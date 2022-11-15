Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.3: «Магнитка» в яме, Ротенберг начинает подъём

15 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 15 ноября

«Барыс» прервал серию из трёх поражений победой над «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:0. Это помогло предстоящему сопернику команды Андрея Скабелки вернуться на первое место Востока. Но и сам «Автомобилист» приложил к этому много усилий. Команда Николая Заварухина набирает очки в пяти матчах кряду – три победы в основное время, одна победа в овертайме и одно поражение по буллитам.

В последнее время хорошо показывает себя защита «Автомобилиста», пропущено всего девять шайб за шесть матчей. А за последние 13 встреч лишь однажды екатеринбуржцы пропустили более двух шайб, когда проиграли 0:3 «Металлургу».

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Барыс» одержал всего две победы за последние 10 матчей. Команда мало забрасывает. Даже в тех трёх встречах, в которых «Барыс» заработал очки, было заброшено всего семь шайб в сумме. Но и защита не похожа на проходной двор – в последних пяти матчах «Барыс» пропускал в среднем две шайбы.

«Автомобилист», на первый взгляд, видится фаворитом данной встречи. Но «Барыс» крайне неудобный соперник для уральцев. Казахстанская команда выиграла у «Автомобилиста» пять личных встреч подряд. При этом в четырёх из этих пяти матчей «Барыс» забрасывал всего две шайбы. Предстоящий матч тоже будет очень упорным и близким. Но гости, вдохновлённые победой над одним из лидеров Востока, как минимум не проиграют в основное время.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 15 ноября

Хоккеисты «Металлурга» в последней встрече сумели с огромным трудом обыграть на домашней площадке нестабильный «Барыс», причём только в овертайме. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «лис», но соперник может винить за поражение только самих себя. Игроки из Астаны вели во втором периоде 2:0 и полностью контролировали ход матча. «Лисы» сумели отыграться только из-за потери концентрации «Барысом». Илья Воробьёв признаёт, что команда попала в функциональную яму, что привело к четырём поражениям подряд и овертайму со «снежными барсами».

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Металлург» сейчас крайне удобная цель для «Сибири». Хозяева резко сбавили в общекомандной скорости, из-за чего допускают много брака в обороне и передачах. Подопечные Мартемьянова умеют молниеносно выстреливать контратаками и хороши в силовом хоккее. С учётом того факта, что гости выиграли три из последних четырёх очных матчей, перспективно выглядит ставка «Сибирь» или ничья за 2.30.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск 15 ноября

СКА вернулся из дальневосточного турне с тремя поражениями. Единственное очко было набрано в матче с «Амуром» (1:2 ОТ), развязка которого наступила в овертайме. Помимо этого, СКА уступил «Адмиралу» (1:3) и «Сибири» (2:3).

В этой поездке прервалась серия из девяти победных матчей, в каждом из которых питерцы забрасывали минимум три шайбы. Но теперь команда Романа Ротенберга вернулась домой, и можно выдохнуть. У СКА было три дня, чтобы совершить дальний перелёт из Новосибирска и адаптироваться к родному часовому поясу.

«Динамо» после домашней серии из трёх побед неудачно съездило в гости к ЦСКА и пропустило восемь шайб, шесть из которых – во втором периоде. Итоговый счёт 5:8 выглядит не так позорно, но всё же Крэйгу Вудкрофту стоит сделать выводы по игре в обороне.

СКА выиграл на своей площадке 15 из 16 матчей чемпионата. Статистика питерцев в матчах с «Динамо» положительная – девять побед подряд, шесть из которых в основное время. Команда будет заведена после неудач на Востоке, и «Динамо» попадётся под горячую руку отдохнувшего за три дня соперника. Ставим на победу хозяев льда с форой (-1.5) за 1.80.

Экспресс на матчи 15 ноября

Ставка 1: «Барыс» не проиграет «Автомобилисту» за 2.25.

Ставка 2: «Сибирь» не проиграет «Металлургу» за 2.30.

Ставка 3: победа СКА в матче с «Динамо» Мн с форой (-1.5) за 1.80.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.30 Х 1.80 = 9.32.

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