проваливаются далеко не в первый раз.

Минчане в нынешнем сезоне лучше всего себя чувствуют в игре на встречных курсах, потому что в обороне допускается слишком много ошибок. Они являются одной из тех команд, у кого средний показатель пропущенных голов превышает коэффициент забитых. В среднем «Динамо» пропускает по 2,87 шайбы за встречу, располагаясь на шестой позиции с конца во всей лиге по данному показателю. Да и в меньшинстве всё далеко не так хорошо – они за пределами десятки.

Безусловно, не стоит игнорировать в целом действительно хорошие результаты белорусского клуба в последний месяц. Он выиграл в семи из 11 предыдущих встреч и до игры с ЦСКА выдавал серию в четыре победы. За этот период были обыграны «Спартак» (3:2) и «Локомотив» (2:1). Часто команду подводило большинство – реализация всего 15%, что на уровне худших.

Однако также важно отметить, что значимых побед у минчан почти не было, а на выезде они всё ещё выступают весьма слабо. На отрезке девяти последних гостевых матчей «Динамо» выиграло лишь в матчах с «Куньлунем» (3:2) и с «Витязем» (2:1 Б). Зато было допущено семь поражений, каждое из которых от конкурентов из первой пятёрки Западной конференции. И только в двух случаях гости пропустили меньше двух голов в свои ворота.

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СКА необходимо быстро прийти в себя после сложных выездов. Домашний матч с минчанами перед скорой отправкой в Казань к «Ак Барсу» – это отличный шанс изменить ситуацию. При своих болельщиках петербуржцы давно не допускали серьёзных осечек. У них прекрасная атака, форвард Марат Хайруллин в хорошей форме и стабильно набирает очки. Также хорошо работает большинство, а в последнем матче с ЦСКА белорусы в этом компоненте сильно провалились.

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Кроме того, в очных играх с «Динамо» хозяева выиграли в 10 встречах подряд, а в трёх из четырёх последних они забивали минимум четыре гола. Дважды «зубры» уже уступали петербуржцам и в нынешнем сезоне – со счётом 1:5 дома и 2:3 в овертайме в гостях. На сей раз игра, вероятно, пойдёт по схожему сценарию. Стоит рассмотреть победу СКА и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.85.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Минск 15 ноября 2022 года

СКА получил неплохую эмоциональную встряску. Трёх поражений подряд в гостях никто не ждал, но теперь команда возвращается домой, чтобы прервать неприятную серию. На своём льду армейцы играют мощно – 15 побед в 16 играх. «Динамо» в недавней игре с ЦСКА показало, что с серьёзными соперниками пока не справляется – в обороне много ошибок и провалы в меньшинстве, но атака работает хорошо. Поэтому ждём победы фаворита в результативном матче.

Ставка: победа СКА и тотал больше 5.5 шайбы за 2.85.

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